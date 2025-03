ETV Bharat / state

ORRపై తొలిసారి డబుల్ డెక్కర్ ఇంటర్‌ఛేంజ్ - పెరగనున్న ప్రవేశ, నిష్క్రమణ మార్గాలు - DOUBLE DECKER INTER CHANGE AT ORR

Double Decker Inter Change to Be Constructed on ORR ( ETV Bharat )