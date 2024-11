ETV Bharat / state

నన్నే పక్కకు తప్పుకోమంటావా! - ఆర్టీసీ మహిళా కండక్టర్, డ్రైవర్‌పై మందుబాబు దాడి

Drinker Attack on APSRTC Employees ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Assault on RTC Female Conductor and Driver While Intoxicated : తప్పతాగి ఓ వ్యక్తి ఏపీఎస్​ఆర్టీసీ డ్రైవర్‌, మహిళా కండక్టర్‌లపై దాడి దిగాడు. ఈ ఘటన ప్రకాశం జిల్లా జరుగుమిల్లి మండలం కామేపల్లిలో చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు, బాధితురాలు తెలిపిన వివరాల మేరకు ఒంగోలు నుంచి జరుగుమల్లి మండలం వర్థినేనిపాలేనికి ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణికులతో బయలుదేరింది. టంగుటూరు, జరుగుమల్లి మార్గంలో కామేపల్లి విగ్రహాల కూడలికి చేరుకోగా ప్రయాణికులు బస్సు దిగుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కామేపల్లికి చెందిన పత్తిపాటి హరి బాబు అప్పటికే ఫుల్లుగా మద్యం తాగాడు. అప్పటికే మైకంలో రోడ్డుపై పలువురితో గొడవ చేస్తున్నాడు. అదే సమయంలో ప్రయాణికులు దిగిడానికి డ్రైవర్‌ బస్సు ఆపాడు. ప్రయాణికులు దిగి వెళ్లిన క్రమంలో కండక్టర్‌ సుభాషిణి డ్రైవర్‌కు రైట్‌ చెప్పింది.

వీడెవడండీ బాబూ - తాగేసి ఏకంగా బస్సు టాప్​పైనే పడుకుని ప్రయాణించాడు

Drinker Attack on APSRTC Employees : ఈ క్రమంలో హరిబాబు ఆర్టీసీ బస్సు చక్రం సమీపానికి వచ్చి నిల్చొన్నాడు. పక్కకు వెళ్లాలని కండక్టర్‌ సుభాషిణి చెప్పారు. కండక్టర్‌ను బూతులు తిడుతూ అసభ్యకరంగా మాట్లాడాడు. అనంతరం బస్సు టైర్ల కింద పడుకొని ముందుకు కదలకుండా నానా యాగీ చేశాడు. సుభాషిణిని బస్సు చుట్టూ తిప్పుతూ చేతులతో కొట్టాడు. అనంతరం ఆగకుండా రెచ్చిపోయి కాళ్లతో తన్నుతూ దుర్భాషలాడాడు. స్థానికంగా ఉంన్న వారు అడ్డు చెప్పినా వినకుండా దాదాపు గంట సేపు నడి రోడ్డుపై వీరంగం సృష్టించాడు. వెంటనే బస్సు డ్రైవర్‌ రెడ్డమ్మ దిగి వచ్చి అడ్డుకోడానికి ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో డ్రైవర్‌పై కూడా తిరగబడి కొట్టాడు. అడ్డు వచ్చిన స్థానికులను ఇష్టారీతిన తిడుతూ దాడి చేశాడు. కండెక్టర్‌ సెల్‌ ఫోన్‌ తీసుకొని నేలకు కొట్టాడు.