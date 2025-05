ETV Bharat / state

'మాతృ దినోత్సవం' - చిత్రాల రూపంలో తల్లి ప్రేమను చాటుకున్న చిన్నారులు - DRAWING COMPETITIONS FOR CHILDRENS

Published : May 11, 2025 at 5:17 PM IST

Drawing Competitions for Childrens on the Occasion of Mothers Day: చూశారుగా చిన్ని చేతులతో అమ్మమీద ఉన్న ప్రేమని ఎంత బాగ వ్యక్తపరిచారో ఈ చిన్నారులు. వారి తల్లిని ఎంత ఇష్టపడుతున్నారో ఈ చిత్రాలను చూస్తే అర్థం అవుతుంది. చిన్న హృదయాల్లోని భావాలను ఇలా వ్యక్తపరిచారు. అంతర్జాతీయ మాతృ దినోత్సవం సదర్భంగా విజయవాడలోని స్ఫూర్తి క్రియేటివ్ ఆర్ట్ స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన పోటీల్లో విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. తల్లిపై తమకున్న ప్రేమను చిత్ర రూపంలో వ్యక్తపరిచారు. చిన్నారుల్లో ఉండే సృజనాత్మకతను వెలికితీసేందుకు ఇటువంటి పోటీలు ఎంతో దోహదం చేస్తాయి.

చిన్నారులు వారి ఆలోచనలను మాటల్లో కాకుండా ఇలా చేతల్లో చూపించే అవకాశం ఇలాంటి పోటీల్లో భాగస్వామ్యం అవ్వడం ద్వారా తెలుస్తుంది. వారిలోని ప్రావీణ్యం, నైపుణ్యం నిరూపించుకోవడానికి ఇలాంటి పోటీల్లో భాగస్వామ్యం అయ్యే విధంగా తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహించాలి. చిన్ననాటి నుంచి బహుముఖ కార్యక్రమాల్లో భాగస్వామ్యం అవ్వడం ద్వారా చిన్నారులు ఎన్నో తెలియని కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ఇక్కడ నేర్చుకునే నైపుణ్యం వారికి జీవితంలో ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.

చిత్రలేఖనాల్లో నైపుణ్యం పెంపొందించేందుకు శిక్షణ: చిన్నారులు చిట్టి చేతులతో తమపై ఉన్న ప్రేమను చిత్రం రూపంలో వ్యక్తపరచడం చూసి తల్లిలు మురిసిపోయారు. తమ పిల్లలకు వేసవి సెలవుల్లో ఏదో ఒక స్కిల్​ని నేర్పించాలనే ఉద్దేశంతో చిత్రలేఖనం నేర్పించామని చెప్పారు. మరికొంత మంది చిన్ననాటి నుంచి తమ పిల్లలకి చిత్రలేఖనం అంటే ఇష్టమని అందుకే వివిధ రకాల చిత్రలేఖనాల్లో నైపుణ్యం పెంపొందించేందుకు శిక్షణ ఇప్పిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. చిత్రలేఖనంలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన చిన్నారులుకు నిర్వాహకులు బహుమతులు అందజేశారు.