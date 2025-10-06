లైసెన్స్ రెన్యువల్ చేసుకోవడం మర్చిపోయారా? - అయితే వేలల్లో ఫైన్ కట్టాల్సిందే
లైసెన్స్ తీసుకుని దాని రెన్యువల్ను పట్టించుకోని వాహనదారులు - తనిఖీల సమయంలో గడువు తీరిందని తెలుసుకోవడంతో ఇబ్బందులు - ఏడాది దాటితే ఫైన్ కట్టాల్సిందేనంటున్ రవాణాశాఖ
Published : October 6, 2025 at 10:06 PM IST
Driving License Renewal Process : హైదరాబాద్కు చెందిన రాజశేఖర్ అనే వ్యక్తి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకుని చాలా కాలమైంది. ఓ రోజు ట్రాఫిక్ పోలీసులు వారి తనిఖీలలో భాగంగా బండి ఆపి లైసెన్స్ అడిగితే పర్సులోంచి తీసి చూపించారు. చెక్చేస్తే లైసెన్స్ గడువు తీరి మూడేళ్లు కావోచ్చింది. వెంటనే ఏం చేయాలో తెలియక నాలుక్కరుచుకుని ఫైన్ కట్టి బయటపడ్డారు. రెన్యువల్కు సంబంధిత ఆర్టీఏ ఆఫీసుకు వెళితే ఫైన్ కిందే రూ.3 వేలు, ఇతర ఛార్జీలు కట్టాలని చెప్పారు.
జీవన ఉపాధికి ప్రభావం : విశాఖపట్నానికి చెందిన వెంకటేశ్ అనే లారీ డ్రైవర్. లైసెన్స్ గడువు తీరి దాదపుగా నాలుగేళ్లయింది. దీంతో ఆర్టీఏ అధికారులు ఏడాదికి వెయ్యి చొప్పున రూ. 4 వేల జరిమానాతో పాటు రెన్యువల్కి అదనంగా ఫీజు కట్టాలన్నారు. ఇంత డబ్బు ఎలా కడతాం? అంటూ ఓ స్నేహితుడి సలహాతో మళ్లీ లెర్నర్ లైసెన్స్ తీసుకున్నారు.
నిర్లక్ష్యంతో పెద్ద చిక్కులు : కానీ అప్పటికే భారీ వాహనాల లైసెన్స్ (హెవీ) అతని పేరు ఉండడంతో అధికారులు ఆయన లైసెన్స్లను పూర్తిగా ఆపేశారు. ఆ ప్రభావం వెంకటేశ్ జీనవనోపాధిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రెన్యువల్ చాలా చిన్న పనే. కానీ ఆ విషయంలో చేసే నిర్లక్ష్యం పెద్ద చిక్కులను కచ్చితంగా తెచ్చి పెడతాయి. అందుకే ఈ విషయంలో చాలా అప్రమత్తత అవసరం.
- చాలామంది డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లను సకాలంలో రెన్యువల్ చేసుకునే విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారు. మరికొందరు గడువును ఎప్పటివరకు ఉందని గుర్తుపెట్టుకోరు.
- ఆలస్యం చేయడం వల్ల ఇందులో చాలా సమస్యలు వస్తాయి. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే తప్పు ఎదుటివారిది అయినా లైసెన్స్ లేనందుకు మనమే ఇబ్బందుల్లో పడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది.
- డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ గడువు ముగిసిన వెంటనే తప్పకుండా రెన్యువల్ చేసుకోవాలి. గడువు దాటి ఏడాదిలోపు అయితే రూ.1000 ఫైన్ కట్టాల్సి వస్తుంది.
- గడువు ముగిసి ఏడాది దాటిందంటే జరిమానాలు చెల్లించడంతో పాటు, మళ్లీ లెర్నర్ లైసెన్స్ పరీక్ష రాయాలి. శాశ్వత లైసెన్స్కు డ్రైవింగ్ టెస్ట్కు హాజరుకావాలి.
- కొందరు వేలకువేలు ఫైన్ కట్టడం ఎందుకని కొత్తగా అప్లై చేస్తుంటారు. ఒక వ్యక్తి రెండు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లు కలిగి ఉండటం మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం మన దేశంలో నేరంగా పరిగణిస్తారు.
- పాత లైసెన్స్ ఆధార్తో అప్డేట్ అయి ఉంటే మాత్రం మళ్లీ కొత్తగా అప్లై చేస్తే సాఫ్ట్వేర్ ఇట్టే పట్టుకుంటుంది.
బండికి సైతం : కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేసినప్పుడు తాత్కాలిక రిజిస్ట్రేషన్ (టీఆర్) నంబరు ఇస్తారు. దీని గడువు నెల రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది. ఈలోపు బండికి శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సమయం లేకనో, గుర్తులేదనో చాలా మంది మళ్లీ ఎప్పుడైనా చేద్దాంలే అని వాయిదా వేస్తుంటారు. కొత్త బండి కొన్నప్పుడు ఐదేళ్లకు ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కడతాము. అయితే నిబంధనల్ని పాటించినప్పుడే వాహనానికి బీమా వర్తిస్తుంది. నెలలోపు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించకపోతే నిబంధనల్ని ఉల్లంఘించినట్లే అవుతుంది. డ్రైవింగ్ లెసెన్స్ రెన్యువల్ చేసుకోవడం మాత్రం మరచిపోవద్దు.
