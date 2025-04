ETV Bharat / state

పనిచేసే వయసులో పనిలేని వాళ్లు కోటిన్నర మంది - ఇంటింటి సర్వే వెల్లడి

Published : April 17, 2025 at 7:56 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Door-To-Door Survey Revealed That 1.5 Crore Unemployed People in the State : పనిచేసే వయసులో పనిలేని వాళ్లు రాష్ట్రంలో కోటిన్నర మంది ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం నిర్వహించిన ఇంటింటి సర్వేలో వెల్లడైంది. సచివాలయాల ఉద్యోగులు గత నెలలో నిర్వహించిన సర్వేలో ఈ విషయాలను గుర్తించారు. 26 జిల్లాల్లో 2.67 కోట్ల మంది వివరాలను ఉద్యోగులు తెలుసుకున్నారు. ఇందులో 52.69 లక్షల మంది ఏదో ఒక పని చేస్తున్నట్లు తేల్చారు. వీరందరికీ ఆసక్తి గల రంగంలో నైపుణ్యాలు పెంచుకునేలా శిక్షణ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. తగిన విద్యార్హతలున్న వారికి ఇళ్ల నుంచే పని చేసుకునేలా వివిధ సంస్థల్లో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.

ఏ పని లేనివారున్న మొదటి ఐదు జిల్లాల్లో కర్నూలు, శ్రీకాకుళం, నెల్లూరు, అనంతపురం, ప్రకాశం ఉన్నాయి. కర్నూలు జిల్లా అత్యధికంగా 7.62 లక్షల మందితో మొదటిస్థానంలో ఉంది. ప్రతి జిల్లాలోనూ 3 నుంచి 5 లక్షల మంది వరకు పని లేనివారున్నారు. ఏ పని లేని వారిలో 52.74 లక్షల మంది వివిధ రంగాల్లో నైపుణ్యాలు పెంచుకుని ఇళ్ల నుంచి పని చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ప్రభుత్వం ఎలాంటి అవకాశమిచ్చినా ఉపయోగించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు. వీరిలో ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ పూర్తి చేసినవారు 70 శాతం వరకు ఉన్నారు. డిప్లొమో, ఇంజినీరింగ్, పీజీ, ఇతర ఉన్నత విద్యార్హతలున్నవారు 20 శాతమున్నట్లు గుర్తించారు.

పదో తరగతిలోపు చదివినవారు 10 శాతం ఉన్నారు. ఇళ్ల నుంచి పనిచేస్తున్న వారిలో మహిళలే అధికంగా ఉన్నారు. ఏదో ఒక పని చేస్తున్న 52.69 లక్షల మందిలో 4.31 లక్షల మంది వరకు ఇళ్ల నుంచే పని చేస్తున్నారు. వీరిలో పురుషులకంటే మహిళలే ఎక్కువగా ఉన్నారు. స్వయం ఉపాధి కోసం కుటీర పరిశ్రమలు నిర్వహిస్తున్నవారు ఎక్కువగా ఉన్నారు. పురుషుల్లో కొందరు రాష్ట్రేతర ప్రాంతాల్లోని పలు సంస్థల్లో ఉద్యోగం చేస్తూ వర్క్‌ ఫ్రం హోం చేస్తున్నారు. ఇలాంటివారు 63 వేల 212 ఇళ్లకు ఇంటర్నెట్‌ సదుపాయం కల్పించుకున్నారు.