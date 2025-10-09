ETV Bharat / state

పేరుకే లైఫ్​ సైన్సెస్ కంపెనీ - లోపల మాత్రం ఎఫిడ్రిన్ తయారీ

హైదరాబాద్‌లో పెద్దమొత్తంలో డ్రగ్స్ పట్టివేత - జీడిమెట్లలో 220 కిలోల ఎఫిడ్రిన్ డ్రగ్స్ స్వాధీనం - దొరికిన డ్రగ్స్ విలువ అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో రూ.72కోట్లు ఉంటుందని అంచనా - నలుగురు నిందితుల అరెస్టు

DRUG RACKET BUSTED IN JEEDIMETLA
DRUG RACKET BUSTED IN JEEDIMETLA (ETV)
Major Drug Manufacturing Racket Busted In Jeedimetla : హైదరాబాద్ నగరంలో మరోసారి భారీగా డ్రగ్స్​ను ఈగల్​ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మత్తుపదార్థాలకు బానిసైన వారు ఇటీవల విరివిగా వినియోగిస్తున్న ఎఫెడ్రిన్ తయారీ కేంద్రంపై పోలీసులు దాడులు చేశారు. జీడిమెట్లలోని సాయి దత్త రెసిడెన్సీలో సోదాలు నిర్వహించి 220 కిలోల ఎఫెడ్రిన్ డ్రగ్స్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

డ్రగ్ తయారీకి పాల్పడుతున్న నలుగురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేయగా, తయారు చేస్తున్న ఫ్యాక్టరీ లీజుకు ఇచ్చిన ఓనర్ పరారీలో ఉన్నారు. అరెస్ట్​ అయిన వారిలో శివరామకృష్ణ వర్మను ప్రధాన నిందితునిగా గుర్తించారు. పట్టుబడిన డ్రగ్స్ విలువ స్వదేశీ మార్కెట్లో దాదాపు రూ.10 కోట్లు కాగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో దీని విలువ రూ.72 కోట్లు ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఎఫెడ్రిన్​ను మెథాంఫెటమిన్‌గా మారిస్తే దీని విలువ పదింతలు పెరుగుతుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

చట్ట విరుద్ధంగా ఫ్యాక్టరీలో డ్రగ్స్​ తయారీ : ఈ కేసులో పరారీలో ఉన్న నిందితుడు ప్రసాద్​ గతంలోనూ బెంగళూరు, హైదరాబాద్​లో డ్రగ్ కేసుల్లో అరెస్ట్ అయ్యాడు. అతడిని గతంలో 250 కిలోల అంఫెటమిన్, 10 కిలోల అల్ప్రాజోలమ్ తయారీ కేసుల్లో అరెస్ట్ చేశారని పోలీసులు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం జీడిమెట్లలో నివాసం ఉంటూ ఎఫెడ్రిన్ తయారీ చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. పీఎన్​ఎం లైఫ్ సైన్సెస్ కంపెనీ ద్వారా రసాయనిక మందుల తయారీ పేరుతో, అక్రమంగా ఎఫెడ్రిన్ తయారీకి ఉపయోగించినట్లు పోలీసులు విచారణలో తెలింది. పరిశ్రమలో లీజు డీడ్‌లు, బోర్డు మీటింగ్ రికార్డులు, బ్యాంక్ లావాదేవీలు, ఫార్మా డాక్యుమెంట్లు ఎలాంటి ఆధారాలు లభించలేదని పోలీసులు తెలిపారు. చట్ట విరుద్ధంగా ఫ్యాక్టరీలో డ్రగ్స్ తయారీ నిర్వహిస్తున్నారని పోలీసులు తేల్చారు.

రెచ్చిపోతున్న డ్రగ్స్​ ముఠాలు : రాష్ట్రంలో మాదక ద్రవ్యాల కట్టడికి పోలీసులు ఎన్ని కఠినమైన చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ మత్తు పదార్థాల సరఫరాదారుల(డ్రగ్స్​) ముఠా ఆగడాలకు మాత్రం అడ్డుకట్ట పడటం లేదు. ఇటీవల ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో నిర్వాహకుడు డ్రగ్స్​ తయారు చేసిన ఘటన మరువకముందే తాజాగా మరొకటి చోటుచేసుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కొద్ది రోజుల వ్యవధిలోనే ఇలాంటివి పునరావృతం అవ్వడంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరోవైపు తెలంగాణను డ్రగ్స్​ రహిత రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాలనే సంకల్పంతో ప్రభుత్వం ఉంది. రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్​ మాటే వినపడకూడదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. అయినా ఎక్కడో చోట రహస్యంగా మత్తుపదార్థాలను తయారు చేస్తున్నారు.

డ్రగ్స్​ కేసుల్లో 32,546 మంది అరెస్టు : భాగ్యనగరంలో డ్రగ్స్​ కల్చర్​ క్రమంగా విస్తరిస్తోంది. దీనికి యువత, పెద్దవారు అని తేడా లేకుండా చాలా మంది బానిసలుగా మారుతున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి నగరంలోకి వివిధ రకాల మత్తు పదార్థాలు మధ్యవర్తుల ద్వారా చేరుతున్నాయి. దీంతో పోలీసులు కూడా డ్రగ్స్​ నిర్మూలనకు ఉక్కుపాదం బిగించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సెప్టెంబర్​ నెల వరకు ఈగల్​ టీం 15,847 డ్రగ్స్​ కేసుల్లో 32,546 మందిని అరెస్టు చేసింది. వీరి నుంచి సుమారు రూ.150 కోట్ల విలువైన మత్తుపదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తాజాగా జీడిమెట్లలో భారీ స్థాయిలో డ్రగ్స్​ పట్టుబడటంలో స్థానికంగా కలకలం రేపింది.

హైదరాబాద్​లో వాట్సాప్​ గ్రూప్​ ద్వారా డ్రగ్స్​ విక్రయాలు - ​నైజీరియన్ అరెస్ట్

మరో విదేశీ డ్రగ్స్ స్మగ్లర్ల గ్యాంగ్ అరెస్ట్ - కోటిన్నర విలువైన ఎండీఎంఏ స్వాధీనం

220 KG DRUGS SEIZED IN HYDERABADDRUGS SEIZED IN JEEDIMETLARS 72 CRORES WORTH DRUGS SEIZEDజీడిమెట్లలో భారీగా డ్రగ్స్ స్వాధీనంDRUG RACKET BUSTED IN JEEDIMETLA

