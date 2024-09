ETV Bharat / state

డ్రైవర్‌ పథకం వేస్తే - స్నేహితులు కొట్టేశారు - పోయింది రూ.15 లక్షలు - దొరికింది రూ.2 కోట్లు! - Rs 2crore Theft In Medak

By ETV Bharat Telangana Team

Driver Looted Rs.2crore and 28tola Gold From Owners House in Maktha ( ETV Bharat )