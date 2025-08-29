ETV Bharat / state

794 ప్రాంతాల్లో దెబ్బతిన్న రోడ్లు - NH-44పై వెళ్లేవారు దారి మళ్లించుకోవాల్సిందే

రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలకు పలుచోట్ల అతలాకుతలమైన రహదారులు - 1,039 కి.మీ.మేర పాడైన రోడ్లు - దెబ్బతిన్న వంతెనలు, కల్వర్టులు - పునరుద్ధరణకు అవసరం కానున్న రూ.1,157 కోట్లు

Road Damage Due to Heavy Rain
Road Damage Due to Heavy Rain (Eenadu)
Published : August 29, 2025 at 8:55 AM IST

Road Damage Due to Heavy Rain Effect in Telangana : రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలకు పలుచోట్ల రహదారులు అతలాకుతులమయ్యాయి. ముఖ్యంగా కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, మెదక్​ జిల్లాల్లో భారీగా రోడ్లు, వంతెనలు, కల్వర్టులు దెబ్బతిన్నాయి. ఆదిలాబాద్​, నిర్మల్​, కుమురం భీం, యాదాద్రి భువనగిరి, సిరిసిల్ల, ఖమ్మం జిల్లాల్లోనూ రహదారులు పాడయ్యాయి.

తెలంగాణలో రోడ్లు, భవనాల శాఖకు సంబంధించి 794 ప్రాంతాల్లో మొత్తం 1,039 కి.మీ మేర రోడ్లు దెబ్బతిన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. 305 ప్రాంతాల్లో రోడ్లపై ట్రాఫిక్​కు అంతరాయం ఏర్పడింది. 206 కల్వర్టులు, కాజ్​వేలు దెబ్బతిన్నాయి. 31 ప్రాంతాల్లో రోడ్లకు గండ్లు పడ్డాయి. ఈ రహదారి పనులు పూర్తి చేయడం కోసం రూ.1,157.46 కోట్లు అవసరమని ఆర్ ​అండ్ ​బీ వర్గాలు తెలిపాయి. తాత్కాలిక మరమ్మతులకు రూ.53.76 కోట్లు అవసరమని పేర్కొన్నాయి.

ఎక్కడికక్కడే :

  • కామారెడ్డి జిల్లాలో 20, మెదక్​ జిల్లాలో 18 ప్రాంతాల్లో భారీగా రోడ్లు, కల్వర్టులు, వంతెనలు దెబ్బతిన్నాయి. కామారెడ్డి డివిజన్​లో 53 ప్రాంతాల్లో 65 కి.మీ మేర రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి. 27 వంతెనలు, కల్వర్టులు పాడయ్యాయి.
  • మెదక్​లో 33 ప్రాంతాల్లో 53 కిలో మీటర్ల మేర రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి. మరో 12 చోట్ల వంతెనలు, కల్వర్టులు పాడయ్యాయి.
  • ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని సత్తుపల్లి డివిజన్‌లో 45 ప్రాంతాల్లో 85 కిలోమీటర్ల రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి. నిజామాబాద్ డివిజన్‌లో 63 ప్రాంతాల్లో, ఆదిలాబాద్‌లో 46 ప్రాంతాల్లో రోడ్లు పాడయ్యాయి.

నిలిచిన రాకపోకలు :

  • ఎన్‌హెచ్‌-44 రహదారి పలుచోట్ల దెబ్బతినడంతో వాహనాల రాకపోకలకు పూర్తిగా అంతరాయం ఏర్పడింది. హైదరాబాద్‌ నుంచి ఆదిలాబాద్‌కు వెళ్లే భారీ వాహనాలను సిద్దిపేట, కరీంనగర్, జగిత్యాల, కోరుట్ల, మెట్‌పల్లి, ఆర్మూర్‌ మీదుగా మళ్లిస్తున్నారు.
  • రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో కామారెడ్డిలో రహదారి దెబ్బతిన్న కారణంగా ఆదిలాబాద్​ నుంచి కామారెడ్డి మీదుగా వెళ్లే రహదారులను నిర్మల్ సమీపం నుంచి హైదరాబాద్​కు దారి మళ్లిస్తున్నారు. కొండాపూర్ వంతెన నుంచి ఎడమవైపునకు తిరిగి మామడ, ఖానాపూర్​మెట్​, జగిత్యాల, కరీంనగర్​ మీదుగా దారి మళ్లింపు చేశారు.
  • మేడ్చల్​- రామాయంపేట- కామారెడ్డి- డిచ్​పల్లి రోడ్డు మార్గంలో రాకపోకలకు తీవ్రంగా అంతరాయం కలిగింది. కామారెడ్డి జిల్లాలో బీబీపేట నుంచి కామారెడ్డికి వెళ్లే మార్గంలో వరద నీటికి వంతెన కొట్టుకుపోవడంతో భారీగా రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
  • కామారెడ్డి-ఎల్లారెడ్డి వెళ్లే లక్ష్మాపూర్‌ వద్ద రోడ్డు కోతకు గురైంది. క్యాసంపల్లి శివారులో వరద తీవ్రతకు జాతీయ రహదారి బైపాస్‌ రోడ్డుపై భారీ గుంతలు పడ్డాయి.
  • మెదక్‌-బోధన్‌ ప్రధాన రహదారిపై హైలెవల్‌ వంతెన కొట్టుకుపోవడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. జిల్లాలో భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ఇవాళ అన్ని విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు.
  • ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలోని మల్లాపూర్​ మండలం గొర్రెపల్లి వద్ద కల్వర్టుపై నుంచి వరద నీరు ప్రవహిస్తుంది. దీంతో జగిత్యాల-ఖానాపూర్ మార్గంలో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
  • నిర్మల్‌ జిల్లా కుంటాల మండలంలోని అందాపూర్‌-కల్లూరు ప్రధాన రహదారి కోతకు గురై పెద్ద బుంగ ఏర్పడింది.
  • మెదక జిల్లాల్లోని హావేలీ ఘన్​పూర్ మండలంలోని దూప్‌సింగ్‌తండా, రాజిపేట, గాజిరెడ్డిపల్లి, బురుగుపల్లి, వాడి, సర్దన, కొత్తపల్లి గ్రామాల్లో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఈ మేరకు మూడు రోజులుగా అంధకారంతో గ్రామస్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
  • కామారెడ్డి జిల్లాలోని బీబీపేట చెరువు కట్టకు గండి పడటంతో మెదక్ జిల్లాకు ముప్పు ఉండటంతో నస్కల్, రాంపూర్, నందగోకుల్, సుద్దాలపూర్ గ్రామస్థులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలింపు చేస్తున్నారు.

