Free Eye Treatment Hospital in Vijayawada : వైద్యం వ్యాపారమైన ఈరోజుల్లో ఉచిత వైద్యం చేయడమంటే మామూలు విషయం కాదు. అందుకు ఆర్థిక పరిస్థితులతో పాటు అంతకుమించిన సంకల్పబలం ఉండాలి. చిన్న జ్వరానికే వేలల్లో ఫీజులు గుంజుతున్న ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులను చూసి భయపడిపోతున్న రోగులకు నేనున్నానంటూ భరోసా ఇస్తూ ఉచితంగా నేత్రవైద్యం చేస్తున్నారు డాక్టర్ ఆళ్ల రామశేషయ్య. కళ్లను దానం చేసి వృత్తిపట్ల నిబద్ధతను చాటుకోవడంతో పాటు మరణనాంతరం శరీరాన్ని ప్రభుత్వాసుపత్రికి దానం చేసి అవయవదానంపై రోగులకు అవగాహన కల్పిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారీ పెద్దాయన.
కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ సమీపంలోని తమిరిశ గ్రామానికి చెందిన ఆళ్ల రామశేషయ్య ఉన్నత కుటుంబంలో జన్మించారు. చిన్నతనంలో తమ పొలంలో పనులకు వచ్చిన కూలీల పిల్లలతో స్నేహం చేసేవారు. వారి పేదరికాన్ని చూసి చలించిపోయేవారు. ఎవరికీ తెలియకుండా స్నేహితులకు ధాన్యాన్ని దానం చేసేవారు. తండ్రి మందలించినా తల్లి కుమారుడిలోని సేవాగుణాన్ని మెచ్చుకునేవారు. నాటి నుంచి తల్లి కళ్లలో ఆనందం కోసం, ఆత్మసంతృప్తి కోసం పేదలకు ఏదో రూపంలో సేవ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు రామశేషయ్య.
డబ్బాలో తోచినంత వేయొచ్చు : ప్రాథమిక విద్యను తమిరిశలో చదవగా, 1961లో ఎస్ఎస్ఎల్సీ ఈడుపుగల్లులో పూర్తి చేశారు. లయోలా ప్రీ యూనివర్సిటీలో ఒక ఏడాది కోర్సు పూర్తి చేశారు. 17 ఏళ్లకే పెళ్లి చేసుకున్నారు. గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్ పూర్తిచేసి 1969లో ఏటీ అగ్రహారంలో ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టారు. ప్రాక్టీస్ సమయంలోనే ఎలాంటి ఫీజు వసూలు చేయకుండా బయట ఒక డబ్బా ఏర్పాటు చేసి అందులో ఎవరికి తోచినంత డబ్బు వేయాలని చెప్పేవారు. ఆ విధంగా వచ్చిన మొత్తాన్ని పేదల వైద్యానికి ఉపయోగించేవారు. గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీలో 1969-73లో ఎంఎస్ పూర్తిచేసి పేదలకు ఐదు రూపాయలకే కంటి వైద్యం చేయడం ప్రారంభించారు. అప్పట్లో ఆసుపత్రుల్లో ఉద్యోగం చేయడం ఇష్టం లేకపోవడం, బయట భవనాలు తీసుకునే స్తోమత లేకపోవడంతో పేద రోగులకు ఇంట్లోనే కంటి ఆపరేషన్ చేసేవారు రామశేషయ్య.
సైకిల్ పై తిరుగుతూ వైద్య పరీక్షలు : కటిక పేదరికంతో తన వద్దకు వచ్చే రోగులకు దుస్తులు, వృద్ధులకు చేతికర్రలు, చెప్పులు సాయం చేసేవారు. డాక్టర్గా సేవలందించడమే కాకుండా ఎన్నో దానధర్మాలు చేశారు రామశేషయ్య. ఆయన సేవలను గుర్తించిన రోటరీ క్లబ్ 1974లో సర్వీస్ ఇన్చార్జిగా బాధ్యతలు అప్పగించింది. నాటి నుంచి ప్రతి పల్లెకు సైకిల్ పై తిరుగుతూ రచ్చబండ వద్ద కంటి ప్రాధాన్యత వివరించడమే కాకుండా వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించేవారు. 1978లో రోటరీ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్గా విధులు నిర్వహించారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో ఇప్పటివరకు సుమారు 70 వేల మందికి ఉచితంగా సేవలందించారు.
ఆడపిల్లల పేరిట రూ. 5,000 డిపాజిట్ : నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడలో లంబాడీల బాధలను చూసి చలించిపోయారు రామశేషయ్య. ఇద్దరు, ముగ్గురు ఆడపిల్లలు పుట్టిన దంపతుల నుంచి కనీసం ఒకరిని దగ్గరలోని మిరియం అనాథ ఆశ్రమంలో చేర్పించేవారు. వారికయ్యే ఖర్చును భరించేవారు. అనాథాశ్రమానికి తన వంతుగా గదులు, పాఠశాల భవనాలు నిర్మించారు. సుమారు 30 మంది ఆడపిల్లల పేరిట రూ. 5,000 ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసి వారిలో చాలామందికి సొంత ఖర్చుతో పెళ్లిళ్లు చేశారు. రెండేళ్ల క్రితం విజయవాడ కానూరు ఆటోనగర్ రోడ్డులో అమరావతి కంటి ఆసుపత్రిని ఏర్పాటు చేసి ఉచితంగా వైద్యం చేయడం ప్రారంభించారు.
పేదల కళ్లల్లో ఆనందమే లక్ష్యం : చిన్నచిన్న ఆపరేషన్లను సైతం ఉచితంగా చేస్తున్నారు రామశేషయ్య. గుండె మార్పిడి నిపుణుడు పద్మశ్రీ ఆళ్ల గోపాలకృష్ణ గోఖలే రామశేషయ్య సొంత తమ్ముడే. సంపాదనపై తనకు వ్యామోహం లేదని పేదల కళ్లల్లో ఆనందం చూడటమే తనకు ఇష్టం అంటారు రామశేషయ్య. పేదలకు అండగా నిలవాలని తల్లి చెప్పిన మాటలే తనను ఇప్పటికీ నడిపిస్తున్నాయని చెబుతారాయన.
" నా కుమారుడు ఓ రోజు నా వద్దకు వచ్చి అందరూ బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు మీరు ఎందుకు సంపాదించకుండా దానం చేస్తున్నారు అని అడిగారు. నాకు డబ్బు సంపాదించాలనే కోరిక లేదని చెప్పాను. తరువాత కొన్నాళ్లకు నా కుమారుడు నా సేవా దృక్పథాన్ని మెచ్చుకున్నారు. ఇప్పుడు నాకు 80 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అయినా చాలా ఆరోగ్యంగా, సంతోషంగా ఉన్నాను. నా వద్దకు వచ్చిన రోగులతో అన్ని విషయాలు చర్చిస్తాను. వారికి కావాల్సినవి సమకూరుస్తాను. అందర్ని నా కుటుంబసభ్యులుగానే చూస్తాను." - ఆళ్ల రామశేషయ్య, నేత్రవైద్య నిపుణుడు
రోగులకు ఉచితంగా దుస్తులు : ఉచితవైద్యమే కాకుండా వచ్చే రోగులకు రామశేషయ్య దుస్తులు ఉచితంగా అందిస్తారు. రోగులతో ప్రేమగా మాట్లాడి వారి కష్టసుఖాలు తెలుసుకుంటారు. అందుకే నేటితరం నుంచి పండు ముదసలి వరకు ఆయన వద్ద చికిత్స తీసుకునేందుకు దూరప్రాంతాల నుంచి సైతం వస్తున్నారు. ఆదాయం లేకపోయినా ఇప్పటికే స్థిరపడిన కుమారుల నుంచి ఆయన ఆర్థికసాయం పొందుతూ పేదలకు అండగా నిలుస్తున్నారు. ఈరోజుల్లో ఉచితంగా వైద్యం అందించే ఇలాంటి వైద్యుడిని అరుదుగా చూస్తున్నామని చెబుతున్నారు ఆస్పత్రికి వచ్చే రోగులు. సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అన్నారు పెద్దలు. ఎందరో కళ్లల్లో వెలుగులు నింపుతున్న ఈ మనసున్న వైద్యుడు అందరి ప్రశంసలు పొందుతున్నారు. ఆయన సేవాగుణం, మానవత్వం మరెందరికో స్పూర్తి కావాలని కోరుకుందాం.
ఆ గ్రామస్థులు చిరంజీవులే - చనిపోయినా చూస్తూనే ఉంటారు!
తరచూ కళ్లు పొడిబారుతున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!