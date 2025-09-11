ETV Bharat / state

యువ శస్త్రవైద్యుడి ఘనత! -బ్రిటన్‌లోని బహుళ వైద్య కళాశాల నుంచి ఫెలోషిప్

గ్లాస్గో రాయల్ కాలేజ్ నుంచి ఫెలోషిప్ అందుకున్న యువ శస్త్రవైద్యుడు - బ్రిటన్‌లోని బహుళ వైద్య కళాశాల నుంచి ఎఫ్ఆర్​సీఎస్ పొందిన తొలి దక్షిణాసియా వైద్యుడు డాక్టర్ రఘురామ్ పిల్లరిశెట్టి

Dr. Raghu Ram Pillarisetti
Dr. Raghu Ram Pillarisetti (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2025 at 9:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Dr. Raghu Ram Pillarisetti : కిమ్స్ ఉషాలక్ష్మి బ్రెస్ట్ డిసీజెస్ సెంటర్ స్థాపక డైరెక్టర్ డాక్టర్ రఘురామ్ పిల్లరిశెట్టి అరుదైన గౌరవాన్ని అందుకున్నారు. బ్రిటన్‌లోని గ్లాస్గో రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిజీషియన్స్ అండ్ సర్జన్స్ (ఆర్​సీపీఎస్​జీ) వారు ఆయనకు గౌరవప్రదమైన ఎఫ్ఆర్​సీఎస్ (గ్లాస్గో)ను ప్రదానం చేశారు. ఈ గౌరవం పొందిన దక్షిణాసియాలోని అతి పిన్న వయస్కుడైన శస్త్రవైద్యుడిగా ఆయన చరిత్రలో నిలిచారు. ఇది మాత్రమే కాకుండా డాక్టర్ రఘురామ్ 1997లో ఇదే కాలేజ్‌ నుంచి ఎఫ్ఆర్​సీఎస్ (గ్లాస్గో) పరీక్ష ద్వారా అర్హత పొందారు. ఇప్పుడు అదే కాలేజ్ నుంచి ఫెలోషిప్ పొందిన ప్రపంచంలో ఏకైక శస్త్రవైద్యుడు అయారు.

ఈ అత్యున్నత గౌరవం 425 ఏళ్ల పురాతనమైన గ్లాస్గో రాయల్ కాలేజ్ తరఫున, 2025 సెప్టెంబర్ 10న, గ్లాస్గోలోని చారిత్రాత్మక కాలేజ్ హాల్‌లో జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో, కాలేజ్ అధ్యక్షుడు ప్రొఫెసర్ హనీ ఎటీబా డాక్టర్ రఘురామ్ పిల్లరిశెట్టికి అధికారికంగా ప్రదానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం, గౌరవ ఫెలోషిప్ అందుకున్న వేళను పురస్కరించుకుని ఓ ప్రాముఖ్యత గల విందు నిర్వహించారు.

డాక్టర్ రఘురామ్ పిల్లరిశెట్టి
డాక్టర్ రఘురామ్ పిల్లరిశెట్టి (ETV Bharat)

అతిథులను ఉద్దేశించి మాట్లాడిన సందర్భంలో, గ్లాస్గో రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిజీషియన్స్ అండ్ సర్జన్స్ అధ్యక్షుడు ప్రొఫెసర్ హనీ ఎటీబా మాట్లాడుతూ "డాక్టర్ పిల్లరిశెట్టికి మా కాలేజ్‌ తరఫున అత్యున్నత గౌరవమైన హానరరీ ఫెలోషిప్ అందించడంలో నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. గత రెండు దశాబ్దాలుగా, ఆయన తన సమస్త జీవనాన్ని రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో పోరాటంలో ప్రజలకు ఆశనిస్తూ, సేవలో నిమగ్నమయ్యారు. బ్రిటన్, భారత్‌ సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా శస్త్రవైద్యుల మధ్య సాన్నిహిత్యాన్ని పెంపొందించడంలో ఆయన పాత్ర అసాధారణం. శస్త్రచికిత్సలో నాణ్యతా ప్రమాణాలు, ప్రజారోగ్యం అభివృద్ధి పరంగా మేము తీసుకుంటున్న మిషన్‌లో ఆయన ఓ ముఖ్య భాగస్వామిగా మారారు. మా కాలేజ్ కుటుంబంలో ఆయనను ఆహ్వానించడంపై మాకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది. భారత్‌ బ్రిటన్ ల మధ్య సంబంధాలను మరింత బలపరిచే దిశగా ఈ కలయిక పని చేస్తుందని మా విశ్వాసం" అని పేర్కొన్నారు.

ఫెలోషిప్ ప్రదానోత్సవ సందర్భంగా గ్లాస్గో రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిజీషియన్స్ అండ్ సర్జన్స్ రిజిస్ట్రార్ మరియు ట్రస్టీ అయిన ప్రొఫెసర్ అభయ్ రేన్ చదివారు. దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా భారతదేశంలో రొమ్ము క్యాన్సర్ చికిత్సలో డాక్టర్ రఘురామ్ చేసిన విప్లవాత్మక మార్పులు అమూల్యమైనవని ప్రశంసించారు. హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన 12 అంతర్జాతీయ ఎఫ్ఆర్సీఎస్/ఎంఆర్సీఎస్ ప్రిపరేటరీ కోర్సులకు ఆయనే ముందుండి నాయకత్వం వహించారని, వాటి ద్వారా దక్షిణాసియాలోని 2,000 మందికి పైగా వైద్య విద్యార్థులు ప్రతిష్టాత్మక పరీక్షల్లో విజయవంతం అయ్యే అవకాశం పొందారన్నారు. అంతే కాకుండా, భారతదేశంలో కాలేజ్ చేపట్టిన విద్యా కార్యక్రమాలకు డాక్టర్ రఘురామ్ అందించిన వ్యూహాత్మక మార్గనిర్దేశనం ఎంతో కీలకమైందని, అది కాలేజ్ విద్యా ప్రమాణాల బలోపేతానికి దోహదపడిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Dr. Raghuram Pillarisetti
Dr. Raghuram Pillarisetti (ETV Bharat)

ఈ నేలకి అంకితం : తన కృతజ్ఞతలు వ్యక్తం చేస్తూ డాక్టర్ రఘురామ్ పిల్లరిశెట్టి మాట్లాడుతూ "ఈ అత్యున్నత గౌరవాన్ని ప్రదానం చేసినందుకు ఆర్సిపిఎస్జీ అధ్యక్షుడికి నేను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఈ ప్రత్యేక గుర్తింపును నా కుటుంబం, నా రోగులు, మరియు నా తల్లికి తండ్రికి ఈ నేలకి అంకితం చేస్తున్నాను." అని తెలిపారు.

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు : డాక్టర్ రఘురామ్ పిల్లరిశెట్టికి ప్రపంచంలోనే ప్రసిద్ధి చెందిన మరో 7 శస్త్రచికిత్స కళాశాలల నుంచి హానరరీ ఫెలోషిప్‌లు ప్రదానం చేయబడ్డాయి. పద్మశ్రీ మరియు డాక్టర్ బీసీ రాయ్ జాతీయ అవార్డు గ్రహీత అయిన ఆయన, బ్రిటన్​లోని మూడు శస్త్రచికిత్స రాయల్ కాలేజ్‌ల నుంచి, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ నుంచి అత్యున్నత గౌరవాలు అందుకున్న ఏకైక శస్త్రవైద్యుడిగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

HONORABLE MENTION OF SURGEONROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS GLASGOWడాక్టర్ రఘురామ్ పిల్లరిశెట్టిDR RAGHURAM PILLARISETTI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.