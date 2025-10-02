ETV Bharat / state

యువతకు కోసం డిజిటల్ వర్సిటీగా డాక్టర్ అంబేడ్కర్ ఓపెన్​ యూనివర్సిటీ!

పీఎం ఉష పథకం కింద రూ.10 కోట్లతో డిజిటల్ రిసోర్స్ సెంటర్ - రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న రూ.20 కోట్లతో అందుబాటులోకి రానున్న సమీకృత లెర్నింగ్ సెంటర్​, నైపుణ్య అభివృద్ధి కేంద్రాలు

BR AMBEDKAR OPEN UNIVERSITY
BR AMBEDKAR OPEN UNIVERSITY (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2025 at 11:57 AM IST

Upgradation Of Digitalization Of BRAOU : రాష్ట్రంలో నిరక్షరాస్యతను రూపు మాపడానికి ప్రభుత్వం ఎంతగానో కృషి చేస్తోంది. అయితే చదువుకోవడానికి ఆసక్తి ఉండి కూడా పరిస్థితులు సహకరించక విద్యను మధ్యలోనే వదిలేసిన వారు ఎందరో ఉన్నారు. అలాంటి వారికోసం అంబేడ్కర్ వర్సిటీ ఉచితంగా దూరవిద్యను అందిస్తోంది. చదువుకోవడానికి, తరగతులకు హాజరుకావడానికి సాధ్యం కానివారికోసం ప్రత్యేకంగా డిజిటల్ రూపంలో బోధించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతోంది. డిజిటల్ రంగంలో దూసుకుపోతున్న తెలంగాణ విద్యా వ్యవస్థ అన్ని రంగాల్లోనూ ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేర్పులు చేస్తోంది. దీనిలో భాగంగా డాక్టర్ అంబేడ్కర్ విశ్వవిద్యాలయం బోధనలోనే కాకుండా అన్ని విభాగాల్లోనూ పూర్తిగా డిజిటల్ వర్సిటీగా మారబోతోంది.

డిజిటల్ వర్సిటీగా రూపొందించేందుకు కార్యాచరణ : డాక్టర్ అంబేడ్కర్ విశ్వవిద్యాలయాన్ని డిజిటల్ వర్సిటీగా రూపొందించేందుకు కార్యాచరణ అమలు చేస్తున్నారు. విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించిన వెబ్​సైట్స్​తో సహా అన్ని విభాగాల సమాచారాన్ని నవీకరిస్తున్నారు. వీటిని కూడా డిజిటలైజ్ చేయనున్నారు. చదువుకునేందుకు, తరగతులకు హాజరయ్యేందుకు, ప్రాక్టికల్ పరీక్షలకు మినహా విద్యార్థులు హైదరాబాద్​కు వచ్చే అవసరం లేకుండా అంతా డిజిటలీకరణ చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా పీఎం ఉష పథకం కింద రూ.10 కోట్లతో డిజిటల్ రిసోర్స్ సెంటర్​ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న రూ. 20 కోట్లతో సమీకృత లెర్నింగ్ సెంటర్​ను, నైపుణ్య అభివృద్ధి కేంద్రాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు.

ధ్రువపత్రాలను బ్లాక్​చైన్​ టెక్నాలజీతో సిద్ధం : యూనివర్సిటీకి సంబంధించి స్నాతకోత్సవంలోనూ మార్పులు జరగనున్నాయి. డిజిటల్ విధానంలో భాగంగానే ఈ స్నాతకోత్సవం రోజు పట్టాలు అందుకుంటున్న వారి వివరాలను, ధ్రువపత్రాలను బ్లాక్​చైన్​ టెక్నాలజీతో సిద్ధం చేశారు. వాటిని వర్సిటీ డిజిటల్ బ్యాంక్​లో భద్రపరుస్తున్నారు. ఉపకులపతి ప్రొఫెసర్ ఘంటా చక్రపాణి ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు, యువతకు దగ్గరయ్యేందుకు ఇలాంటి వివిధ కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తున్నారు.

ఆదివాసీ యువతకు అవకాశం : వివిధ సమస్యలతో చదువును మధ్యలోనే వదిలేసిన గోండులు, చెంచులు, కోయలు మొదలైన ఆదివాసీ యువతకు అంబేడ్కర్ వర్సిటీ ఉచితంగా దూరవిద్యను అందిస్తోంది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, మహబూబ్​నగర్, ఖమ్మం తదితర జిల్లాల్లో ఇప్పటివరకు 300 మందిని గుర్తించి డిగ్రీ కోర్సుల్లో ప్రవేశం కల్పించారు. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఈ కోర్సుల్లో చేరే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నారు.

దివ్యాంగులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ : దీనితో పాటు ఇంటర్​ అర్హత ఉన్న దివ్యాంగులకు ఉచితంగా పాఠ్య పుస్తకాలను అందిస్తున్నారు. మారుమూల గ్రామాల్లో ఉంటున్న దివ్యాంగులకు వారికి సమీపంలోనే స్టడీ సెంటర్లను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు.

ట్రాన్స్​జెండర్లకు ప్రక్యేకంగా ఆన్​లైన్ క్లాసులు : తరగతులకు హాజరయ్యేందుకు వస్తే తాము తోటి విద్యార్థుల నుంచి వివక్షను ఎదుర్కొంటామనే భయంతో ఎందరో ట్రాన్స్​జెండర్లు విద్యకు దూరమవుతున్నారు. ఇలాంటి వారికి విద్యను అందించడానికి మరో కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. వీరు తరగతులకు హాజరు కాకుండానే పాఠ్యాంశాలను నేర్చుకోవచ్చు. వారికి యూట్యూబ్​లోని పాఠాల లింకులను పంపుతున్నారు. వారికి పాఠ్యాంశంలో సందేహాలు వస్తే వాటిని నివృత్తి చేయడానికి ప్రత్యేకంగా కొంత మంది సిబ్బందిని కేటాయించారు.

