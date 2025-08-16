During Rain Season Protect the Crops : కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో రైతుల్లో ఆందోళన ఎక్కువవుతోంది. వేస్తున్న పంటలు చేతికి వస్తాయా? రావా? అనే సందేహం కలుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో పంటల్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను మహబూబ్నగర్ ప్రాంతీయ పరిశోధనా స్థానం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ దివ్య పేర్కొన్నారు. మొత్తం జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు 4 లక్షల ఎకరాల్లో వివిధ పంటలు సాగవుతుండగా, ఎక్కువ వర్షాలతో రైతులను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాయి.పెట్టుబడి పెట్టి, కష్టపడి సాగు చేసిన పంటలు నీటిలో మునిగిపోవడం, తెగుళ్లు ఆశించడం వంటి సమస్యలు వారిని నిరాశలోకి నెడుతున్నాయి.
వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న వంటి ప్రధాన పంటలకు ఈ వర్షాలు అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారాయి. పొలాల్లో నిలిచిపోయిన నీటి కారణంగా పంట వేర్లు కుళ్లిపోవడం, మొక్కలు బలహీనపడి నేలకొరగడం జరుగుతోంది. అంతే కాకుండా అధిక తేమ వల్ల బూజు తెగులు, ఆకు మచ్చ తెగులు వంటి వ్యాధులు వేగంగా వ్యాపిస్తున్నాయి. ఇది పంట దిగుబడిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపి, రైతుల ఆర్థిక పరిస్థితిని మరింత క్లిష్టంగా మార్చే అవకాశం ఉంది.
ఏయే పంటలకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే? :
వరి : అధిక వర్షాలు కురుస్తున్న సమయంలో వరి నాట్లు వేయడం, వెదజల్లే పద్ధతిలో వరి సాగు చేయకూడదు. ఇప్పటివరకు వరి నాట్లు వేసిన రైతులు నీటిని తొలగించి పొలాన్ని ఆరనివ్వాలి. ముంపునకు గురైన పొలాల్లో అయితే సల్ఫైడ్ దుష్ప్రభావం కలిగితే పొలంలో తగినంత గాలి వచ్చే విధంగా నెర్రలు వచ్చే వరకు పొలాన్ని ఆరనివ్వాలి. 25-30 రోజుల వయసున్న వరి నారును ఆగస్టు చివరి వరకు వర్షాలు తగ్గిన తర్వాత కూడా నాట్లు నాటుకోవచ్చు.
పత్తి : పత్తి పంట శాఖీయ దశ నుంచి పూత పిందె, కాయ ఏర్పడే దశలో ఉంది. ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాలకు పత్తిలో వివిధ తెగుళ్లు ఆశించే ప్రమాదం ఉంది. మొదట మురుగు నీటిని తీసేసి, వర్షాలు తగ్గిన తర్వాత 10 గ్రా.ల యూరియాను లీటరు నీటికి కలిపి వారం రోజుల వ్యవధిలో రెండు నుంచి మూడుసార్లు పిచికారీ చేసుకోవాలి. ఆ వర్షాలు తగ్గిన తర్వాత ఎకరాకు 20 కిలోల మ్యూరేట్ పొటాష్ను, 25 కిలోల యూరియా పత్తి మొక్కకు 7-10 సెం.మీల దూరంలో పడేట్లుగా వేసుకోవాలి.
మొక్కజొన్న: మొక్కజొన్న కాయ నుంచి కంకి, గింజ అభివృద్ధి చెందే దశలో ఉంది. ఎక్కువ వర్షాల వల్ల నేలలో భాస్వరం లోపం తరచూ ఎక్కువుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో మొక్కలు ఊదా రంగులోకి మారుతాయి. 20గ్రా.ల డీఏపీ మందును లీటరు నీటికి కలిపి మొక్కలపై పిచికారీ చేసుకోవాలి.
కంది : కందిలో నీటి ముంపునకు గురైన పంటల్లో ఫైటాఫ్తోరా ఎండుతెగులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. 2గ్రా.ల మెటాలాక్సిల్ను లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
మినుము : మినుములో అధిక వర్షాలకు పొగాకు లద్దె పురుగు ఆశించి పంటకు తీవ్ర నష్టం కలుగజేస్తుంది. నీటిని తొలగించి 10కిలోల తవుడు, కిలో బెల్లం, 1లీ క్లోరి పైరిఫాస్ను కలిపి మొక్కలపై పిచికారీ చేసుకోవాలి.
