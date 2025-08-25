ETV Bharat / state

బర్త్‌డే పార్టీలో డ్రగ్స్ - రాజమండ్రి డిప్యూటీ తహసీల్దార్‌ సహా 8 మంది అరెస్ట్ - DRUGS CASE GACHIBOWLI

గచ్చిబౌలిలోని ఓ సర్వీస్ అపార్ట్‌మెంట్‌లో బర్త్‌డే పార్టీ - పార్టీలో డ్రగ్స్ సేవిస్తున్న యువకులు - రాజమండ్రి డిప్యూటీ తహసీల్దార్‌ సహా 8 మందిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

Deputy Tahsildar Rajahmundry
DRUGS CASE GACHIBOWLI (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2025 at 3:39 PM IST

Rajahmundry Deputy Tahsildar Arrested In Drugs Case in Hyderabad : హైదరాబాద్‌ నగరంలో మాదకద్రవ్యాలు సేవిస్తున్న మరో గ్యాంగ్ పోలీసులకు చిక్కింది. గచ్చిబౌలిలోని ఓ అపార్ట్‌మెంట్‌లో బర్త్‌డే పార్టీ చేసుకుంటూ యవకులు డ్రగ్స్ సేవిస్తున్నట్లు సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు అకస్మాత్తుగా తనిఖీ చేశారు. డ్రగ్స్ సేవిస్తున్న 8 మందిని అరెస్టు చేశారు. వీరిలో రాజమహేంద్రవరం డిప్యూటీ తహసీల్దార్‌ మణిదీప్​ కూడా ఉన్నారు.

అందరికీ పాజిటివ్​గా నిర్ధారణ : పట్టుబడిన వారిలో పలు డ్రగ్స్ సరఫరా కేసుల్లో కీలక నిందితుడైన విక్రమ్‌రెడ్డితో పాటు మరో ఇద్దరు యువతులు ఉన్నారు. మల్నాడు రెస్టారెంట్స్ డ్రగ్స్ కేసులో కీలకంగా ఉన్న విక్రమ్‌ రెడ్డి పార్టీ కోసం బెంగళూరు నుంచి డ్రగ్స్ తీసుకొచ్చినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వీరి వద్ద 20 గ్రాముల కొకైన్, 4 గ్రాముల ఎండీఎంఏ, 20 డ్రగ్స్‌ మాత్రలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులకు డ్రగ్ టెస్టు నిర్వహించగా అందిరికీ పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ అయ్యింది.

TAGGED:

DRUGS CASE IN HYDERABADRAJAHMUNDRY TAHSILDAR ARRESTEDBIRTHDAY PARTY AT GACHIBOWLIడ్రగ్స్‌ కేసులో తహసీల్దార్‌ మణిదీప్DRUGS CASE GACHIBOWLI

