Road Damage Due to Heavy Rain Effect in Telangana : రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలకు పలుచోట్ల రహదారులు అతలాకుతులమయ్యాయి. ముఖ్యంగా కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, మెదక్ జిల్లాల్లో భారీగా రోడ్లు, వంతెనలు, కల్వర్టులు దెబ్బతిన్నాయి. ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, కుమురం భీం, యాదాద్రి భువనగిరి, సిరిసిల్ల, ఖమ్మం జిల్లాల్లోనూ రహదారులు పాడయ్యాయి.
తెలంగాణలో రోడ్లు, భవనాల శాఖకు సంబంధించి 794 ప్రాంతాల్లో మొత్తం 1,039 కి.మీ మేర రోడ్లు దెబ్బతిన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. 305 ప్రాంతాల్లో రోడ్లపై ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. 206 కల్వర్టులు, కాజ్వేలు దెబ్బతిన్నాయి. 31 ప్రాంతాల్లో రోడ్లకు గండ్లు పడ్డాయి. ఈ రహదారి పనులు పూర్తి చేయడం కోసం రూ.1,157.46 కోట్లు అవసరమని ఆర్ అండ్ బీ వర్గాలు తెలిపాయి. తాత్కాలిక మరమ్మతులకు రూ.53.76 కోట్లు అవసరమని పేర్కొన్నాయి.
ఎక్కడికక్కడే :
- కామారెడ్డి జిల్లాలో 20, మెదక్ జిల్లాలో 18 ప్రాంతాల్లో భారీగా రోడ్లు, కల్వర్టులు, వంతెనలు దెబ్బతిన్నాయి. కామారెడ్డి డివిజన్లో 53 ప్రాంతాల్లో 65 కి.మీ మేర రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి. 27 వంతెనలు, కల్వర్టులు పాడయ్యాయి.
- మెదక్లో 33 ప్రాంతాల్లో 53 కిలో మీటర్ల మేర రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి. మరో 12 చోట్ల వంతెనలు, కల్వర్టులు పాడయ్యాయి.
- ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని సత్తుపల్లి డివిజన్లో 45 ప్రాంతాల్లో 85 కిలోమీటర్ల రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి. నిజామాబాద్ డివిజన్లో 63 ప్రాంతాల్లో, ఆదిలాబాద్లో 46 ప్రాంతాల్లో రోడ్లు పాడయ్యాయి.
నిలిచిన రాకపోకలు :
- ఎన్హెచ్-44 రహదారి పలుచోట్ల దెబ్బతినడంతో వాహనాల రాకపోకలకు పూర్తిగా అంతరాయం ఏర్పడింది. హైదరాబాద్ నుంచి ఆదిలాబాద్కు వెళ్లే భారీ వాహనాలను సిద్దిపేట, కరీంనగర్, జగిత్యాల, కోరుట్ల, మెట్పల్లి, ఆర్మూర్ మీదుగా మళ్లిస్తున్నారు.
- రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో కామారెడ్డిలో రహదారి దెబ్బతిన్న కారణంగా ఆదిలాబాద్ నుంచి కామారెడ్డి మీదుగా వెళ్లే రహదారులను నిర్మల్ సమీపం నుంచి హైదరాబాద్కు దారి మళ్లిస్తున్నారు. కొండాపూర్ వంతెన నుంచి ఎడమవైపునకు తిరిగి మామడ, ఖానాపూర్మెట్, జగిత్యాల, కరీంనగర్ మీదుగా దారి మళ్లింపు చేశారు.
- మేడ్చల్- రామాయంపేట- కామారెడ్డి- డిచ్పల్లి రోడ్డు మార్గంలో రాకపోకలకు తీవ్రంగా అంతరాయం కలిగింది. కామారెడ్డి జిల్లాలో బీబీపేట నుంచి కామారెడ్డికి వెళ్లే మార్గంలో వరద నీటికి వంతెన కొట్టుకుపోవడంతో భారీగా రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
- కామారెడ్డి-ఎల్లారెడ్డి వెళ్లే లక్ష్మాపూర్ వద్ద రోడ్డు కోతకు గురైంది. క్యాసంపల్లి శివారులో వరద తీవ్రతకు జాతీయ రహదారి బైపాస్ రోడ్డుపై భారీ గుంతలు పడ్డాయి.
- మెదక్-బోధన్ ప్రధాన రహదారిపై హైలెవల్ వంతెన కొట్టుకుపోవడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. జిల్లాలో భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ఇవాళ అన్ని విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు.
- ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని మల్లాపూర్ మండలం గొర్రెపల్లి వద్ద కల్వర్టుపై నుంచి వరద నీరు ప్రవహిస్తుంది. దీంతో జగిత్యాల-ఖానాపూర్ మార్గంలో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
- నిర్మల్ జిల్లా కుంటాల మండలంలోని అందాపూర్-కల్లూరు ప్రధాన రహదారి కోతకు గురై పెద్ద బుంగ ఏర్పడింది.
- మెదక జిల్లాల్లోని హావేలీ ఘన్పూర్ మండలంలోని దూప్సింగ్తండా, రాజిపేట, గాజిరెడ్డిపల్లి, బురుగుపల్లి, వాడి, సర్దన, కొత్తపల్లి గ్రామాల్లో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఈ మేరకు మూడు రోజులుగా అంధకారంతో గ్రామస్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
- కామారెడ్డి జిల్లాలోని బీబీపేట చెరువు కట్టకు గండి పడటంతో మెదక్ జిల్లాకు ముప్పు ఉండటంతో నస్కల్, రాంపూర్, నందగోకుల్, సుద్దాలపూర్ గ్రామస్థులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలింపు చేస్తున్నారు.
