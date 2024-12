ETV Bharat / state

నాగుపాముతో మందుబాబు ఆటలు - పడగ విప్పడంతో!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Drunk Man Plays with Snake on Road in Anantapur: మద్యం మత్తులో ఓ వ్యక్తి విషసర్పంతో విన్యాసాలు చేశాడు. నాగుపామును జో కొడుతూ బుజ్జగించాడు. త్రాచుపాము సైతం అక్కడి నుంచి కదలకుండా ఆ మందుబాబు చెప్పినట్లు చేయడం విశేషం. అనంతపురం శివారులోని టీవీటవర్స్‌ సమీపంలో ఓ మందుబాబు నాగుపామును చేత్తో పట్టుకుని ఆడించడం చూసి చుట్టుపక్కల ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. నాగుపాము పడగ విప్పి కాటు వేయబోగా చేతితో దానిని పట్టుకొని హల్చల్ చేశాడు. మెడలో వేసుకుని అటూ ఇటూ తిరిగాడు. దగ్గరకు వస్తే పామును మీద పడేస్తానంటూ హల్‌చల్‌ చేశాడు. మందుబాబును మందలించి స్థానికులు పామును అడవిలో వదిలిపెట్టారు.