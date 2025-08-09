Essay Contest 2025

1336 కి.మీ మేర రైల్వే లైన్ల నిర్మాణం - రూ.32,982 కోట్ల పనులకు డీపీఆర్ - BHADRACHALAM KOVVUR RAILWAY LINE

ఏపీలో కొత్తగా రైల్వే లైనులు - ప్రస్తుతమున్న లైన్లకు అదనంగా మరికొన్నింటిని కలిపి మొత్తం 1,336.60 కిలోమీటర్ల నిర్మాణానికి రైల్వేబోర్డుకు ప్రతిపాదనలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 1:18 PM IST

DPR For Railways In Andhra Pradesh: రాష్ట్రంలో వివిధ మార్గాల్లో కొత్త రైల్వేలైన్ల నిర్మాణం, ప్రస్తుతమున్న లైన్లకు అదనంగా మరికొన్నింటిని కలిపి మొత్తం 1,336.60 కి.మీ. మేర రైల్వేలైన్ల నిర్మాణానికి సంబంధిత శాఖ అధికారులు రైల్వేబోర్డుకు ప్రతిపాదనలు పంపారు. అనంతరం వీటికి దాదాపు రూ.32,982 కోట్ల ఖర్చవుతుందని అధికారులు అంచనా వేశారు.

ఇందులో భద్రాచలం-కొవ్వూరు 70.30 కిలోమీటర్లు, ముద్దనూరు-పులివెందుల-ముదిగుబ్బ-శ్రీసత్యసాయి ప్రశాంతి నిలయం 105.31 కిలోమీటర్లు, అట్టిపట్లు-పుత్తూరు 30 కిలోమీటర్లు (ఏపీ పరిధిలో) కలిపి మొత్తం 205.61 కిలోమీటర్ల కొత్త లైన్లు ఉన్నాయి. మిగిలినవి వివిధ ప్రధాన మార్గాల్లో రద్దీ పెరగడంతో అదనంగా రెండు, మూడో, నాలుగో లైన్ల నిర్మాణానికి అధికారులు డీపీఆర్‌లు సిద్ధం చేసి రైల్వేశాఖకు పంపారు.

రైల్వే నిధులతో భద్రాచలం-కొవ్వూరు లైన్: భద్రాచలం-కొవ్వూరు కొత్త లైన్‌లో సత్తుపల్లి నుంచి కొవ్వూరు వరకు 118.9 కిలోమీటర్లు నిర్మాణాన్ని చేపట్టాల్సి ఉంది. భద్రాచలం రోడ్డు నుంచి సత్తుపల్లి వరకూ ఇప్పటికే లైన్​ను నిర్మించారు. మిగిలిన 118.9 కిలోమీటర్లలో తెలంగాణ పరిధిలో 48.58 కిలోమీటర్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిధిలో 70.315 కిలోమీటర్లు ఉంది. ఈ మార్గం సత్తుపల్లి నుంచి అశ్వారావుపేట, జీలుగుమిల్లి, జంగారెడ్డిగూడెం, పొంగుటూరు, చిన్నయ్యగూడెం, దేవరపల్లి వైపుగా కొవ్వూరు వద్ద విజయవాడ-విశాఖపట్నం రైల్వే లైన్‌లో కలుస్తుంది.

ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి దాదాపు రూ.1,695.71 కోట్లు వ్యయం అవుతుందని డీపీఆర్‌లో పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు వ్యయంలో కొంత భాగం ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వాలు భరించాలని, లేకపోతే ఈ ప్రభుత్వాలే భూమిని సేకరించి ఇవ్వాలని రైల్వేబోర్డు తెలిపింది. కానీ రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం ప్రాజెక్టును పూర్తిగా రైల్వే నిధులతోనే చేపట్టాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే జనరల్‌ మేనేజర్‌కు ఏపీ ప్రభుత్వం లేఖ రాయడం గమనార్హం.

Ashwini Vaishnaw on Funds Allocate to AP Railway: ఏపీకి ఈ సంవత్సరం రైల్వేలకు రూ.9,151 కోట్లు కేటాయించినట్లు కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ వెల్లడించారు. యూపీఏ ప్రభుత్వంలో కేటాయింపుల కంటే పది రెట్లు పెంచామన్నారు. కేంద్ర బడ్జెట్​లో తెలుగు రాష్ట్రాలకు రైల్వే కేటాయింపులపై దిల్లీలో ఇటీవల ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన వివరించారు. ఏపీలో మొత్తం రూ.73,743 కోట్లతో రైల్వే ప్రాజెక్టు పనులు కొనసాగుతున్నాయని స్పష్టం చేశారు. అమృత్ పథకం కింద దాదాపు 73 రైల్వే స్టేషన్లు అభివృద్ధి చేస్తున్నట్టు ఆయన చెప్పారు. ఏపీలో సైతం వంద శాతం రైల్వేలు విద్యుద్దీకరణ జరిగాయని కేంద్రమంత్రి అన్నారు.

ఏపీ రైల్వే అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉన్నదని అశ్వినీ వైష్ణవ్ స్పష్టం చేశారు. అమరావతి రైల్వే ప్రాజెక్టు పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయని చెప్పారు. ఏపీలో పది సంవత్సరాలలో 743 అండర్‌ పాస్‌లు, పైవంతెనల నిర్మాణం జరిగిందన్నారు. అమరావతిని అనుసంధానిస్తూ 56 కి.మీ మేర రూ.2,047 కోట్లతో ప్రాజెక్టు మొదలు కానుందన్నారు.

ఏపీలో రూ.73,743 కోట్లతో రైల్వే పనులు- అమరావతి రైల్వే లైనుకు రూ.2,047 కోట్లు : అశ్వినీ వైష్ణవ్​ - Funds Allocate to AP Railway

'రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వల్లే ఏపీలో వేల కోట్ల రైల్వే పనులు నిలిచిపోయాయి'

ఏపీలో రూ.73,743 కోట్లతో రైల్వే పనులు- అమరావతి రైల్వే లైనుకు రూ.2,047 కోట్లు : అశ్వినీ వైష్ణవ్​ - Funds Allocate to AP Railway

'రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వల్లే ఏపీలో వేల కోట్ల రైల్వే పనులు నిలిచిపోయాయి'

