రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఘనంగా దసరా - భక్తులతో కిటకిటలాడిన ఆలయాలు
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఘనంగా విజయదశమిని జరుపుకున్న ప్రజలు - భక్తులతో కిటకిటలాడిన అమ్మవారి ఆలయాలు - విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై పూర్ణాహుతితో ముగ్సిన నవరాత్రి ఉత్సవాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2025 at 8:29 PM IST
Dussehra Celebrations held Grandly across AP: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దసరాను ప్రజలు ఆనందోత్సాహాల మధ్య జరుపుకున్నారు. అమ్మవారి ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి. విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి. 11 అలంకరణలతో పూజలందుకున్న జగన్మాత చివరిరోజు శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.
శాస్త్రోక్త పూజల తర్వాత కలశ ఉద్వాసన ఇతర వైదిక కార్యక్రమాలతో ఉత్సవాలు పరిసమాప్తమయ్యాయి. కనకదుర్గ మాలధారులు ఇరుముడులతో వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకొని దీక్ష విరమించారు. తలనీలాలు సమర్పించారు. ప్రముఖులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. మంత్రి ఆనం రాంనారాయణరెడ్డి, ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ నటుడు శర్వానంద్ అమ్మవారి సేవలో పాల్గొన్నారు.
18 రకాల కూరగాయలతో అలంకరణ: ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో విజయదశమి పర్వదినాన్ని ఘనంగా చేసుకున్నారు. రాజమహేంద్రవరం దేవీ చౌక్లో బాలాత్రిపురసుందరీ దేవి అమ్మవారి 92వ దసరా మహోత్సవాలు వైభవంగా సాగాయి. ఉండ్రాజవరం మండలం పాలంగిలో రాజరాజేశ్వరి అలంకారంలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. మహిళలు కుంకుమ, గాజులతో పూజలు చేశారు. కాకినాడ జిల్లా ముమ్మిడివరంలో దుర్గామాతకు ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి.
కేంద్రపాలిత యానాం గోపాల్నగర్లో సరస్వతీదేవి రూపంలో సర్వాలంకరణ భూషితురాలైన అమ్మవారు భక్తులకు అభయప్రదానం చేశారు. కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరంలో దుర్గామాతను 18 రకాల కూరగాయలతో శాకాంబరిగా అలంకరించారు. అంబాజీపేట, అయినవిల్లి, మామిడికుదురు, పి గన్నవరం మండలాల్లోని అమ్మవారి ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి. అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నంలో దుర్గా మల్లేశ్వరి అమ్మవారిని స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు దర్శించుకున్నారు.
రాజరాజేశ్వరి అలంకారంలో దర్శనం: ఏలూరులో ఆలయాలు దుర్గమ్మ నామస్మరణతో మార్మోగాయి. సత్రంపాడులోని సౌభాగ్యలక్ష్మి ఆలయానికి భక్తులు తరలివచ్చారు. అంబికానగర్లోని అంబికా దేవి ఆలయం పడమర వీధిలోని పెద్దమ్మవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి. జంగారెడ్డిగూడెంలో శ్రీ గంగానమ్మ అమ్మవారి ఆలయానికి వేలాదిగా భక్తులు తరలివచ్చి దర్శించుకున్నారు.
పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకులో శ్రీవాసవీ కన్యకాపరమేశ్వరి, శ్రీకనకదుర్గ అమ్మవారు రాజరాజేశ్వరి అలంకారంలో దర్శనమిచ్చారు. దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ చేసే విజయరూపిణి అయిన అమ్మవారిని ఆరాధిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. ఎమ్మెల్యే ఆరిమిల్లి రాధాకృష్ణ శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. మండపాకలో వేంచేసియున్న ఎల్లారమ్మ ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది.
రూ.30 లక్షల కరెన్సీ నోట్లతో అలంకరణ: నెల్లూరులో రాజరాజేశ్వరీ, కన్యకాపరమేశ్వరీ ఆలయాలతో పాటు జొన్నవాడ, పెంచలకోనలోని అమ్మవారి ఆలయాలు కిటకిటలాడాయి. మహిషాసుర మర్ధిని ఆలంకరణలో దర్శనమిచ్చారు. మహిళలు జమ్మి చెట్టుకు పూజలు చేశారు. ప్రకాశం జిల్లా యర్రగొండపాలెంలో శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవి ఆలయంలో అమ్మవారిని రూ.30 లక్షల విలువైన కరెన్సీ నోట్లతో అలంకరించారు.
అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో శ్రీ బుగ్గ రామలింగేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో పార్వతి దేవి విజయదుర్గాదేవి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. కర్నూలులో దసరా పండుగను భక్తి శ్రద్దలతో జరుపుకున్నారు. నగరంలోని జమ్మిచెట్టు వద్ద ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. బుధవార పేట వద్దనున్న జమ్మిచెట్టు చూట్టూ భక్తులు వాహనాలతో ప్రదక్షిణలు చేశారు.
