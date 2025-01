ETV Bharat / state

న్యూ ఇయర్​ వేడుకలు​ - 1184 డ్రంక్​ అండ్​ డ్రైవ్​ కేసులు​ - DRUNK AND DRIVE CASES IN HYDERABAD

Drunk And Drive Cases in Hyderabad At New Year Occasion : 2024కు వీడ్కోలు పలుకుతూ కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేడుకలు అంబరాన్నంటాయి. పార్టీలు, ఈవెంట్లు, గెట్​ టుగెదర్​లకు ఈ డిసెంబర్​ 31 వేదిక అయ్యింది. సరదా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా పలువురు మందేస్తూ చిందేశారు, అంతటితో ఆగకుండా వాహనాలు నడిపారు. ఈ క్రమంలో పెద్ద ఎత్తున మద్యం సేవించిన వారు వాహనాలు నడుపుతూ పోలీసులకు చిక్కారు.

నూతన సంవత్సర వేడుకల నేపథ్యంలో మంగళవారం హైదరాబాద్​లో భారీగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 1,184 కేసులు నమోదయ్యాయి. రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలో 619 డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. న్యూ ఇయర్ వేడుకల సందర్భంగా శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా పోలీసులు తగిన చర్యలు చేపట్టారు. ఆకతాయిలు, మందుబాబులపై దృష్టి సారించారు.