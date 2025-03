ETV Bharat / state

గుప్త నిధుల కోసం ఆలయంలో తవ్వకాలు - డ్రిల్లింగ్​ మెషీన్​తో గర్భగుడికి రంధ్రాలు - DRILLING TO KAMBALAPALLY TEMPLE

Published : Mar 31, 2025, 11:10 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Drilling In to The Temple : మహబూబాబాద్ జిల్లా కంభాలపల్లి గ్రామంలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో గుప్త నిధుల కోసం గర్భగుడికి డ్రిల్లింగ్ మిషన్ ద్వారా రంధ్రాలు చేసిన ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఆలయ అర్చకులు రోజు మాదిరిగానే శనివారం రాత్రి స్వామి వారికి ధూప దీప నైవేద్యాలు సమర్పించిన అనంతరం ఆలయానికి తాళాలు వేసి ఇంటికి వెళ్లారు.

గుప్త నిధుల కోసమే : మరుసటి రోజు ఆదివారం ఆలయానికి వచ్చి చూడగా, గర్భగుడికి డ్రిల్లింగ్ మిషన్​తో రంధ్రాలు ఉండటాన్ని పూజారి గమనించారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారాన్ని అందించగా, వారు వెంటనే ఘటనా స్థలికి చేరుకుని ఆలయ పరిసరాలను పరిశీలించారు. ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఈ చర్యకు పాల్పడి ఉంటారని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.