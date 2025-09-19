మందుబాబు వీరంగం - పాము తల కొరికి, పక్కనే పెట్టుకుని పడుకున్నాడు
పాము కాటేయడంతో వెంటనే దాన్ని పట్టుకుని తలకొరికేసిన వెంకటేశ్ - అనంతరం చనిపోయిన పామును ఇంటికి తీసుకెళ్లి పక్కనే పెట్టుకుని నిద్రపోయాడు
Drunk Man Man Bites Snake Head and Sleep in AP : మందు మనిషితో ఎంత పనైనా చేయిస్తుంది. విచక్షణ కోల్పోయి ఇష్టమొచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తుంటారు మందుబాబులు. మత్తులో ఏం చేస్తున్నారో వారికే తెలియదు. ఇలా చాలామంది అధికంగా మద్యం సేవించి ప్రాణాలమీదికి తెచ్చుకుంటారు. చూసేవాళ్లకు కొన్నిసార్లు ఇవి గమ్మత్తుగా ఉన్నా, మరి కొన్నిసార్లు ఒళ్లు గగుర్పుట్టిస్తుంటాయి.
ఇలాంటి ఘటనలు చూసేందుకు సరదాగా ఉంటాయి. మత్తులో ఉన్న వారి విచిత్ర ప్రవర్తనను చూసి నవ్వుకున్న వారెందరో. తాగిన మత్తు పూర్తిగా వదిలిన తరువాత కానీ చేసిన తప్పు బోధపడదూ ఆ మహానుభావులకు. ఇలాంటి సంఘటనలు మన చుట్టుపక్కల తరచూ చూస్తునే ఉంటాం. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనే తిరుపతి జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.
సాధారణంగా ఎవరైనా పామును చూస్తే భయంతో పరుగులు తీస్తాం. ఒకవేళ అనుకోకుండా కాటువేసిన హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి వెళ్లి చికిత్స చేయించుకుంటాం. కానీ ఓ వ్యక్తి మాత్రం తాగిన మత్తులో కాటువేసిన పామును తలకొరికి చంపేశాడు. అనంతరం చనిపోయిన పామును తన ఇంటికి తీసుకెళ్లి పక్కనే పెట్టుకుని పడుకున్నాడు. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే ఈ ఘటన తిరుపతి జిల్లా తొట్టంబేడు మండలం చియ్యవరంలో జరిగింది.
పామును పట్టుకుని తలకొరికేశాడు : స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, చియ్యవరంలో గ్రామంలో గురువారం వెంకటేశ్ అనే వ్యక్తి ఫుల్లుగా మద్యం సేవించాడు. తాగిని మత్తులో ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా అకస్మత్తుగా విషపూరితమైన నల్లత్రాచు పాము కాటు వేసింది. వెంటనే గమనించిన వెంకటేశ్ ఆ పామును తన చేతుల్లోకి పట్టుకొని దాని తలను కొరికాడు. అనంతరం చనిపోయిన పామును అలాగే చేతులతో ఇంటికి తీసుకెెళ్లిన వెంకటేశ్ రాత్రి ఆ పామును తన పక్కనే పెట్టుకుని నిద్రపోయాడు.
గురువారం అర్ధరాత్రి దాటాక వెంకటేశ్ ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా మారింది. వెంటనే గమనించిన కుటుంబసభ్యులు వెంకటేశ్ను హుటాహుటిన శ్రీకాళహస్తి ఏరియా ఆసుపత్రకి తరలించారు. విధుల్లో ఉన్న డాక్టర్లు అతడికి చికిత్స చేశారు. వెంకటేశ్ పరిస్థితి తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని అధునాతన చికిత్స కోసం శుక్రవారం ఉదయం తిరుపతి రుయా ఆసుపత్రికి తరలించారు.
వెంకటేశ్ చర్యలపై స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. “ఎవరైనా పాము తలను కొరికి దాని పక్కనే పడుకోవడం ఊహించలేం” అని చెప్పాడు. ప్రస్తుతం వెంకటేశ్ పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. విషపూరిత పాముకాటుకు తక్షణ చికిత్స అవసరమని వైద్యులు తెలిపారు. నిర్లక్ష్యం వహిస్తే ప్రాణాంతకం కావచ్చని వైద్యులు హెచ్చరించారు.
మద్యం మత్తులో మందుబాబులు హల్చల్ : ఇటివలే మద్యం మత్తులో మందుబాబులు చేసిన హల్చల్ వీడియోలు ఎన్నో చూశాం. మన్యం జిల్లాలో ఓ వక్తి ఫుల్లుగా మద్యం తాగి గ్రామంలోని ప్రధాని కూడలి వద్ద ఉన్న విద్యుత్ తీగలపై ఎక్కి సేద తీరాడు. ఇది గమనించిన స్థానికులు కరెంట్ సరఫరాను నిలిపివేశారు. దీంతో ఏకంగా విద్యుత్ తీగలపైనే పడుకుని హంగామా సృష్టించాడు.
అలాగే అనంతపురం జిల్లాలో మద్యం మత్తులో ఓ వ్యక్తి విషసర్పంతో విన్యాసాలు చేశాడు. నాగుపామును జో కొడుతూ బుజ్జగించాడు. పాము సైతం అక్కడి నుంచి కదలకుండా ఆ మందుబాబు చెప్పినట్లు చేయడం విశేషం. మందుబాబు పామును చేత్తో పట్టుకుని ఆడించడం చూసి చుట్టుపక్కల ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. పాము పడగ విప్పి కాటు వేయబోగా 'పామా అయితే నాకేంటి' అనే విధంగా చేతితో దానిని పట్టుకొని హల్చల్ చేశాడు. మెడలో వేసుకుని అటూ ఇటూ తిరిగాడు. దగ్గరకు వస్తే పామును మీద పడేస్తానంటూ హల్చల్ చేశాడు. మందుబాబును మందలించి స్థానికులు పామును అడవిలో వదిలిపెట్టారు.
అదేవిధంగా వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో ఓ వ్యక్తి ఫుల్లుగా మద్యం కొట్టి ఎక్కడ సేద తీరాలో తెలియక ఏకంగా ఆర్టీసీ బస్సు టాప్నే ఎంచుకున్నాడు. మద్యం మత్తులో వేంపల్లి - రాయచోటికి వెళ్లే పల్లె వెలుగు బస్సు పైకి ఎక్కి ఆదమరచి పడుకున్నాడు. ఆ తాగుబోతును గమనించని ఆర్టీసీ డ్రైవర్, కండక్టర్ ఎప్పటిలాగే ప్రయాణికులతో బయలు దేరారు. అలా ఆ బస్సు చక్రాయపేట మండలం నాగులగుట్టపల్లి వరకు వెళ్లే దాక ఎవ్వరూ ఆ తాగుబోతును గమనించలేదు. చివరికి బస్సు నాగులగుట్టపల్లికి చేరుకున్నాక ఆ తాగుబోతు బస్సు పైనుంచి కింద పడే సమయంలో అక్కడి స్థానికులు గమనించారు. వెంటనే బస్సు డ్రైవర్కు సమాచారం ఇవ్వడంతో డ్రైవర్ బస్సు ఆపి ఆ తాగుబోతును కిందకు దించాడు.
