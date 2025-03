ETV Bharat / state

గంజాయి, మాదకద్రవ్యాల స్మగ్లర్లపై ఈగల్‌ ఉక్కుపాదం - ఆస్తులు జప్తు - EAGLE FOCUS ON SMMUGGLERS ASSETS

Eagle Confiscate Assets Of Marijuana And Drug Smugglers in AP ( ETV Bharat )

Eagle Confiscate Assets Of Marijuana And Drug Smugglers in AP : గంజాయి, మాదకద్రవ్యాల స్మగ్లర్ల ఆర్థిక మూలాల్ని దెబ్బతీయడంపై ఈగల్‌ (Elite Anti-Narcotics Group for Law Enforcement) గురి పెట్టింది. స్మగ్లింగ్‌ ద్వారా వారు కూడబెట్టిన అక్రమాస్తులు ఎక్కడెక్కడ, ఎవరెవరి పేరిట ఉన్నాయో గుర్తించి వాటిని జప్తు చేస్తోంది. దీనికోసం ఆర్థిక విచారణ చేస్తోంది. కనీసం 100 మంది అక్రమార్కుల విషయంలో ఈ తరహా చర్యలు తీసుకోవాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది.

ఆర్థికంగా దెబ్బతీసే చర్యలు : ఇటీవల విజయనగరం జిల్లా ఎస్‌.కోటకు చెందిన శెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు, అనకాపల్లి జిల్లా రోలుగుంట మండలం రత్నంపేట వాసి పడాల నాగేశ్వరరావులకు సంబంధించిన రూ.కోట్ల విలువైన స్థిర, చరాస్తుల్ని జప్తు చేసింది. మరో 10 మందికి సంబంధించి ప్రతిపాదనలు పంపించింది. త్వరలో వీటి ఉత్తర్వులు వెలువడనున్నాయి. గంజాయి అక్రమ రవాణా, స్మగ్లింగ్‌ కార్యకలాపాల ద్వారా రూ.కోట్లు కూడబెడుతున్న అక్రమార్కులు ఆ సొత్తునే ఖర్చు చేస్తూ కేసుల నుంచి తప్పించుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈగల్‌ వారిని ఆర్థికంగా దెబ్బతీసేందుకు ఎన్‌డీపీఎస్‌ చట్టంలోని ‘ఛాప్టర్‌ 5ఏ’లోని అంశాల్ని వినియోగించుకుంటోంది.

ఎక్కడెక్కడ స్థిర, చరాస్తులున్నాయి? : గంజాయి, మాదకద్రవ్యాల స్మగ్లింగ్‌ ద్వారా కూడబెట్టిన సొత్తుతో చాలామంది స్మగ్లర్లు వారి కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు, బినామీల పేరిట ఆస్తులు కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు ఈగల్‌ గుర్తించింది. గతంలో నమోదైన కేసులతోపాటు కొత్తగా నమోదవుతున్న వాటిలోనూ ఆర్థిక విచారణకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఆయా కేసుల్లో నిందితులు, వారి సంబంధీకులకు ఎక్కడెక్కడ స్థిర, చరాస్తులున్నాయి? అవి ఎప్పుడు? ఎలా సమకూర్చుకున్నారు? వారి బ్యాంకు ఖాతాల లావాదేవీలు తదితరాలను పరిశీలిస్తోంది. అవి అక్రమమని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత వాటి జప్తునకు వీలుగా దర్యాప్తు అధికారి ప్రతిపాదనలు పంపితే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి చెన్నైలో ఉండే స్మగ్లర్స్‌ అండ్‌ ఫారిన్‌ ఎక్స్ఛేంజ్‌ మానిపులేటర్స్‌ (జప్తు) చట్టం, ఎన్‌డీపీఎస్‌ చట్టం అధీకృత అధికారి జప్తు ఆదేశాలిస్తున్నారు.