చిన్నపాటి ఆరోగ్య చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు - ఈ చలికాలం ఎంతో వేడిగా!

పిల్లలు, వృద్ధులు ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించాలి - చిన్నపాటి ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు పాటిస్తే చాలు ఎవరికీ ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తదంటున్న వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారి

Precautions in During Winter Season
Precautions in During Winter Season (ETV Bharat)
Published : October 11, 2025 at 12:14 PM IST

Precautions in During Winter Season : కొద్దిరోజులుగా రాష్ట్రంలో రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పడిపోతున్నాయి. దీంతో చలి బాగా పెరిగిపోతుంది. ఈ చలి పెరుగుదలకు కేవలం వాతావరణ మార్పు మాత్రమే కాదు, జీవన శైలిలో వస్తున్న మార్పులే కారణం. ఇలా ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతున్నప్పుడు, చలి పెరుగుతున్నప్పుడు, మంచు కురుస్తున్నప్పుడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం చాలా అవసరం. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి నిజామాబాద్​ జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారి (డీఎంహెచ్​వో) డా.చంద్రశేఖర్​తో 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​' ముఖాముఖి నిర్వహించింది.

ప్రధానంగా పిల్లలు, వృద్ధులు ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించాలని సూచించారు. ఈ చిన్నపాటి ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు పాటిస్తే చాలు ఎవరికీ ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తదని అన్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

నిత్యం వాకింగ్​, రన్నింగ్​ చేయాలి : చలికాలంలో ఎక్కువగా జ్వరం, జలుబు, దగ్గు వంటి వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఈ కాలంలో శరీరంలో సరైన రక్తప్రసరణ జరగక పోవడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. ఇందుకు రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా జరిగేందుకు నిత్యం వాకింగ్​, రన్నింగ్​ అలవాటు చేసుకోవాలి. అలాగే ఉదయం పూట వేడి నీరు తాగాలి. రోగాలబారిన పడకుండా సీజనల్​ పండ్లను తినాలి.

తక్షణం చికిత్స తీసుకోవాలి : చలికాలంలో ఎక్కువగా చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు న్యూమోనియా బారిన పడతారు. ఇలాంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలంటే చల్లని వాతావరణంలో ఎక్కువ సేపు ఉండకూడదు. ఉదయం, రాత్రి పూట మంచు కురిసే వేళల్లో బయటకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఇంకా పిల్లల విషయానికొస్తే ఈ వ్యాధి బారిన పడకుండా టీకా వేయించాలి. వృద్ధులు ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు వస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి.

వైద్య నిపుణుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స : ఈ చలికాలంలో ఇంటి వైద్యం పనికిరాదు. వైద్య నిపుణుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స పొందాలి. ఈ కాలంలో శరీరంలో రక్తప్రసరణ తగ్గి గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీనిని అధిగమించేందుకు ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించాలి. ఎప్పటికప్పుడు వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలపై తక్షణం చికిత్స తీసుకుంటే చలికాలంలో నుంచి గట్టెక్కినట్లే.

రోగ నిరోధక శక్తి పెంచుకునేందుకు ఇలా చేయండి : సి-విటమిన్​ ఎక్కువగా ఉండే పండ్లు తినాలి. ఈ సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ రోగ నిరోధక శక్తి పెంచుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి. అలాగే పండ్ల రసాలు ఎక్కువగా తాగాలి. శరీరానికి తగినంతగా మంచి నీరు తీసుకోవాలి. వేడిగా ఉండే తాజా ఆహార పదార్థాలనే భూజించాలి. ముఖ్యంగా నిల్వ ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి.

సమస్యలు అధిగమించేలా : ఏళ్లనాటి ఒంటినొప్పులన్నీ శీతాకాలంలో మళ్లీ వస్తుంటాయి. అనేక మంది కీళ్ల నొప్పులతో సతమతమవుతుంటారు. గత సంవత్సరంలో గన్యా బారినపడి జనం రెండు నెలల పాటు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. మోకాళ్ల నొప్పి నివారణకు ఎక్కువగా జిగురు పదార్థాలు తీసుకోవాలి. భుజం నొప్పి రాకుండా పై చేయిని అటూ ఇటు తిప్పాలి.

చేతులు, కాళ్లు, చెవులు రక్షణ : శరీరంలో వేడిని ఎక్కువగా కోల్పోయే ప్రాంతాలు ఇవే. ఉన్ని టోపీలు, చేతి గ్లౌజులు, కాళ్లకు సాక్సులు ముఖ్యంగా రాత్రి పడుకునేటప్పుడు తప్పకుండా ధరించండి.

