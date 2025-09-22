ETV Bharat / state

జనవరి 1 నుంచి కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాల్టీలకు కొత్త రూపు - చెత్తరహిత పట్టణాలే లక్ష్యంగా!

విద్యుత్తు, ఎరువులు, బయోగ్యాస్‌ ప్లాంట్లకే నేరుగా వ్యర్థాలు - ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించిన ప్రభుత్వం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 2:20 PM IST

Dust Free Cities In AP: కొత్త ఏడాది ప్రారంభం నాటి నుంచే నగరాలు, పట్టణాల్లో రోడ్లపై చెత్త కనిపించకూడదని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వ్యర్థాలతో పేరుకుపోయిన డంపింగ్‌ యార్డులు కూడా కనిపించకుండా ఉండేందుకు చర్యలు చేపట్టనుంది. ఇళ్లు, దుకాణాలు, వ్యాపార సంస్థల నుంచి సేకరించిన చెత్తతో పాటు రోడ్లపై వ్యర్థాలు నేరుగా విద్యుత్తు తయారీ ప్లాంట్లు, ఎరువులు, బయోగ్యాస్‌ తయారీ ప్లాంట్లకే తరలిపోనున్నాయి. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. దీనికి సంబంధించిన ముందస్తు ఏర్పాట్లు డిసెంబరు నెలాఖరులోగా పూర్తి చేయనున్నారు.

రాష్ట్రంలో 123 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో రోజూ వస్తున్న 6,890 టన్నుల ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణలో ఇప్పటివరకు సరైన విధానం లేని కారణంగా పారిశుద్ధ్య సమస్య ఒక సవాల్‌గా మారింది. రోడ్ల పక్కన, చెత్తకుప్పల మీద వ్యర్థాలు పేరుకుపోతున్నాయి. ఇది ప్రజారోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఈ సమస్య పరిష్కారం దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. గత 15 నెలల్లో డంపింగ్ యార్డుల్లో పేరుకుపోయిన 85 లక్షల టన్నుల వ్యర్థాలను తొలిగించారు. వచ్చే నెలఖారుకు మరో 20 లక్షల టన్నులు తొలగించి యార్డులను పార్కులుగా అభివృద్ధి చేయనున్నారు.

రెండు దశల్లో పరిష్కారం:

1. విద్యుత్తు ఉత్పత్తికి అవసరమైన వ్యర్థాలను ప్రతిరోజూ ప్లాంట్లకు తరలించనున్నారు. ప్రస్తుతం గుంటూరు, విజయవాడలో రెండు ప్లాంట్లు ఉన్నాయి. ఈ ప్లాంట్లకు ప్రతిరోజూ 2,160 టన్నుల వ్యర్థాలు తరలిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ భాగస్వామ్యంతో కొత్తగా మరో 6 ప్లాట్లు ఏర్పాటు చేయించనున్నారు. ఈ ప్లాంట్లకు రోజూ మరో 4,693 టన్నులు తరలించనున్నారు.

2. 46 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న 68 ఎరువులు, బయోగ్యాస్‌ తయారీ ప్లాంట్ల సంఖ్యను 216కి పెంచుతారు. ప్రస్తుత ప్లాంట్లకు రోజూ 1,201 టన్నుల వ్యర్థాలను సరఫరా చేస్తున్నారు. ప్రారంభించే 168 కొత్త ప్లాంట్లకు ఇంకో 4,329 టన్నుల వ్యర్థాలు తరలించనున్నారు.

ఇళ్ల నుంచి చెత్త సేకరణకు ఈ-ఆటోలు: ఇళ్ల నుంచి చెత్త సేకరణ కోసం 2,260 ఈ-ఆటోలు కొనుగోలు చేయనున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రారంభించిన ఆటోల్లో చాలవరకు మూలకు చేరాయి. వాటి నిర్వహణ ఖర్చుల వ్యయ భారం కాకుండా, ఈ-ఆటోలు ప్రవేశపెట్టాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. జనవరి 1 నుంచి ఇవి అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

ఇళ్ల నుంచి సేకరించే చెత్త, వీధుల్లో వ్యర్థాలు నేరుగా విద్యుత్తు ప్లాంట్లు, ఎరువులు, బయోగ్యాస్‌ తయారీ ప్లాంట్లకు తరలించేందుకు 42 క్యూబిక్‌ మీటర్ల సామర్థ్యం కలిగిన 160 కాంపాక్టర్లు సిద్ధం చేయనున్నారు. ఈ-ఆటోలు, కాంపాక్టర్ల కదలికలు, పనితీరు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునేందుకు జీపీఎస్‌కు అనుసంధానించనున్నారు.

వ్యర్థాల నుంచి విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేసేందుకు ప్రతిపాదించిన కొత్త ప్లాంట్లు:

విద్యుత్తు ప్లాంట్పరిధిలోని పురపాలక సంఘాలురోజూ సరఫరా చేయనున్న వ్యర్థాలు (టన్నుల్లో)విద్యుత్తు ఉత్పత్తి (మెగావాట్లలో)
నెల్లూరు 9 604 12
రాజమహేంద్రవరం 22 95715
కర్నూలు 13751 15
కడప1878115
విజయవాడ 12 1,000 15
తిరుపతి 6600 12

డంపింగ్​యార్డులకు స్వస్తి - ఇళ్ల వద్దే చెత్త శుద్ధి చేసేలా ప్రణాళికలు

ప్లాస్టిక్ వద్దు.. బట్ట సంచులే ముద్దు- పర్యావరణాన్ని ప్రేమిద్దాం.. ఆరోగ్యంగా జీవిద్దాం!

