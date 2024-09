ETV Bharat / state

వరదలా సీఎంఆర్​ఎఫ్​కు విరాళాల వెల్లువ- చంద్రబాబుకు చెక్కులు అందించిన దాతలు - Donations For Flood Victims

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Donations to CM Relief Fund ( ETV Bharat )

Donations to CM Relief Fund to Help Flood Victims : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పిలుపు మేరకు విజయవాడ వరద బాధితుల సహాయం కోసం సీఎం సహాయ నిధికి పెద్ద ఎత్తున దాతలు విరాళాలు అందిస్తున్నారు. కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ కోటి రూపాయల విరాళం అందించారు. వరద బాధితుల సహాయార్థం ఎస్బీఐ ఉద్యోగులు రూ.5.87 కోట్ల విరాళం ప్రకటించారు. బ్యాంకు ఉద్యోగులతో అమరావతి సర్కిల్‌ జీఎం రాజేష్‌కుమార్‌ పటేల్‌ సంబంధిత చెక్కును సీఎం చంద్రబాబుకు అందజేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు రూ.5 కోట్ల విరాళాన్ని అరబిందో ఫార్మా ప్రకటించింది. సీఎంఆర్​ఎఫ్​కు అరబిందో ఫార్మా ఫౌండేషన్‌ ద్వారా ఈ మొత్తం చెల్లిస్తామని అరబిందో ఫార్మా ఎండీ కె. నిత్యానందరెడ్డి తెలిపారు.

సీఎంకు భారీగా విరాళాలు అందించిన దాతలు : దేవీ ఫిషరీస్‌ లిమిటెడ్‌ సంస్థ రూ. కోటి విరాళం ఇచ్చింది. ఆ సంస్థ ఎండీ యార్లగడ్డ సూర్యరావు సంబంధిత చెక్కును సీఎంకు ఇచ్చారు. మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు నిర్వహించే సంస్థ ఎన్‌సీసీ లిమిటెడ్‌ డైరెక్టర్‌ ఎస్‌ఆర్‌కే సూర్య శ్రీకృష్ణ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుని కలిసి రూ. కోటి విరాళం చెక్కు అందజేశారు. క్యాపిటల్ హాస్పిటల్స్ యాజమాన్యం సీఎం సహాయనిధికి రూ. 25 లక్షలు విరాళం చెక్కును ముఖ్యమంత్రికి అందజేసింది. కృష్ణా డైరీ చైర్మన్ చలసాని ఆంజనేయులు రూ. 50 లక్షలు అందించారు.

