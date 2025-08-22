Drumstick Crop Cultivation Benefits : మిర్చి పంట సాగు చేయడంలో ఎదురైన కష్టనష్టాలే తనను మునగ సాగు వైపు మళ్లేలా చేశాయని చెబుతున్నారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వాపురం మండలం నెల్లిపాక బంజర గ్రామానికి చెందిన రైతు నాగసుధీర్. గతేడాది మూడు ఎకరాల్లో మునగ సాగు చేయగా ఈ ఏడాది జనవరిలో పంట చేతికందిందని వివరించారు. కేవలం మునగ కాయలను అమ్మటం ద్వారా ఎకరాకు సుమారు రూ.లక్ష ఆదాయం సమకూరగా, మునగలో అంతర పంటగా మినుము, పెసర పంట సాగు చేయటం ద్వారా పెట్టుబడి ఖర్చులు వచ్చాయని వెల్లడించారు. వచ్చే ఏడాది కాయలతో పాటు ఆకులు, గింజలను కూడా విక్రయించి మరింత ఆదాయం సమకూరే విధంగా ప్రణాళికలు రచిస్తున్నామని చెప్పారు.
మునగసాగుతో ఎన్నో ప్రయోజనాలు : మునగ వ్యవసాయ, ఆరోగ్య, పర్యావరణ,ఆర్థిక రంగాల్లో అసాధారణమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది. స్థిరమైన ఆదాయం నుంచి పర్యావరణ పరిరక్షణ వరకు బహుళ విధాలుగా ఉపయోగపడుతోంది. మునగ సాగుకు తక్కువ నీటి అవసరం, త్వరితగతిన వృద్ధి, సులభమైన నిర్వహణతో అన్నదాతలకు చక్కటి ఆదాయ వనరుగా మారుతోంది. రైతుల ఆదాయం పెంచే లక్ష్యంతో భద్రాద్రి జిల్లాలో చేపట్టిన మునగ సాగులో సాధించిన సత్ఫలితాలను యాస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ పేరిట ఇటీవల నీతిఆయోగ్ తన రిపోర్ట్లో పొందుపరచటం విశేషం.
బహుళ ప్రయోజనాలు
- మునగ చెట్లు దీర్ఘకాలం పాటు ( సుమారు 10- 15 ఏళ్లు) ఉత్పత్తినిస్తాయి.
- రైతన్నలకు తక్కువ పెట్టుబడితో స్థిరమైన ఆదాయం సమకూరుతుంది.
- మునగ ఆకుపొడి, నూనె ఇతర ఉత్పత్తులకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రమంగా డిమాండ్ పెరుగుతోంది.
- మునగపంట రైతులకు నష్టభయాలను దూరం చేస్తుంది.
- రోగనిరోధక శక్తిని(ఇమ్యూనిటీ పవర్ను) పెంచటం, రక్తహీనతను తగ్గించటం, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచటం, బీపీని నియంత్రించటంలో మునగ ఆకులు తోడ్పడుతుండటంతో రోజురోజుకూ వాటి వినియోగం పెరుగుతోంది.
అందిపుచ్చుకుంటే రాయితీలు : మునగ సాగును రైతులు అందిపుచ్చుకుంటే లాభాల పంట పండించవచ్చునని వ్యవసాయ నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. మునగ ఉత్పత్తులను చర్మసంరక్షణ ఉత్పత్తులు, సౌందర్య సాధనాలు, ఆయుర్వేదం, సంప్రదాయ ఔషధాల్లో ఉపయోగిస్తుండటం వల్ల మార్కెట్లో వాటికి మంచి గిరాకీ(డిమాండ్) ఉంటోంది. ప్రస్తుతం భద్రాద్రి జిల్లాలో 450 ఎకరాల్లో మునగ పంటను సాగుచేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది వన మహోత్సవంలో భాగంగా మరో 273 ఎకరాల్లో మునగ మొక్కలను నాటారు. మునగ సాగు విస్తీర్ణం మరింత పెంచేందుకు జిల్లా అధికారులు కృషి చేస్తున్నారు. ఇదే ఒరవడిని ఖమ్మం జిల్లా రైతులు అందిపుచ్చుకుంటే మునగ సాగు విస్తీర్ణం పెరగటంతో పాటు ఉభయ జిల్లాల అన్నదాతలకు కూడా ఆదాయం మెరుగుపడుతుంది. ‘వ్యవసాయ, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖల ద్వారా మునగ రైతులకు పలు రాయితీలు అందుతున్నాయని భద్రాద్రి జిల్లా ఉద్యానశాఖ అధికారి కిశోర్ తెలిపారు.
