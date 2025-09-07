బీఆర్ఆర్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో యువతకు డ్రగ్స్పై వినూత్న అవగాహన
బీఆర్ఆర్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో వినాయక నిమజ్జనం - యువత చెడు మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఇబ్రహీంపట్నం ప్రాంతంలో అవగాహన కార్యక్రమం - డ్రగ్స్, గంజాయి, ప్లాస్టిక్ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ వంటి వాటిపై యువతకు అవగాహన
Published : September 7, 2025 at 5:15 PM IST
Drugs Awareness By BRR Foundation at Ibrahimpatnam : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా డ్రగ్స్, గంజాయి వినియోగం రోజురోజుకూ పెరిగిపోతోంది. ఎందరో అమాయకపు యువత మత్తుకు బానిసలవుతున్నారు. ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం నియోజకవర్గం పరిధిలో బీఆర్ఆర్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో గణేశ్ నిమజ్జనాన్ని పురస్కరించుకుని యువతకు చెడు వ్యసనాలపై అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.
డ్రగ్స్పై అవగాహన : ఈ గణపతి నిమజ్జనోత్సవంలో గంజాయి, డ్రగ్స్ నియంత్రణ, పర్యావరణ పరిరక్షణ వంటి వాటిపై వినూత్నంగా అవగాహన కల్పించారు. బీఆర్ఆర్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో గణేష్ నిమజ్జనం పురస్కరించుకుని రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం నియోజకవర్గ పరిధిలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలైన ఇనాంగూడ చెరువు, ఇబ్రహీంపట్నం చెరువు, శేరిగూడ, తుర్కయంజాల్లోని మాసబ్ చెరువు వద్ద యువతకు డ్రగ్స్, గంజాయి, ప్లాస్టిక్, ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ వంటి వాటిపై అవగాహన కల్పించారు.
భక్తులకు పులి హోర, వాటర్ బాటిల్లను అందజేశారు. ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లు పెట్టి వాటి వల్ల జరిగే అనర్థాలను వివరించారు. యువత చెడు మార్గంలో వెళ్లకుండా మార్పు వస్తుందన్న ఆలోచనతో అవగాహన కల్పించడానికి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టినట్లు బీఆర్ఆర్ ఫౌండేషన్ ఛైర్మన్ రామ్ రెడ్డి తెలిపారు. ఇప్పటికే నియోజకవర్గంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఇలాంటి కార్యక్రమాలపై వ్యాస రచన పోటీలు, క్రీడా పోటీలను నిర్వహించినట్లు వివరించారు.
"వినాయక నిమజ్జనాన్ని పురస్కరించుకుని ఇబ్రహీంపట్నం ప్రాంత యువత చెడు వైపునకు డ్రగ్, ఆన్లైన్ బెట్టింగ్, గంజాయి వైపు వెళ్లకుండా ఉండేందుకు అందరికీ దీనిపై అవగాహన కల్పించేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. బీఆర్ఆర్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పులిహోర పంచాము. ఇబ్రహీంపట్నం ప్రాంతంలో కళాశాల విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఉన్నారు. కనుక ఈ ప్రాంతంలో గంజాయి, డ్రగ్ వంటి వాటి వినియోగం ఎక్కువైంది. డ్రగ్స్ అంతమే మన పంతం. చెడు వ్యసనాల అంతమే మన పంతం అనే లక్ష్యంతో పని చేస్తున్నాం. గంజాయి, డ్రగ్స్ను పూర్తిగా నిర్మూలించేందుకు ప్రభుత్వమే కాదు, మన వంతు అయినంతగా ప్రతి ఒక్కరం సహకరించి, దీనిని ప్రజా ఉద్యమంలా ముందుకు నడపాలని కోరుకుంటున్నాను." - రామ్ రెడ్డి, బీఆర్ఆర్ ఫౌండేషన్ ఛైర్మన్
నిమజ్జనానికి ఆధునిక సాంకేతికత వినియోగం : హైదరాబాద్ నగరంలో నిమజ్జనానికి కష్టపడిన ప్రతి ఒక్కరికీ నగర సీపీ సీవీ ఆనంద్ అభినందనలు తెలియజేశారు. తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్, ఎన్టీఆర్ మార్గ్, లిబర్టీ మార్గాల్లో రాకపోకల పునరుద్ధరించామని తెలిపారు. ఈ రోజు రాత్రి వరకు నిమజ్జనాలు జరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. ఈ నిమజ్జన కార్యక్రమాలు ప్రశాంతంగా ముగిస్తామని తెలిపారు. నిమజ్జన కార్యక్రమానికి ఆధునిక సాంకేతికను ఉపయోగించామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో 9 డ్రోన్లు ఉపయోగించామని, హైరైజ్ బిల్డింగ్స్ పైన కెమెరాలతో మానిటరింగ్ చేశామని అన్నారు.
అందువల్లే నిమజ్జనం ఆలస్యం : నగరంలో విగ్రహాల నిమజ్జనానికి 12,034 విగ్రహాలు ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకున్నారని వెల్లడించారు. కాగా వాటిలో 6,300 విగ్రహాలు శనివారం వరకు నిమజ్జనమయ్యాయని తెలిపారు. ఇవే కాకుండా 1.20 లక్షల విగ్రహాలు బేబీ పాండ్స, ఇతర చెరువుల్లో నిమజ్జనం అయ్యాయని అన్నారు. హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో మొత్తం 1.40 లక్షల గణపతి విగ్రహాలు నిమజ్జనం అయ్యాయని తెలిపారు. ఖైరతాబాద్ గణేశ్ ఉత్సవ సమితి సమన్వయంతో కేటాయించిన సమయం కంటే ముందుగానే నిమజ్జనం జరిగింది. సౌత్ జోన్ విగ్రహాలను ముందు తీయించాము, 40 అడుగుల కంటే ఎక్కువ ఎత్తు ఉన్న విగ్రహాలు ఈ సంవత్సరం పెరిగాయని దీనివల్లే శోభాయాత్ర ఆలస్యమైందని వెల్లడించారు.
