Rajahmundry Deputy Tahsildar Arrested In Drugs Case in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో మాదకద్రవ్యాలు సేవిస్తున్న మరో గ్యాంగ్ పోలీసులకు చిక్కింది. గచ్చిబౌలిలోని ఓ అపార్ట్మెంట్లో బర్త్డే పార్టీ చేసుకుంటూ యవకులు డ్రగ్స్ సేవిస్తున్నట్లు సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు అకస్మాత్తుగా తనిఖీ చేశారు. డ్రగ్స్ సేవిస్తున్న 8 మందిని అరెస్టు చేశారు. వీరిలో రాజమహేంద్రవరం డిప్యూటీ తహసీల్దార్ మణిదీప్ కూడా ఉన్నారు.
అందరికీ పాజిటివ్గా నిర్ధారణ : పట్టుబడిన వారిలో పలు డ్రగ్స్ సరఫరా కేసుల్లో కీలక నిందితుడైన విక్రమ్రెడ్డితో పాటు మరో ఇద్దరు యువతులు ఉన్నారు. మల్నాడు రెస్టారెంట్స్ డ్రగ్స్ కేసులో కీలకంగా ఉన్న విక్రమ్ రెడ్డి పార్టీ కోసం బెంగళూరు నుంచి డ్రగ్స్ తీసుకొచ్చినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వీరి వద్ద 20 గ్రాముల కొకైన్, 4 గ్రాముల ఎండీఎంఏ, 20 డ్రగ్స్ మాత్రలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులకు డ్రగ్ టెస్టు నిర్వహించగా అందిరికీ పాజిటివ్గా నిర్ధారణ అయ్యింది.
