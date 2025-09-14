‘గుడ్డు’తో విభిన్న రకాలైన నోరూరించే రుచులు - కేక పెట్టిస్తున్న కోడి ధరలు
గుడ్డుతో విభిన్న రకాలైన వంటకాలు చేస్తున్న డ్వాక్రా మహిళలు - ‘నెక్’ సహకారంతో వీరందరికీ శిక్షణను అందించిన డీఆర్డీఏ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 14, 2025 at 5:12 PM IST
DRDA Training to Dwakra Womens on Different Types of Cooking : రోగనిరోధకశక్తిని పెంచే అనేక పోషకాలు అందించడంలో గుడ్డుది కీలక పాత్ర. రొటీన్గా చేసుకునే కూరలకు బదులు పిల్లలు, పెద్దలకు నచ్చేలా విభిన్న రకాలుగా వండి పెడితే ఎవరైనా లొట్టలేసుకొని తినాల్సిందే. అందుకే ఆధునిక వంటకాలపై డ్వాక్రా మహిళలకు చెఫ్లతో శిక్షణను అందించి స్థిరమైన జీవనోపాధిని కల్పించేందుకు డీఆర్డీఏ సంకల్పించింది. ‘నెక్’ (నేషనల్ ఎగ్ కో ఆర్డినేషన్ కమిటీ) సహకారంతో విశాఖ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, తూర్పు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల మహిళలకు శనివారం సన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కళాశాలలో శిక్షణ ఇచ్చారు.
స్క్రాంబల్డ్ ఎగ్ : గుడ్డును ఉక్కిరిలా చేసి అందులో పాలు, పంచదార, వెన్న వేసి కలిపి తయారు చేస్తారు. ఇది తియ్యగా, రుచిగా ఉంటుంది.
షక్షుకా : వెల్లుల్లి, ఉల్లి, క్యాప్సికం, టమాట, కొన్ని సుగంధద్రవ్యాలను వేసి గ్రేవీలా తయారు చేస్తారు. అందులో తెల్లసొన బాగా ఉడికేంత వరకు ఉంచితే సరిపోతుంది. లోపల పచ్చ సొన అలానే ఉండేలా సగం ఉడికిన గుడ్డుతో చేసే పోచ్డ్ ఎగ్చ, పచ్చసొన లేకుండా తెల్లసొన బాగా నురుగు వచ్చేంత వరకు కలిపి పాన్పై వేడిచేస్తే మేఘంలా వచ్చే ఫ్లఫీ ఆమ్లెట్ ఇలా ఎన్నో వెరైటీలు గుడ్డుతో బాగా చేసుకోవచ్చు. డెవిల్డ్ ఎగ్, స్పానిష్ ఆమ్లెట్, మసాలా ఆమ్లెట్, ఫ్రెంచ్ టోస్టు ఇలా 18 రకాల వంటకాలపై శిక్షణను అందిస్తున్నారు.
గుడ్డుతో ఎన్ని రకాల వంటకాలు చేయొచ్చో ఇక్కడ తెలుసుకున్నామని డ్వాక్రా మహిళలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. డ్వాక్రా గ్రూపులో ఉండడంతో ఈ కార్యక్రమం గురించి తెలుసుకొని ఇక్కడకు వచ్చామని వారు తెలిపారు. మొదట గుడ్డుతో పకోడి, బజ్జీ వరకే ఆలోచించామనీ, అయితే ఇక్కడ అంతకుమించి నేర్చుకున్నామని పేర్కొమన్నారు. డీఆర్డీఏ శిక్షణలో గుడ్డుతో ఎన్ని రకాలు చేయొచ్చో నేర్చుకున్నామని అన్నారు. వాటితో ఉపాధి మెరుగుపరిచేెందుకు అవకాశం ఉంటుందన్నారు. కొత్తగా 18 రకాల వంటకాలు నేర్చుకున్నామని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
గుడ్డుతో ప్రయోగాలెన్నో : గుడ్డుతో ఎన్నో రకాల ప్రయోగాలు చేయొచ్చని చెఫ్ అవినాష్ వెల్లడించారు. పలు వంటకాలకు ప్రత్యేక రుచిని తీసుకురావడంతో పాటు శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందిస్తుందని ఆయన అన్నారు. శిక్షణలో డ్వాక్రా మహిళలకు ట్రెండింగులో ఉన్న వంటకాలను పరిచయం చేశామనీ, అదే విధంగా వారితోనే స్వయంగా ఆ వంటకాలను చేయించామని ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలిపారు.
Chicken Prices have increased in AP : మరోవైపు కోడి మాంసం ధరలు రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయి. డిమాండ్కు సరిపడా సరఫరా లేకపోవడమే ధరల పెరుగుదలకు కారణంగా వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ఇటీవల కాలంలో కోళ్లకు అంతుచిక్కని వైరస్ సోకుతున్నట్లు రైతులు తెలిపారు. దీంతో వీటి పెంపకమంటే భయపడిపోతున్నారు. ఇప్పటికే వేట మాంసం ధరలు బాగా పెంచేశారు. కేజీ రూ. 900 వరకు అమ్ముతున్నారు. దీంతో మాంస ప్రియులు చికెన్తో సరిపెట్టుకుంటున్నారు. ఫలితంగా ఇప్పుడు వీటి ధరలు మరింత భారీగా పెరిగాయి. పది రోజుల్లో కేజీకి రూ. 100 వరకు పెరిగింది. ఈనెల మొదటి వారంలో కేజీ రూ.186 ఉండగా ప్రస్తుతం రూ.284 పలుకుతుండటం గమనార్హం.
పౌల్ట్రీ రైతులకు స్వల్ప ఊరట : ధరల పెరుగుదలతో పౌల్ట్రీ రైతులకు కాస్త ఊరట లభించింది. పెంపకందారులు వారి వద్ద ప్రస్తుతం ఉన్న కోళ్లను వీలైనంత త్వరగా అమ్మకాలు చేయాలని చూస్తున్నారు. వాస్తవానికి రెండు నుంచి రెండున్నర కేజీల బరువున్న వాటినే విక్రయిస్తారు. ప్రస్తుతం రెండు కేజీల లోపు ఉన్నా అమ్మకాలను యథావిథిగా సాగిస్తున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం వైరస్. ఇప్పటికే ఉన్న కోళ్లలో 20 శాతం వైరస్ సోకి చనిపోయాయని పెంపకందారులు వెల్లడిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం అల్లూరి జిల్లాలో 10 లక్షల కోళ్లు అమ్మకానికి ఉన్నట్లు అంచనా ఉంది. వాస్తవానికి 18 లక్షల వరకు ఉండాలి. కోడి పిల్ల గతంలో ధర రూ.50 ఉండేది. ఇప్పుడు రూ.37లకు అమ్మకం చేస్తున్నా కొనుగోలు చేసేందుకు పెంపకందారులు ఆసక్తి చూపడం లేదు. రెండు కేజీల బరువు కలిగిన కోడిని పెంచడానికి రూ. 210 ఖర్చు అవుతుంది. ప్రస్తుతం కేజీ రూ. 120 అమ్మకాలు చేస్తున్నారు. అంటే ఒక్కో కోడికి రూ.240 ఆదాయం వస్తుంది. పది వేల కోళ్లు పెంచితే వైరస్ కారణంగా వాటిలో దాదాపు 2,000 కోళ్లు చనిపోయాయని స్థానిక రైతు రాము తెలిపారు.
