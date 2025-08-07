Essay Contest 2025

ఇంట్లో ఉంటూనే మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్​ను ఇలా రెన్యువల్ చేసుకోండి! - DRIVING LICENCE RENEWAL TELANGANA

మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ గడువు ముగియనుందా? - ఇంట్లో ఉంటూనే మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్​ను మీరే రెన్యువల్ చేసుకోండిలా!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2025 at 11:34 AM IST

Renewal Driving Licence At Home : డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ లేకుండా వాహనాలు నడపడం నేరం. అయితే ఏజెంట్లను సంప్రదించకుండా సొంతంగా డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ను నవీకరణ (రెన్యూవల్‌) చేయించుకోవచ్చన్న విషయం చాలా మందికి తెలియదు. మరికొందరు తీరిక లేక, ఏజెంట్లకు డబ్బులు చెల్లించి రెన్యూవల్‌ చేయించుకుంటారు. నిబంధనల ప్రకారం డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ గడువు తీరిన 30 రోజుల్లోగా దానిని నవీకరించుకోవాలి. లేదంటే జరిమానా చెల్లించాల్సి వస్తుంది. దీనిని రెన్యూవల్ చేయించుకోవడంలో మరింత జాప్యం చేయకూడదు. లేదంటే జరిమానా చెల్లించడంతో పాటు కొత్త డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

రవాణా శాఖ వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా : డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నవీకరణ కోసం ఆర్టీఏ కార్యాలయాలు, దళారులను సంప్రదించాల్సిన అవసరం లేదు. రవాణా శాఖ అధికారిక వెబ్​సైట్ (టీజీఆర్​టీఏ) లోనికి వెళ్లి లైసెన్స్ ఐచ్ఛికంపై క్లిక్ చేయాలి. తర్వాత డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ను ఎంచుకోవాలి. మరో పేజీ తెరుచుకుంటుంది. అందులో ‘రెన్యూవల్‌ ఆఫ్ డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌’ను క్లిక్‌ చేయాలి.

ఆ తరువాత 'క్లిక్ హియర్ టు బుక్ ది స్లాట్' ఆప్షన్​ను ఎంచుకోవాలి. మరో విండోలో డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ బాక్సులో ‘రెన్యూవల్‌ ఆఫ్‌ లైసెన్స్‌’ను, తర్వాత ‘కంటిన్యూ స్లాట్‌ బుకింగ్‌’ను క్లిక్‌ చేయాలి. కింద వచ్చే బాక్సుల్లో డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ నంబరు, ఎక్కడ ఇచ్చారు, పుట్టిన తేదీ, ఫోన్​ నంబరు వంటి వివరాలు నమోదు చేయాలి. ఆ తర్వాత 'రిక్వెస్ట్‌ ఓటీపీ'పై క్లిక్‌ చేసి దానిని నమోదు చేయాలి. తర్వాత నిర్దేశిత రుసుమును ఆన్‌లైన్‌లో చెల్లించాలి. దీంతో స్లాట్‌ బుకింగ్‌ పూర్తవుతుంది.

తర్వాత ఫిట్‌నెస్‌ ధ్రువీకరణపై వైద్యుల సంతకం చేయించుకోవాలి. బుక్ చేసుకున్న స్లాట్​ను అనుసరించి ఆర్టీఏ కార్యాలయానికి ఒరిజినల్ లైసెన్స్​తో వెళ్తే అధికారులు క్రమబద్ధీకరిస్తారు. మరి ఆలస్యం ఎందుకు, ఇప్పుడే మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ డేట్​ ఆఫ్​ వాలిడిటీని ఒకసారి తనిఖీ చేసుకుని, ఆ ప్రక్రియను మీరే పూర్తి చేసుకోండి.

నూతన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్​ కోసం : మరికొందరి వద్ద అసలు డ్రైవింగ్ లైసెన్సే ఉండదు. వాహనం నడిపేందుకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తప్పనిసరి. దీన్ని పొందాలంటే 18 ఏళ్లు నిండి ఉండాలి. ముందుగా లెర్నింగ్ లైసెన్స్​ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆధార్ కార్డు, చిరునామా, వయసు ధ్రువీకరణ పత్రాలతో మీసేవలో లేదా రవాణా శాఖ అధికారిక వెబ్​సైట్ (టీజీఆర్​టీఏ) లోనికి వెళ్లి రుసుం చెల్లించి స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలి. కేటాయించిన రోజు రవాణా శాఖ కార్యాలయానికి వెళ్లి దరఖాస్తుప్రతికి ధ్రువపత్రాల నకళ్లు జతచేసి అక్కడ ఉండే కౌంటర్‌లో అందించాలి. అధికారులు పరిశీలించి దరఖాస్తుదారు ఫొటో తీస్తారు. అనంతరం రోడ్డు నిబంధనలపై కంప్యూటర్‌ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. 20కి 12 మార్కులు వస్తే ఉత్తీర్ణులైనట్లే.

దీనిలో అర్హత సాధించిన వ్యక్తులకు అధికారులు ఆరు నెలల కాల వ్యవధితో లెర్నింగ్ లైసెన్స్​ను జారీ చేస్తారు. గడువు లోపల శాశ్వత డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ తీసుకోవాలి. దీనికి సైతం రుసుం చెల్లించి ఆన్‌లైన్‌లో స్లాట్‌ బుక్‌ చేసుకోవాలి. కేటాయించిన రోజు ఆర్టీఏ కార్యాలయానికి వెళ్లాలి. ట్రాక్‌ వద్దకు వెళ్లి సిబ్బందికి దరఖాస్తు ఇవ్వాలి. అధికారుల ఎదుట వాహనాన్ని తడబాటు లేకుండా నడిపితే చాలు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ జారీ చేస్తారు. కార్డును పోస్ట్‌ ద్వారా చిరునామాకు పంపిస్తారు.

ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్సు కోసం అప్లై చేస్తున్నారా? - ఈ డాక్యుమెంట్లు తప్పనిసరి - INTERNATIONAL DRIVING LICENSE

అలర్ట్ : డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ విషయంలో కొత్త ట్విస్ట్ - మీకు తెలుసా?! - Driving Licence New Rules Update

