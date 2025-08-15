Driverless Mini Buses in IIT Hyderabad : బస్సుకు డ్రైవర్ ఉండడు. అదంతట అదే వెళుతుంది అంటే దాంట్లో ప్రయాణించడానికి ఎవరూ ముందుకు రారు. కేవలం టెక్నాలజీపై అవగాహన ఉన్నవారు తప్ప. రోడ్డుపై వెళ్లేటప్పుడు అదే స్పీడ్ కంట్రోల్ చేసుకుంటుంది, స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వచ్చినప్పుడు అదే బ్రేక్స్ వేసుకుంటుంది అంటే ఆదేమైనా రోబో బస్సా అంటారు పిల్లలు, వృద్ధులు. కానీ అవే త్వరలో హైదరాబాద్లో అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇప్పటికే ఆ బస్సులు ఐఐటీ హైదరాబాద్లో పరుగులు తీస్తున్నాయి. మరి డ్రైవర్ లెస్ బస్సులకు ఏ టెక్నాలజీ వాడారు? ఎలా అభివృద్ధి చేశారు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
నావిగేషన్ డేటా అక్విజిషన్ సిస్టమ్ టెక్నాలజీ వినియోగించి : డ్రైవర్ అవసరం లేకుండా నడిచే మినీ బస్సులు ఇప్పుడు హైదరాబాద్కు వచ్చేశాయి. అయితే ప్రజలకింకా అందుబాటులోకి రాలేదు. ప్రస్తుతం ఐఐటీ హైదరాబాద్ పూర్తి స్థాయితో ఈ బస్సులను వినియోగిస్తోంది. ఐఐటీ హైదరాబాద్ అభివృద్ధి చేసిన అటానమస్ నావిగేషన్ డేటా అక్విజిషన్ సిస్టం టెక్నాలజీని వినియోగించి ఈ డ్రైవర్ రహిత బస్సులను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ప్రస్తుతం మూడు రోజుల నుంచి ఇవి క్యాంపస్లో రోజువారీ సేవలు అందిస్తున్నాయి. దీంతో దేశంలోనే తొలిసారిగా ఐఐటీ హైదరాబాద్ డ్రైవర్ రహిత బస్సులను అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు అని సిబ్బంది తెలిపారు.
90 శాతం మంది ప్రయాణికుల సంతృప్తి : ఐఐటీ హైదరాబాద్లోని ప్రత్యేక పరిశోధన విభాగం 'టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ హబ్ ఆన్ అటానమనస్ నావిగేషన్' ఈ డ్రైవర్ లెస్ బస్సులో ఉపయోగించే సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని కనుక్కుంది. ఇవి పూర్తిగా విద్యుత్తుతో నడుస్తాయి. ప్రస్తుతం వర్సిటీలో రెండు రకాల బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. అందులో ఒకటి సిక్స్ సీటర్, మరొకటి ఫోర్టీన్ (14) సీటర్ బస్. ఐఐటీ క్యాంపస్లోని విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు ఈ డ్రైవరు లేని వాహనాల్లోనే మెయిన్ గేటు నుంచి వర్సిటీలోని అన్ని చోట్లకు ప్రయాణిస్తున్నారు. ఈ బస్సుల్లో ప్రయాణించిన వారి నుంచి చాలా వరకు సానుకూల స్పందన వచ్చిందని, 90 శాతం మంది బస్సు ప్రయాణంతో సంతృప్తి చెందినట్లు తెలిపారు.
డ్రైవర్ రహిత బస్సుల్లో అమర్చిన అటానమస్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ బస్సు వేగాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయని వర్సిటీ సిబ్బంది వివరించారు. బస్సు ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో దానికి ఏవైనా అడ్డుగా వస్తే, ఏఐ టెక్నాలజీ ద్వారా వాటిని గుర్తించి, సురక్షితమైన దారిలో ప్రయాణించేలా సాంకేతికతను రూపొందించారు.
