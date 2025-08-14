Pulivendula ZPTC By Election : కొంతమంది క్షేత్రస్థాయి పోలీస్ సిబ్బంది ఇప్పటికీ వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల కనుసన్నల్లోనే పనిచేస్తున్నారా? ఆ పార్టీ నేతలు పేట్రేగిపోతున్నా వారి పట్ల భయభక్తులు ప్రదర్శిస్తూ ప్రాథమిక విధులను సైతం విస్మరిస్తున్నారా? పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ సందర్భంగా వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని కొంతమంది పోలీసుల వ్యవహారశైలి చూస్తే ఇదే నిజమనిపిస్తోంది.
కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకునే సమయంలో ఉన్నతాధికారులకు సహాయ నిరాకరణ చేయడం, ఆయన పోలీసుల నుంచి తప్పించుకుని వెళ్తే వెంటనే పట్టుకోకుండా మధ్యాహ్నం వరకు చోద్యం చూడటం వంటివి తీవ్ర విమర్శలకు తావిస్తున్నాయి. క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది సరిగ్గా వ్యవహరించకపోవటంతో చివరికి డీఐజీ రంగంలోకి దిగాల్సి వచ్చింది. అది ఓర్వలేకే బుధవారం విలేకర్ల సమావేశంలో డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్పై వైఎస్ జగన్ విరుచుకుపడ్డారన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. అవినాష్రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకోవడానికి సహాయనిరాకరణ చేసిన ఇదే పోలీసులు టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి రామ్గోపాల్రెడ్డిని ముందస్తుగా అరెస్ట్ చేశారు. ఆయణ్ని సునాయాసంగా ఇడుపులపాయ పోలీస్స్టేషన్కు తరలించేశారు.
30 మంది ఉన్నా ముందుకు రాలేదు : పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ సందర్భంగా శాంతిభద్రతల సమస్యలు తలెత్తకుండా పోలీసులు పలువురిని ముందస్తుగా అరెస్ట్ చేశారు. కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకునేందుకు డీఎస్పీ మురళీనాయక్ ఆధ్వర్యంలో 30 మంది పోలీసులు మంగళవారం నాడు తెల్లవారుజామున 4:30 గంటలకే పులివెందులలోని ఆయన నివాసానికి చేరుకున్నారు. డీఎస్పీ మురళీనాయక్, వేముల సీఐ ఉలాసయ్యలు ఎంపీని అదుపులోకి తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. కానీ వారి బృందంలోని సీఐలు, ఎస్సైలు, ఏఎస్సైలు, హెడ్కానిస్టేబుళ్లు, కానిస్టేబుళ్లు ఏ మాత్రం సహకరించలేదు.
ఎంపీ అవినాష్రెడ్డిని పట్టుకోవడానికి భయపడి చోద్యం చూస్తూ నిలబడ్డారు. దీంతో డీఎస్పీ, సీఐ ఎంపీని మోసుకుంటూ బయటకు తీసుకొచ్చి అతికష్టం మీద ఉదయం 6 గంటలకు పోలీసు వాహనంలోకి ఎక్కించారు. అక్కడి నుంచి ఎర్రగుంట్ల వైపు తరలిస్తుండగా జమ్మలమడుగు మాజీ ఎమ్మెల్యే సుధీర్రెడ్డి అడ్డుకున్నారు. అక్కడినుంచి అవినాష్రెడ్డి తప్పించుకుని సుధీర్రెడ్డి ఇంటికి చేరుకున్నారు. అయినా పోలీసులు ఆయణ్ని నిలువరించలేదు.
Pulivendula ZPTC Election Conflicts : దీంతో అవినాష్రెడ్డి వేంపల్లె, వేముల, పులివెందుల రింగ్రోడ్డు దగ్గరున్న మూడు చెక్పోస్టులను దర్జాగా దాటుకుని పులివెందులలోని జగన్ క్యాంప్ కార్యాలయానికి చేరుకోగలిగారు. అవినాష్రెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులంటే క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందిలో ఎంత భయముందో చెప్పటానికి ఇదే తార్కాణం. అక్కడికి చేరుకున్న ఆయన పోలింగ్ సందర్భంగా అల్లర్లు సృష్టించటానికి అక్కడి నుంచే వ్యూహాలు పన్నారు. అయినా సరే క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది ఎంపీని నిలువరించలేదు. దీంతో చివరికి డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్, కడప ఎస్పీ అశోక్కుమార్ జగన్ క్యాంప్ కార్యాలయానికి వెళ్లారు. అవినాష్రెడ్డి అప్పటికే లోపల తలుపులు వేసుకుని ఉండటంతో గట్టిగా పిలిచి హెచ్చరించారు. ఆయణ్ని అక్కడి నుంచి కదలనివ్వకుండా గృహనిర్బంధం చేయించారు.
ఒంటిమిట్టలోనూ సహకారం! : ఒంటిమిట్టలో జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ సందర్భంగా వైఎస్సార్, అన్నమయ్య జిల్లాల వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పోలింగ్ కేంద్రాల్లోకి అక్రమంగా చొరబడి, దొంగ ఓట్లు వేసుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. అయినా పోలీసులు వారిని నిలువరించలేకపోయారు. తమ పట్ల వీరవిధేయతలు ప్రదర్శించే కొందరు పోలీసులు ఉన్నతాధికారులకు సహాయ నిరాకరణ చేయటంతో ఆ పార్టీ నేతలు చెలరేగిపోయారు.
