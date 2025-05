ETV Bharat / state

దోస్త్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - మూడు విడతల్లో డిగ్రీ ప్రవేశాలు - DOST NOTIFICATION 2025 RELEASED

DOST Notification 2025 Released ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 2, 2025 at 2:07 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 2:20 PM IST 1 Min Read

DOST Notification 2025 Released for Degree Admissions : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డిగ్రీలో ప్రవేశాల కోసం దోస్త్ నోటిఫికేషన్ విడుదల అయింది. దోస్త్‌ నోటిఫికేషన్​ ను విద్యామండలి ఛైర్మన్ బాలకిష్టారెడ్డి విడుదల చేశారు. 3 విడతల్లో ప్రవేశాలకు అవకాశం కల్పించారు. జూన్ 30 నుంచి డిగ్రీ కళాశాలలో తరగతులు ప్రారంభమవుతాయి. మొదటి ఫేజ్ : - మే 21 వరకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ మే 10 నుంచి మే 22 వరకు వెబ్‌ ఆప్షన్లకు అవకాశం

మే 29 న మెుదటి ఫేజ్‌ సీట్ల కేటాయింపు రెండో ఫేజ్‌ : - మే 30 నుంచి జూన్ 8 వరకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ

మే 30 నుంచి జూన్ 9 వరకు వెబ్ ఆప్షన్లకు అవకాశం

జూన్ 13 న రెండో ఫేజ్‌ సీట్ల కేటాయింపు మూడో ఫేజ్‌ : - జూన్ 13 నుంచి జూన్ 19 వరకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ

జూన్ 13 నుంచి జూన్ 19 వరకు వెబ్ఆప్షన్లకు అవకాశం

జూన్ 23 న మూడో ఫేజ్‌ సీట్ల కేటాయింపు

DOST Notification 2025 Released for Degree Admissions : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డిగ్రీలో ప్రవేశాల కోసం దోస్త్ నోటిఫికేషన్ విడుదల అయింది. దోస్త్‌ నోటిఫికేషన్​ ను విద్యామండలి ఛైర్మన్ బాలకిష్టారెడ్డి విడుదల చేశారు. 3 విడతల్లో ప్రవేశాలకు అవకాశం కల్పించారు. జూన్ 30 నుంచి డిగ్రీ కళాశాలలో తరగతులు ప్రారంభమవుతాయి. మొదటి ఫేజ్ : - మే 21 వరకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ మే 10 నుంచి మే 22 వరకు వెబ్‌ ఆప్షన్లకు అవకాశం మే 29 న మెుదటి ఫేజ్‌ సీట్ల కేటాయింపు రెండో ఫేజ్‌ : - మే 30 నుంచి జూన్ 8 వరకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ

మే 30 నుంచి జూన్ 9 వరకు వెబ్ ఆప్షన్లకు అవకాశం

జూన్ 13 న రెండో ఫేజ్‌ సీట్ల కేటాయింపు మూడో ఫేజ్‌ : - జూన్ 13 నుంచి జూన్ 19 వరకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ

జూన్ 13 నుంచి జూన్ 19 వరకు వెబ్ఆప్షన్లకు అవకాశం

జూన్ 23 న మూడో ఫేజ్‌ సీట్ల కేటాయింపు

Last Updated : May 2, 2025 at 2:20 PM IST