చూసేందుకు స్టైల్‌గా ఎలక్ట్రానిక్‌ సిగరెట్లు - అలవాటు పడితే అంతే సంగతి!

67 ప్యాకెట్ల నిషేధిత ఈ-సిగరెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు - రూ.లక్ష విలువ చేసే సరకు స్వాధీనం, విక్రయిస్తున్న రామకృష్ణపై కేసు నమోదు

E Cigretees Cases in NTR District
E Cigretees Cases in NTR District (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 8:40 PM IST

2 Min Read
E Cigretees Cases in NTR District: భయానక క్యాన్సర్‌ సహా పలు వ్యాధులకు కారణభూతమయ్యే పొగాకు ఉత్పాదనల వినిమయాన్ని తగ్గించేలా జన జాగృత కార్యక్రమాలకు ప్రభుత్వాలు నిబద్ధత చాటుతుంటే, భావితరాల్ని బుట్టలో వేసుకునేలా ఎలక్ట్రానిక్‌ సిగరెట్ల ఉరవడి ప్రజారోగ్యానికి పెనుసవాళ్లు రువ్వుతోంది. ఆ ముప్పును సమర్థంగా కాచుకొనేందుకు ఈ-సిగరెట్లు సహా సంబంధిత ఉత్పాదనల తయారీ, దిగుమతి, ఎగుమతి, రవాణా, అమ్మకం, పంపిణీ, ప్రకటనలను నిషేధించి, ఉల్లంఘనలను శిక్షార్హ నేరంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పరిగణిస్తున్నాయి.

కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు: ఈ నెల 10న పీవీపీ మాల్‌ రోడ్డులో ఓ వస్త్ర దుకాణంలో ఈ-సిగరెట్లు విక్రయిస్తున్నారనే సమాచారంతో మాచవరం పోలీసులు దాడి చేశారు. రూ.80 వేలు విలువైన 67 ప్యాకెట్ల నిషేధిత ఈ-సిగరెట్లతో పాటు నిందితుడు బసవయ్యను అరెస్టు చేశారు. ఈ నెల 13న బెంజ్‌సర్కిల్‌ సమీప కన్నానగర్‌లో వీటిని వికయ్రిస్తున్న సెల్‌ఫోన్‌ షాపుపై పటమట పోలీసులు దాడి చేశారు. రూ.లక్ష విలువ చేసే సరకు స్వాధీనం చేసుకుని విక్రయిస్తున్న రామకృష్ణపై కేసు నమోదు చేశారు.

ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం: పొగ, దుర్గంధం లేకపోవడం, చూసేందుకు స్టైల్‌గా ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో ఇటీవల నగరంలో ఎలక్ట్రానిక్‌ సిగరెట్ల వాడకం పెరిగింది. తాజాగా మాచవరం, పటమటలో వీటిని విక్రయిస్తున్న ముఠాలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆన్‌లైన్‌లో కూడా విచ్చలవిడిగా లభ్యమవడంతో వీటి విక్రయాలు చాపకింద నీరులా మారాయి. వీటిలో పొగాకు ఉండదు కాబట్టి ఆరోగ్యానికి హానికరం కాదనే అపోహ యువతలో ఉంది. కానీ పొగాకు ఉత్పత్తులు ఆరోగ్యానికి ఎంతనష్టం కలిగిస్తాయో ఈ-సిగరెట్లు అంతకంటే ఎక్కువ నష్టం కలిగిస్తాయి.

పొగాకు ఉత్పత్తుల నుంచి సేకరించిన ద్రవాన్నే ఈ-సిగరెట్లలో ముడి సరకుగా వినియోగిస్తున్నారు. రుచి, సువాసన కోసం వాడే ప్రొఫైలిన్‌ గ్లైకాల్‌, ఫ్లేవరింగ్‌ ఏజెంట్లు వంటి రసాయనాలను ఆరోగ్యాన్ని మరింతంగా దెబ్బతీస్తాయని వైద్యులు పేర్కొంటున్నారు. ఇవి విడుదల చేసే పొగలో 2.5 పీఎం కంటే చిన్న రేణువులు ఉంటాయి. ఇవి ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరి ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయి. వీటి బారినపడిన విద్యార్థులు జ్ఞాపకశక్తితో పాటు అభ్యసన సామర్థ్యాలు కోల్పోతున్నారు.

ఊపిరితిత్తులపై దుష్ప్రభావం: ఇటీవల కాలంలో యువత వీటి వైపు ఆకర్షితులవుతున్నారని ఊపిరితిత్తుల నిపుణులు బి. జశ్వంత్ చౌదరి అన్నారు. వీటి వినియోగం కూడా నికోటిన్‌ మీద ఆధారపడే స్వభావాన్ని పెంచుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. నికోటిన్‌ అలవాటును క్రమేపీ తగ్గించుకోవడం కోసం ప్యాచ్‌లు, చూయింగ్‌ గమ్స్‌ వంటివి వాడుకోవాలి కానీ ఈ-సిగరెట్ల వైపు వెళ్లకూడదు. వీటి వాడకం ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మెదడు ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. అలవాటు వదలేకపోతే వైద్యులను కలిసి థెరపీ తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా జశ్వంత్ చౌదరి తెలిపారు.

ఈ-సిగరెట్లు వాడితే కలిగే దుష్పరిణామాలపై పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో విద్యార్థులకు కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహిస్తున్నామని సెంట్రల్ ఏసీపీ దామోదర్ అన్నారు. విద్యా సంస్థల పరిసర ప్రాంతాల్లో పొగాకు ఉత్పత్తులు విక్రయించకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన తెలిపారు. పబ్‌లు, కేఫ్‌లపై నిఘా పెంచామనీ, ఈ-సిగరెట్ల వాడకం అనారోగ్యంతో పాటు పోలీసు కేసులు వల్ల ఇబ్బందులు పడతారని హెచ్చరించారు. అలానే ఈ సిగరెట్లతో తీవ్ర ముప్పు - ఆరోగ్యంపై తీవ్ర దుష్రభావంపై ఉంటుందంటుని నిపుణులు చెప్తున్నారు.

ఈ-సిగరెట్లు కాల్చితే రూ.లక్షల్లో జరిమానా, జైలు శిక్ష!

విశాఖలో తుపాకుల కలకలం - ఒకరు అరెస్ట్​

