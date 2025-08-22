ETV Bharat / state

పోలీసుల తనిఖీల్లో లైసెన్స్​, సరైన పత్రాలు లేకుండా పట్టుబడ్డారో - రూ.25 వేలు ఫైన్ కట్టాల్సిందే!! - LICENSE IS MANDATORY WHILE DRIVING

ఎలాంటి శిక్షణ, అనుభవం లేకుండా ప్రమాదాల్లో చిక్కుకుంటున్న పిల్లలు - సరైన పత్రాలు లేకుండా పోలీసులకు దొరికితే రూ.25 వేల వరకు జరిమానా - ఇకపై తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన ఇవే

Driving License is Mandatory While Driving
Driving License is Mandatory While Driving (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 22, 2025 at 1:03 PM IST

Driving License is Mandatory While Driving : ఇటీవల పిల్లల చేతికి వాహనాలు ఇచ్చే తల్లిదండ్రుల సంఖ్య పెరిగిపోతోంది. మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం 18 ఏళ్లు నిండిన వారు మాత్రమే వాహనాలు నడిపేందుకు అర్హులు. వారు కూడా లైసెన్స్ తీసుకుని ఉండాలి. కానీ ప్రస్తుతం పల్లెలు, పట్టణాలు, నగరాల్లో పదో తరగతికి రాకముందే తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల చేతికి వాహనాలు ఇస్తున్నారు. నియంత్రణ లేని పిల్లలు రోడ్లపై దూసుకుపోతూ ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు. వారి కుటుంబాల్లో బాధను మిగులుస్తున్నారు.

వాహనం నడుపుతున్న సమయంలో ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. రోడ్డు నిబంధనలు తెలుసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. బయటికి వెళ్లే సమయంలో బండికి సంబంధించిన అన్ని పత్రాలు కలిగి ఉండాలి. ప్రధానంగా డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ తప్పని సరిగా ఉండాలి. ఇవన్నీ లేకుండా వాహనం నడుపుతూ పోలీసులకు చిక్కితే లైసెన్స్‌ రద్దు చేయడం ఖాయం. అందుకే అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఎంతో అవసరం. ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్‌ జిల్లాల్లో ఎంతో మంది సరైన పత్రాలు లేకుండా తరలిపోతున్నారు.

పాఠశాల స్థాయి నుంచే : పిల్లలు ఎలాంటి శిక్షణ, అనుభవం లేకుండా వాహనాలు నడుపుతూ ప్రమాదాల్లో చిక్కుకుంటున్నారు. ఇటీవల ఉమ్మడి మెదక్‌ జిల్లాలో కొన్ని రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఇది తేటతెల్లమైంది.

  • గజ్వేల్​లో వేగంగా వస్తున్న లారీ ఢీకొని ఒక బాలుడు మృతి చెందడంతో అతని తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు.
  • ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా ఉండాలంటే పాఠశాల స్థాయి నుంచే పిల్లలకు అవగాహన కల్పించాలి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం సైతం అడుగులేస్తోంది. రోడ్డు భద్రతపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పిస్తోంది. అలాగే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరిన్ని చేపట్టాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది.

తల్లిదండ్రులూ మీరూ ఆలోచించండి : కొంత మంది తమ పిల్లలు వాహనం నడుపుతున్నారని తెగ మురిసిపోతుంటారు. అలాంటి తల్లిదండ్రులు ఈ విషయంలో మేల్కొనాలి. వాహనం నడపడంపై పిల్లలకు ఎంత వరకు అవగాహన ఉంది. మనం లేని సమయంలో వాళ్లు వాహనం ఎలా నడుపుతున్నారు అనే తదితర విషయాలను ఆలోచించాలి. ఏదైనా ఘటన జరిగితే డ్రైవింగ్​ చేసే పిల్లలు, దాని యజమానిపై పది కేసులు నమోదు చేయవచ్చనే విషయం ఎంతమందికి తెలుసు. అందుకే తల్లిదండ్రులు మీ పిల్లలకు వాహనం ఇచ్చినప్పుడు ఒకటి రెండుసార్లు కాస్త ఆలోచించి ఇవ్వండి.

రూ.25 వేల వరకు జరిమానా :

  • రవాణా శాఖ అధికారులు, పోలీసుల తనిఖీలో లైసెన్స్, సరైన పత్రాలు లేకుండా పోలీసులకు దొరికితే రూ.25 వేల వరకు జరిమానా విధిస్తారు.
  • మోటారు వాహన చట్టం, పోలీసు శాఖ న్యాయ సంహిత సెక్షన్ల కింద వారిపై కేసు నమోదైతే వాహన యజమానికి 3 నెలల నుంచి పది సంవత్సరాల వరకు జైలుశిక్ష పడే అవకాశం ఉంది.
  • చిన్నారులు వాహనాలు నడిపినప్పుడు ఆనుకోకుండా ప్రమాదానికి గురైతే యజమానిపై కేసు నమోదు చేస్తారు.
  • వాహనాన్ని సీజ్‌ చేస్తారు.
  • బీమా కూడా వర్తించదు.
  • కోర్టులో నేరం రుజువైతే కఠిన శిక్షలు పడుతాయి.

తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన నియమాలు ఇవే! :

  • ద్విచక్ర వాహనదారులు శిరస్తాణ్రం ధరించాలి.
  • కారులో ప్రయాణ సమయంలో సీటు బెల్ట్‌ వాడాలి.
  • ట్రాఫిక్‌ సిగ్నళ్లను అనుసరించాలి.
  • రహదారికి ఎడమ వైపు మాత్రమే వాహనాన్ని నడపాలి.
  • ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మద్యం తాగి, ర్యాష్, అపసవ్య దిశలో డ్రైవింగ్, ట్రిపుల్‌ రైడింగ్‌ కూడా చేయొద్దు.

''ప్రతి వాహనదారుడు నిబంధనల మేరకు వాహనాలు నడపాలి. లైసెన్స్, వాహన పత్రాలు తప్పనిసరిగా కలిగి ఉండాలి. మైనర్లకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇవ్వొద్దు. నిబంధనలు పాటించకపోతే చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకుంటాం''.- వెంకటస్వామి, జిల్లా రవాణా శాఖ అధికారి, మెదక్‌

చినుకు పడితే వాహనదారుల్లో గుబులు - నీళ్లలో మునిగి మెకానిక్ షెడ్డుకు చేరుతున్న వాహనాలు

వాహనాలు ఇచ్చి మీ పిల్లల లైఫ్​ను రిస్క్​లో పెట్టొద్దు : పోలీసుల సూచన

