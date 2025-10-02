ETV Bharat / state

163 ఏళ్ల ప్రాచీన సంప్రదాయం - మచిలీపట్నం శక్తిపటాల దసరా ఉత్సవాలు

కోల్‌కతాలో నిర్వహించే ఈ సంప్రదాయం దశాబ్దాల కిందటే బందరుకు - ఈ వేడుకలను పరిచయం చేసిన మాజీ సైనికుడు

Dasara Celebrations With KaliMata Sakthi Patalu in Machilipatnam
Dasara Celebrations With KaliMata Sakthi Patalu in Machilipatnam (ETV Bharat)
Dussehra Celebrations With KaliMata Sakthi Patalu in Machilipatnam: కృష్ణా జిల్లాలోని మచిలీపట్నం దసరా శక్తిపటాల ఉత్సవాలు ఉత్తర భారతదేశ శైలికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. కొన్ని దశాబ్దాలుగా దసరా ఉత్సవాల సందర్భంగా కృష్ణాజిల్లా మచిలీపట్నంలో ఓ ఆచారం కొనసాగుతోంది. ఇక్కడ దసరా శక్తిపటాలకు పెట్టింది పేరు. విజయవాడ దుర్గమ్మ దసరా ఉత్సవాలు తరవాత అంత పెద్దఎత్తున బందరులో దసరా వేడుకలు నిర్వహిస్తారు.

బెంగాల్‌ సంప్రదాయంలో నిర్వహించే ఈ శక్తిపటాల ఊరేగింపు ఉత్సవాలకు 163 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. విజయదశమి సందర్భంగా గ్రామగడపలకూ శక్తిపటాన్ని తీసుకెళ్లే సంప్రదాయం ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. శక్తిపటం గడపను దాటి వెళ్తే శుభం కలుగుతుందని భక్తులు నమ్ముతారు. ఇలా ఎందుకు చేస్తారో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

163 ఏళ్ల ప్రాచీన సంప్రదాయం - మచిలీపట్నం శక్తిపటాల దసరా ఉత్సవాలు (ETV Bharat)

కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలో విజయదశమి వేడుకల్లో నిర్వహించే శక్తిపటాల ఊరేగింపు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది. కోల్‌కతాలో నిర్వహించే ఈ సంప్రదాయం దశాబ్దాల కిందటే బందరుకు వచ్చింది. నగరానికి చెందిన మాజీ సైనికుడు దాదా కోల్‌కతా నుంచి తెచ్చిన కాళికామాత చిత్రపటాన్ని ఈడేపల్లిలో ప్రతిష్ఠించడంతో ఈ సంప్రదాయం మొదలైంది.

మచిలీపట్నం దసరా శక్తిపటాల ఊరేగింపునకు పెట్టింది పేరు. కోల్‌కతాలో మాత్రమే కనిపించే ఈ ఆచారాన్ని 1879 సంవత్సరంలో నగరానికి చెందిన మాజీ సైనికుడు దాదా ఇక్కడ పరిచయం చేశారు. తొలుత ఆయన కాళికామాత చిత్రపటాన్ని ఈడేపల్లిలో ప్రతిష్ఠించి పూజలు చేయడంతోపాటు శరన్నవరాత్రి పర్వ దినాల్లో శక్తిపటాల ప్రదర్శన మొదలుపెట్టారు. అప్పటి నుంచి ఏటా ఈ ఉత్సవాలు కొనసాగుతున్నాయి.

ఎలా నిర్వహిస్తారంటే: మనిషికి శక్తి వేషం వేసి వెదురు బద్దలతో చేసిన దుర్గామాత శక్తి పటానికి కాగితాలు అంటించి వీపునకు కడతారు. ఆ వ్యక్తి పురవీధులలో ఊరేగుతుండగా డప్పు మోతలతో నృత్యం చేస్తూ పలువురు భక్తులు అనుసరిస్తుంటారు. శక్తిపటం కట్టుకున్న వ్యక్తిని దుర్గామాత ఆవహిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. నల్లని దుస్తులతో ఒక చేతిలో చురకత్తి, రెండో చేతిలో ఆరడగుల శక్తిపటాన్ని భుజానకెత్తుకుని నిర్వహించే ప్రదర్శన నేత్రపర్వంగా సాగుతుంది. పటాన్ని ఎత్తుకునే వ్యక్తి తెల్లవారు జామున రుద్రభూమిలో పూజలు చేసి ఉపవాస దీక్ష స్వీకరిస్తారు.

'బందరులోని పలు దేవాలయాల్లో శక్తిపటాలను ఉంచి పూజలు చేస్తాం. విజయదశమి నాటి రాత్రి ఆయా ప్రాంతాల నుంచి శక్తిపటాలు ఊరేగింపుగా బయలుదేరి కోనేరు సెంటర్​లో ప్రత్యేక ప్రదర్శన నిర్వహిస్తారు. తెల్లవారుజాము వరకు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. శక్తిపటాలు కోనేరు సెంటర్​కు చేరుకోవడంతో దసరా ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి. ఈ వేడుకల్లో నిర్వహించే శక్తి పటాల ఊరేగింపు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది.' - భక్తులు

భక్తులు వృత్తి రీత్యా ఎక్కడున్నా సరే పండగకు పట్టణానికి వచ్చి శక్తిపటాలతో మొక్కుబడులు చెల్లించుకుంటారు. ఇలా చేస్తే వారి కోర్కెలు తీరతాయని విశ్వాసం. విజయదశమి రోజు నాటి రాత్రి కోనేరు సెంటర్‌లో నిర్వహించే భారీ ప్రదర్శనలో ఈ ఉత్సవాలకు ముగింపు పలుకుతారు.

