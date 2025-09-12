ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​ నలువైపులా వ్యాపిస్తున్న డ్రగ్స్ - ఇప్పటివరకు 32,546 మంది అరెస్ట్

కొత్త ఆనందాన్ని వెతుక్కునేందుకు డ్రగ్స్‌కు అలవాటు పడుతున్న యువత - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నమోదైన 15,847 కేసుల్లో 32,546 మంది అరెస్ట్‌ - ఇప్పటివరకూ రూ.150 కోట్ల విలువైన డ్రగ్స్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్న ఈగల్

Drugs Addiction Issue In Telangana
Drugs Addiction Issue In Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2025 at 8:34 PM IST

Drugs Addiction Issue In Telangana : మాయదారి మత్తు ఇంటింటా చిచ్చు పెడుతోంది. హాయిగా సాగుతున్న కాపురాలను కుప్పకూల్చుతోంది. చదువుల్లో టాపర్లు, ర్యాంకర్లను కిందకి పడేస్తుంది. కార్పొరేట్ సంస్థల్లో ఉన్నత ఉద్యోగులను బానిసలుగా మార్చుతోంది. హైదరాబాద్​ నగరం నలువైపులా వ్యాపిస్తున్న డ్రగ్స్ ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మాదక ద్రవ్యాల ఉచ్చులో చిక్కిన తమ వారిని ఏదో విధంగాబయటపడేసి కాపాడమంటూ రోజూ హెచ్​న్యూ, ఈగల్ పోలీసులకు వందలాది ఫోన్​కాల్స్​ వస్తున్నాయి. దారికి రాకపోతే వారిని జైల్లో ఉంచైనా మహమ్మారి నుంచి తమవారిని కాపాడాలని బాధిత కుటుంబసభ్యులు ప్రాధేయపడుతున్నారంటూ పోలీసు ఉన్నతాధికారులు అంటున్నారు.

తెలంగాణ ఈగల్‌ లెక్కలు : తెలంగాణ ఎలైట్ యాక్షన్​ గ్రూప్​ ఫర్ డ్రగ్ లా ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్ (ఈగల్) ఇప్పటివరకూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నమోదైన 15,847 కేసుల్లో 32,546 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. రూ.150 కోట్లు విలువైన డ్రగ్స్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈగల్​ గణాంకాల ప్రకారం కొనుగోలుదారుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

కారణాలు విన్న అధికారులు షాక్ : ఇప్పటివరకూ కేవలం ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కోసం డ్రగ్స్ వినియోగిస్తున్నారు. అయితే కొత్త ఆనందాన్ని వెతుక్కునేందుకు డ్రగ్స్​ రుచిస్తున్నట్లు పోలీసులకు తెలిసింది. తాజాగా పట్టుబడిన 20 మంది వ్యక్తుల్లో 12 మంది శృంగార సామర్థ్యం కోసం గంజాయిని, ఎండీఎంఏను వాడుతున్నామని చెప్పడంతో పోలీసులు ఉలిక్కిపడ్డారు. ఈ విధమైన మత్తు పదార్థాలతో ఇలాంటివి సాధ్యపడవని వైద్యుల ద్వారా వారికి కౌన్సెలింగ్ ఇప్పించాల్సి వచ్చిందని పోలీసు అధికారులు తమ అనుభవాలను వెల్లడించారు.

వారే అధికం : డేటింగ్​యాప్​లు, వాట్సప్​ గ్రూపుల్లో పరిచయాలతో సహజీవనం సాగిస్తున్న జంటల్లో అధికశాతం మాదకద్రవ్యాల అలవాటు ఉన్నవారే ఉన్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. హైటెక్​ సిటీలో ఇటీవల ఈగల్ బృందం గంజాయి కొనుగోలు చేస్తున్న 100 మందిని అదుపులోనికి తీసుకున్నారు. వారిలో నలుగురు భార్యాభర్తలు కలిసే మత్తు పదార్థాలు తీసుకుంటున్నట్లు గుర్తించారు. డ్రగ్స్ కొనుగోలుదారులపై కేసు నమోదు చేశారు. వారి కౌన్సెలింగ్​ కోసం కుటుంబసభ్యులను రప్పించినప్పుడు తమ ఇంట్లోనే డ్రగ్స్ తీసుకునే వ్యక్తులున్నట్లు తెలిసి కన్నీరు పెట్టుకున్నారు.

అది ఒక సాకు మాత్రమే : చాలా వరకు మత్తు పదార్థాలు, మాదక ద్రవ్యాలను అలవాటు చేసుకుంటున్న వారు ఒత్తిడిని భరించలేక తరచూ తీసుకుంటున్నామని చెబుతుంటారు. ఇది కేవలం ఒక సాకు మాత్రమే అని నిపుణులు అంటున్నారు. మొదట సిగరెట్, మద్యం తీసుకునే అలవాటు ఉన్నవారు, విలాస జీవితాలను అనుభవించాలనే భావంతో జల్సాల పేరుతో ఎక్కువగా డ్రగ్స్ బారిన పడుతున్నారు.

ఒక్క సారి తీసుకుంటే ఏం కాదు అని : పబ్​ సంస్కృతి, హై ఎండ్ పార్టీలు ఇందుకు ఊతమిస్తున్నాయి. చిన్న సమస్య, ఆందోళన, ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి ఇలా సమస్య ఏదైనా డ్రగ్స్​ను రుచి చూసి బానిసలుగా మారుతున్నారు. మరికొంతమంది యువత ఇక్కడ మత్తు పదార్ధాలు తీసుకుంటే సులభంగా దొరికిపోతాం అని భావించి శ్రీలంక, థాయ్​లాండ్​లతో పాటు గోవా వంటి తదితర రాష్ట్రాలకు వెళ్తున్నారు. పార్టీల పేరులతో, ఈ ఒక్క సారి తీసుకుంటే ఏం కాదు అని అమాయకులైన మరికొందరిని ఈ మత్తుకు బానిసలుగా మారుస్తున్నారు.

'పుష్ప'ను మించిపోయిన డ్రగ్స్ స్మగ్లర్లు - మట్టిగాజులు, ఆక్స్‌ఫర్డ్‌ డిక్షనరీలు కావేవీ అనర్హం

పైకి మందులు - లోపల మత్తు పదార్థాలు : పక్క రాష్ట్రం పోలీసులొచ్చే దాకా గుర్తించనే లేదు

