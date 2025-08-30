ETV Bharat / state

జన్మదిన వేడుకలైనా, కన్నీటి వీడ్కోలైనా డ్రగ్స్​ తప్పనిసరి! - DRUG CASES RISE IN VIJAYAWADA

ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో పెరుగుతోన్న డ్రగ్స్ వ్యాప్తి - పుట్టిన రోజు వేడుక కోసం బెంగుళూరులో 19.1 గ్రాముల డ్రగ్స్​ కొనుగోలు, విచారణలో వెలుగులోకి వస్తున్న అనేక విషయాలు

Drugs Usage Rise In NTR District
Drugs Usage Rise In NTR District (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 10:44 AM IST

2 Min Read

Drugs Usage Rise In NTR District: పుట్టిన రోజు వేడుకలు, కన్నీటి వీడ్కోలు ఇలా సందర్భం ఏదైనా వీరు పార్టీ చేసుకోవడం తప్పనిసరి. పైగా అది అంత సాదాసీదా పార్టీ మాత్రం కాదు. అందులో ఎండీఎంఏ డ్రగ్‌ ఉండాల్సిందే. ఫలితంగా దాన్ని బారిన పడినవారు మత్తులో జోగాల్సిందే. అలాగని వీరు అల్లరిచిల్లరిగా తిరిగేవారని అనుకుంటే పొరబాటే.

అందరూ బాగా చదువుకుని ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారే కావడం గమనార్హం. మత్తుకు పూర్తిగా బానిసలైన వీరికి డ్రగ్‌ కిక్‌ లేకపోతే ఏదో వెలితిగా ఫీలవుతారు. బెంగళూరు నుంచి ఎండీఎంఏ తెస్తూ పట్టుబడ్డ విశాఖపట్నం నగరానికి చెందిన శ్రీవాత్సవ్, హవిలా విచారణలో అనేక అంశాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

పార్టీ ఏదైనా డ్రగ్స్ ఉండాల్సిందే! బెంగళూరులో కొనుగోలు చేసి విశాఖకు తీసుకెళ్తున్న 19.1 గ్రాముల సరకు పుట్టిన రోజు వేడుక కోసమే అని తేలింది. విశాఖకు చెందిన శ్రీవాత్సవ్‌ స్నేహితుడు లోహిత్‌ది ఈ నెల 30న పుట్టినరోజు. పార్టీ చేసుకునేందుకు బెంగళూరులో ఉన్న శ్రీవాత్సవ్‌కు ఈ నెల 25న ఫోన్‌ చేసి వచ్చేటప్పుడు ఎండీఎంఏ తీసుకురమ్మని, అందుకుగాను రూ.47,000ను యూపీఐ ద్వారా చెల్లించినట్లు చెప్పాడు. ఫోన్‌ నంబరు ఇచ్చి వాట్సాప్‌లో అతన్ని కాంటాక్ట్‌ చేయమన్నాడు. అలాగే చేశాడు శ్రీవాత్సవ్‌.

స్థానిక రైల్వేస్టేషన్‌లో దిగి కొంత దూరం నడిచిన అనంతరం ఓ ప్రాంతంలో 20 గ్రాముల డ్రగ్‌ ఉన్న చిన్న పెట్టె ఉందని, దాని ఫొటో తీసి వాట్సాప్‌లో అవతలి వ్యక్తి సమాచారమిచ్చాడు. దీని కోసం హవిలా, శ్రీవాత్సవ్‌లు స్వయంగా ఆ ప్రాంతానికి వెళ్లి డ్రగ్‌ను తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత లోహిత్‌ బర్త్‌డే కోసం విశాఖపట్నంలోని భారీగా పార్టీకి ఏర్పాట్లు చేశారు. దీనిని తీసుకెళ్తూ పోలీసులకు దొరికిపోయారు.

గోవాలోనూ పార్టీలు: నిందితుడి స్నేహితుడు తారక్‌ అమెరికాలో సాప్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఇటీవల సెలవుపై విశాఖపట్నం వచ్చాడు. తిరిగి అమెరికా వెనుదిరిగి వెళ్తున్న సందర్భంగా గోవాలో పార్టీ చేసుకునేందుకు వారు నిర్ణయించుకున్నారు. దీని కోసం ముందుగా బెంగళూరు చేరుకున్నారు. అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్న తరుణ్‌ ఫ్లాట్‌లో ఉన్నారు. తర్వాత ముగ్గురూ గోవా వెళ్లారు. అక్కడ కూడా డ్రగ్స్‌ తీసుకున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది.

నకిలీ డ్రగ్స్​ కిక్కు ఎక్కలేదనే: గోవాలో పార్టీ తర్వాత తారక్‌ విశాఖకు, అక్కడి నుంచి అమెరికా వెళ్లాడు. శ్రీవాత్సవ్, తరుణ్‌ బెంగళూరు చేరుకోగానే హవిలా వైజాగ్‌ నుంచి బెంగళూరు వెళ్లింది. అక్కడ వారు 2 గ్రాముల డ్రగ్‌ ఆర్డర్‌ పెట్టారు. సంబంధిత సరఫరాదారు సూచించిన ఓ పార్కుకు వెళ్లి అక్కడ ఎండుగడ్డి కింద ఉన్న డ్రగ్‌ పొట్లాన్ని వారు తీసుకున్నారు. తీరా చూస్తే అది నకిలీదని తేలడంతో సరిగా కిక్కు ఎక్కలేదు. దీంతో గంజాయి తెప్పించుకుని మత్తులో తేలారు.

సెల్​, బ్యాంకు ఖాతాల ఆధారంగా దర్యాప్తు: విశాఖపట్నం నుంచి డ్రగ్‌ సరఫరాదారుడికి యూపీఐ ద్వారా లోహిత్‌ డబ్బు బదిలీ చేశాడు. ఆ నగదు ఏ ఖాతా నుంచి డబ్బులు బదిలీ అయ్యాయన్న కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తును చేపట్టారు. దాని సరఫరాదారు వాట్సాప్‌ నంబరుపై సైతం ఆరా తీస్తున్నారు. వీటి ద్వారా కీలక నిందితుడి ఆచూకీ కనుగొనేందుకు అన్ని విధాలా ప్రయత్నిస్తున్నారు. హవిలా, శ్రీవాస్తవ్‌పై మాచవరం పోలీసులు ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేశారు.

