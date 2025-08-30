ETV Bharat / state

వారి బాధలకు చలించారు - 20 నిమిషాల ట్రీట్​మెంట్​ డివైజ్​ కనుగొన్నారు - TREATMENT FOR LYMPHEDEMA DISEASE

లింఫెడిమా వ్యాధి కోసం ‘లింబ్‌ డీకాంజెషన్‌ స్లీవ్‌’ డిజైన్‌ను ఆవిష్కరించిన డాక్టర్‌ సుమితా శంకర్‌ - తాజాగా పేటెంట్‌ దక్కించుకున్న యువతి

Treatment for Lymphedema Disease
Treatment for Lymphedema Disease (EENADU)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 30, 2025

2 Min Read

Treatment for Lymphedema Disease : లింఫెడిమా చేతులు, కాళ్ల నొప్పులతో మొదలై వాపును కలిగించే దీర్ఘకాలిక వ్యాధి. దీంతో రోగులు పడే కష్టం, కన్నీళ్లు, మానసిక క్షోభ చూసి చలించి పోయారు డాక్టర్‌ సుమితా శంకర్‌. ఆ బాధ నుంచి విముక్తి కలిగించడానికి తనవంతు సహాయం చేయాలనుకున్నారు. 14 ఏళ్లు శ్రమించి వాపు తగ్గించడానికి ఉపయోగపడే ‘లింబ్‌ డీకాంజెషన్‌ స్లీవ్‌’ డిజైన్‌ను ఆవిష్కరించారు. తాజాగా పేటెంట్‌ కూడా దక్కించుకున్నారు.

ఒక్క ఆలోచనతో వారి జీవితాల్లో వెలుగులు : డాక్టర్‌ సుమితా శంకర్‌ గుంటూరు జీజీహెచ్‌లో పరిచయం అక్కర్లేని పేరు. ప్లాస్టిక్‌ సర్జరీ విభాగాధిపతిగా సేవలు అందిస్తున్నారామె. ఏటా 500 నుంచి 600 ప్లాస్టిక్‌ సర్జరీలు నిర్వహిస్తూ అనేక మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్నారు. ‘2003 నుంచీ ప్లాస్టిక్‌ సర్జరీ విభాగంలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నా. ఈ క్రమంలోనే 14 ఏళ్ల క్రితం లింఫెడిమా కేసు ఒకటి నా దగ్గరకు వచ్చింది. కాలు వాపుతో, దానిపై పుండ్లతో ఆమె ఎంతగానే బాధ పడ్డారు.

ఇలాంటి వారి కోసం ఏదైనా చేయాలని అప్పుడే నిర్ణయించుకున్నాను. దీని కోసం ప్రెజర్‌ డ్రెస్‌లు, లింఫాటిక్‌ పంప్స్‌ వంటి చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ ఇవి చాలాసార్లు విఫలమవుతాయి. దాంతో వ్యాధి తీవ్రమై అవయవం తొలగింపు (ఆంప్యుటేషన్‌) చివరి మార్గం అవుతుంది. అలా కాకుండా నెగెటివ్‌ ప్రెజర్‌ను ఇందుకు ఉపయోగిస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయేమో అన్న ఆలోచన వచ్చింది. దాని ఫలితమే ‘లింబ్‌ డీకాంజెషన్‌ స్లీవ్‌’. ఈ స్లీవ్‌ను వాపుపై బిగుతుగా చుట్టి అక్కడి గాలిని తొలగించడం ద్వారా వాపును తగ్గించొచ్చు.

15 నుంచి 20 నిమిషాల్లో ప్రక్రియ పూర్తి : ఇందుకు సాధారణ ప్రెజర్‌ డ్రెస్‌లు వాడితే గంటన్నర సమయం పడుతుంది. కానీ నేను తయారుచేసిన స్లీవ్‌ను ఉపయోగించి 15 నుంచి 20 నిమిషాల్లో ప్రక్రియను పూర్తి చేయొచ్చు. పైగా దీన్ని అమర్చుకోవడమూ సులభమే. ఇంట్లో కూడా వాడుకోవచ్చు. శస్త్ర చికిత్సకు ముందు అవయవ పరిమాణం తగ్గించి, కణాల నాణ్యతను మెరుగు పరిచే ప్రత్యేక పద్ధతి ఇది.

ఇప్పటికే 24 మంది రోగులు దీనిద్వారా లబ్ధి పొందారు. వారిలో కాళ్లు బాగా వాచిన వాళ్లు కూడా ఉన్నారు. ఆంప్యుటేషన్‌ తప్పదనుకున్న రోగులకూ ఈ స్లీవ్‌ మంచి ఫలితాల్ని ఇస్తుంది. ప్రపంచంలోనే తొలిసారి ఈ తరహా డిజైన్‌ను మేము రూపొందించాం. ఈ ఆవిష్కరణకు తాజాగా డిజైన్‌ పేటెంట్‌నూ దక్కించుకున్నాం’ అంటున్నారు సుమిత. ఆవిష్కర్తలు, పరిశ్రమ భాగస్వాములతో కలిసి పూర్తిస్థాయిలో అన్నిచోట్ల దీన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నారీమె.

