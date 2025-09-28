ఇంద్రకీలాద్రిపై ఘనంగా దసరా వేడుకలు - అమ్మవారిని దర్శించుకున్న లక్ష మంది భక్తులు
శ్రీ మహాచండీదేవి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారు - భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 28, 2025 at 10:05 PM IST
Dussehra Celebrations at Indrakiladri : ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఆదివారం శ్రీ మహాచండీదేవి అలంకరణలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. బెజవాడ కనకదుర్గను దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఇవాళ ఇప్పటి వరకు లక్ష మంది భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలుగకుండా అధికారులు పటిష్ఠ ఏర్పాట్లు చేశారు.
ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన జగన్మాత దుర్గమ్మ దసరా ఉత్సవాల సందర్భంగా పదకొండు అలంకారాల్లో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. రాష్ట్ర నలుమూలలతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాలు, దేశాల నుంచి భక్తులు పోటెత్తనున్నారు. బెజవాడ కనకదుర్గగా స్వర్ణకాంతుల మధ్య విరాజిల్లే అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం పూర్వజన్మ సుకృతంగా ప్రజలు భావిస్తారు.
మరోవైపు సోమవారం మూలా నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకొని అమ్మవారు సరస్వతి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. భారీ సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో పోలీసులు ట్రాఫిక్ నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టారు.
భక్తులు స్వీయ నియంత్రణ పాటించాలి : మూలా నక్షత్రం రోజు భక్తులు స్వీయ నియంత్రణ పాటించాలని ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ కోరారు. అమ్మవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు. సోమవారం ఇంద్రకీలాద్రిపై ఎలాంటి పాస్ లకు అనుమతి లేదని చెప్పారు. అమ్మవారికి సీఎం చంద్రబాబు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించబోతున్నట్లు తెలిపారు.
ఇంద్రకీలాద్రి శరన్నవరాత్రులు ఉత్సవాలు - 11 రోజులు 11 అవతారాల్లో దుర్గమ్మ దర్శనం!
బాలా త్రిపుర సుందరీ దేవి: తొలి రోజున బాలాత్రిపుర సుందరీ దేవిగా దర్శనమిచ్చే అమ్మవారికి అభయహస్తాలు, బంగారు పూల జడ, కంఠాభరణాలతో అలంకరణ చేస్తారు.
గాయత్రీ దేవి అలంకారంలో: స్వర్ణ పంచముఖాలు, బంగారు అభయహస్తాలు, పచ్చల హారం, కంఠాభరణం, శంఖు చక్రాలు, బంగారు కిరీటంతో వేదమాత దర్శనమిస్తుంది.
అన్నపూర్ణాదేవి అలంకారంలో: స్వర్ణపాత్ర, బంగారు త్రిశూలం, అభయహస్తాలతో అలంకరణ చేస్తారు.
కాత్యాయని దేవిగా: శార్దూల వాహనంపై కొలువు దీరిన అమ్మవారు కాత్యాయని దేవిగా దర్శనం ఇస్తారు. అభయ హస్తాలు, స్వర్ణ కిరీటం, పచ్చల హారాలు అలంకరిస్తారు.
మహాలక్ష్మీదేవిగా: శంఖు, చక్రాలు, గద, అభయహస్తాలు, వడ్డాణం, కర్ణాభరణాలు, ధనరాశులు ప్రసాదించే అమ్మవారిగా అలంకరణ చేస్తారు.
లలితా త్రిపుర సుందరీ దేవిగా: స్వర్ణాభరణాలు, బంగారు కిరీటం, కంఠాభరణాలు, అభయ హస్తాలతో అమ్మవారు దర్శన మిస్తారు.
మహాచండీ దేవిగా: సింహ వాహనంపై కొలువుదీరిన అమ్మవారు మహాచండీ దేవిగా దర్శనం ఇవ్వనున్నారు. స్వర్ణ ఖడ్గం, కర్ణాభరణాలు, కంఠాభరణాలు, అభయహస్తాలతో అలంకరణ చేస్తారు.
సరస్వతీ దేవిగా: హంస వాహనంపై సరస్వతీ దేవిగా కొలువు దీరిన అమ్మవారిగా దర్శనం ఇస్తారు. బంగారు వీణ, స్వర్ణ హస్తాలు, పగడ హారాలు, వడ్డాణంతో దర్శనమిస్తారు.
దుర్గాదేవిగా: శార్దూల వాహనంపై స్వర్ణ కిరీటం, బంగారు త్రిశూలం, సూర్య, చంద్రులు, శంఖుచక్రాలతో అలంకరణ చేస్తారు.
మహిషాసుర మర్దినిదేవిగా: సింహవానంపై కొలువు దీరిన అమ్మవారికి. స్వర్ణఖడ్గం, బంగారు త్రిశూలం, కంఠాభరణాలు, స్వర్ణ కిరీటం, కర్ణాభరణాలతో అమ్మవారికి అలంకరణ చేస్తారు.
రాజరాజేశ్వరి దేవిగా: దసరా ఉత్సవాల చివరి రోజున చెరుకుగడ ధరించిన అమ్మవారికి బంగారు పూలజడ, కాసుల పేరు, స్వర్ణాభరణాలు, బంగారు పాదాలు, కర్ణాభరణాలతో ప్రసన్న వదనంతో దర్శనమిస్తారు.
