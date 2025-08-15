Old Building Collapse Due to Rainfall in Begum Bazar : గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో పురాతన భవనాలు శిథిలావస్థకు చేరి బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. వర్షాలకు తడిసి ఎప్పుడు కూలిపోతాయో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది. ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం జరగకుండా పటిష్ఠమైన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన బల్దియా యంత్రాంగం నోటీసులతో సరి పెడుతోంది. తాజాగా బేగంబజార్లోని ఓ పాత భవనం కుప్పకూలి తృటిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. నగరంలో దాదాపు 700కుపైగా భవనాలు శిథిలావస్థకు చేరినట్లు గుర్తించిన జీహెచ్ఎంసీ పర్యవేక్షణ మరిచిపోవడంతో ఏటా వానకాలంలో ప్రజలు బిక్కుబిక్కుమంటున్నారు.
700కు పైగా పురాతన భవనాలు : జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో 700కుపైగా భవనాలు శిథిలావస్థనలో ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. మొత్తం 30 సర్కిళ్లలో సికింద్రాబాద్లో అత్యధికంగా 155 శిథిల భవనాలు ఉండగా అందులో 64 కూలేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తేల్చారు. వాటిలో 14 భవనాలు ఎప్పుడైనా నేలమట్టం అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. గతంలోనే అధికారులు గుర్తించారు. ప్రమాదవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్న మోండా మార్కెట్ పరిసరాల్లోని పాత భవనాలను అలాగే వదిలేశారు. అటు చార్మినార్, గోషామహల్, ఖైరతాబాద్ సర్కిళ్లలోనూ ఎక్కువ సంఖ్యలో పురాతన నిర్మాణాలున్నాయి.
ఎప్పుడైనా నేలమట్టం కావొచ్చని : బేగంబజార్లో ఏళ్ల నాటి పాత భవనాలు అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారాయి. ఇరుకైన దారుల్లో చుట్టూ వ్యాపార సముదాయాల మధ్య ఉండటంతో ఎప్పుడు కూలిపోతాయో తెలియక వ్యాపారులు, ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎల్బీనగర్లో 113, కూకట్ పల్లిలో 92, చార్మినార్లో 89, శేరిలింగంపల్లిలో 62 భవనాలు శిథిలావస్థకు చేరాయి. అనుకోని ప్రమాదాలు జరిగితే వాటి వల్ల పెద్ద మొత్తంలో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం సంభవించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
పాత భవనంలా కనిపించకుండా ఫ్లెక్సీలు, బోర్డులు : శిథిలావస్థకు చేరిన భవనాల విషయంలో జీహెచ్ఎంసీ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులపై ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అధికారులు పాత భవనాలకు నోటీసులు ఇచ్చి చేతులు దులుపుకుంటుండగా కింది స్థాయి సిబ్బంది వసూళ్లకు పాల్పడుతూ కాలయాపన చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. నోటీసులు జారీ చేసిన భవనాల్లో కొన్ని కుటుంబాలు నివాసం ఉంటుండగా మరికొన్ని చోట్ల వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తున్నారు. బయటకు పాత భవనంలా కనిపించకుండా ఫ్లెక్సీలు, బోర్డులు పెట్టి మాయ చేస్తున్నారు. నోటీసులు జారీ చేసిన వారంలోగా ఖాళీ చేయడం లేదంటే యజమానులు మరమ్మతులు చేసుకోవాలి. కానీ కింది స్థాయి సిబ్బందికి ముడుపులు అప్పగించడంతో వాటి వైపు కన్నెత్తి చూడటం లేదనే ఆరోపణలు గుప్పుమంటున్నాయి. ఇందుకు అనేక చోట్ల నోటీసులు అంటించిన భవనాలు సాక్ష్యంగా నిలుస్తున్నాయి.
శిథిల భవనాలను నోటీసులు జారీ : రెండు రోజుల కిందట టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులతో కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ నిర్వహించిన సమీక్షలో 350కిపైగా శిథిల భవనాలను నోటీసులిచ్చినట్లు టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు తెలిపారు. గతంలో నోటీసులు జారీ చేసిన భవనాలపై ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదని కమిషనర్ కర్ణన్ అధికారులను నిలదీశారు. కొంత మంది యజమానులు ఖాళీ చేయడానికి ఇష్టపడటం లేదని, మరికొన్నింటిలో ఆలయాలు, ప్రార్థనా మందిరాలు ఉన్నట్లు టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు కమిషనర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు : అధికారుల వివరణపై సంతృప్తి చెందని కమిషనర్ కూలేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న భవనాలు, అనధికారికంగా నిర్మిస్తున్న సెల్లార్లపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. గుర్తించిన ఇళ్లలో అనుకోని సంఘటన జరిగితే ఆ ఏరియా అధికారిపై చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ముందస్తుగానే అవగాహన కల్పించి ఆ ఇంటి నుంచి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలన్నారు. ఇంటి చుట్టూ ఉన్న వారిని అప్రమత్తం చేసి దూరంగా ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఐతే, గతంలో ఇలాంటి ఆదేశాలు ఎన్నిసార్లు ఇచ్చినా పురాతన భవనాల విషయంలో అధికారులు చూసీచూడనట్లుగానే వ్యవహారిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
నగరంలోని శిథిల భవనాల అంశంపై హైడ్రా దృష్టి సారించింది. కూలేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న వాటిని తొలగించాలని జీహెచ్ఎంసీని కోరినప్పటికి బల్దియా యంత్రాంగం స్పందించట్లేదని తెలుస్తోంది. ఏది ఏమైనా పురాతన, శిథిలావస్థకు చేరిన భవనాల విషయంలో జీహెచ్ఎంసీ, హైడ్రా నిరంతరం పర్యవేక్షణ, అప్రమత్తత లేకపోతే పెనుప్రమాదాలకు దారితీసే అవకాశాలున్నాయని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు
వాహనాలు వెళ్తుండగానే కూలిన బ్రిడ్జి - తృటిలో తప్పిన పెను ప్రమాదం