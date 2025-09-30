ETV Bharat / state

డాల్ఫిన్ హోటల్స్‌ 28వ వార్షికోత్సవం - ఉద్యోగులకు 8 గ్రాముల బంగారు నాణేలు బహుకరణ

డాల్ఫిన్​ హోటల్స్​ 28వ వార్షికోత్సవం సంబురాలు - ఉద్యోగులను సన్మానించిన యాజమాన్యం - ఆతిథ్యం పట్ల ఉద్యోగుల కుటుంబాలు సంతోషం

Dolphin Hotels 28th Anniversary
Dolphin Hotels 28th Anniversary (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 4:40 PM IST

Updated : September 30, 2025 at 5:31 PM IST

28th Anniversary of Dolphin Hotels: ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలోని డాల్ఫిన్ హోటల్స్‌ 28వ వార్షికోత్సవం కనులపండుగగా సాగింది. డాల్ఫిన్ హోటల్స్‌తో తమ అనుబంధాన్ని ఉద్యోగులు గుర్తు చేసుకున్నారు. డాల్ఫిన్​ హోటల్స్​ ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు అంతా ఒకచోట చేరి ఉల్లాసంగా గడిపారు. ఒకరినొకరు ఆప్యాయంగా పలకరించుకున్నారు. ఉత్సాహం ఉరకలెత్తించేలా పాటలకు తగ్గ స్టెప్పులతో ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆడిపాడి అదరగొట్టారు. డాల్ఫిన్‌ హోటల్స్ ఆతిథ్యం పట్ల ఉద్యోగుల కుటుంబసభ్యులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

ఈ సందర్భంగా ఫిల్మ్‌సిటీ ఎండీ సీహెచ్​ విజయేశ్వరి, ఆమె కుమారుడు సీహెచ్​ పూర్ణసుజయ్ కేక్‌ కట్‌ చేశారు. ఉత్తమ పనితీరు కనబరిచిన ఉద్యోగులు, సిబ్బందికి అవార్డులు, నగదు బహుమతి చెక్కులు, ప్రశంసాపత్రాలు అందజేశారు. 25 ఏళ్లుగా డాల్ఫిన్ హోటల్స్‌లో పని చేస్తున్న ఉద్యోగుల కుటుంబాలను విజయేశ్వరి, సుజయ్, డాల్ఫిన్‌ హోటల్స్‌ అడ్వైజర్‌ తిమ్మయ్యలు ప్రత్యేకంగా సన్మానించి, బహుమతులు అందజేశారు. వీరితో పాటు జీఎం శ్రీనివాస్​, వైస్​ ప్రెసిడెంట్​ విపిన్​ సింఘాల్​ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

డాల్ఫిన్ హోటల్స్‌ 28వ వార్షికోత్సవం - ఉద్యోగులకు 8 గ్రాముల బంగారు నాణేలు బహుకరణ (ETV)

రామోజీ గ్రూప్​ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్​ రామోజీరావు ఆశయాలకు అనుగుణంగా ముందుకు సాగుతున్నామని రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ, డాల్ఫిన్​ హోటల్స్​ ప్రైవేట్​ లిమిటెడ్​ మేనేజింగ్​ డైరెక్టర్​ సీహెచ్​ విజయేశ్వరి అన్నారు. ఉద్యోగులతో కలిసి డాల్ఫిన్​ హోటల్స్​ను అత్యుత్తమంగా తీర్చిదిద్దేలా కృషి చేస్తున్నామని అన్నారు. ఆతిథ్య రంగంలో అత్యుత్తమ సేవలందించిన ఎఫ్​హెచ్​ఆర్​ఏఐ ఆధ్వర్యంలో కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య నుంచి అవార్డు అందుకున్న విజయేశ్వరికి ఉద్యోగులు అభినందనలు తెలిపారు. అనంతరం రామోజీరావు మనవడు సుజయ్​ మాట్లాడుతూ, ఆతిథ్య రంగంలో ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం ఉండదని, సంతోషంగా సేవలు అందిస్తే గుర్తింపు లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు.

"ఇంత మంచి కుటుంబంలో భాగం అయినందుకు నాతోటి ఉద్యోగులంతా కలిసి ఎంతో అన్యోన్యంగా ప్రేమ చూపించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. హాస్పిటాలిటిని ప్రతి ఒక్కరూ ఆనందించాల్సిందే. మా సంస్థలో ప్రతి ఒక్కరూ దాన్ని ఆనందంగా చేస్తున్నారు. అందుకే వారందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. సేవారంగంలో కస్టమర్​ రైట్​ అయి ఉండొచ్చు. దానికంటే ముందే మీరు గ్రేట్​. ఎందుకంటే వాళ్లకు సంతోషాన్ని పంచేది మీరు." - సి.హెచ్​. పూర్ణసుజయ్, రామోజీరావు మనవడు

ఉద్యోగులకు సత్కారం: 10 ఏళ్లుగా డాల్ఫిన్ హోటల్స్‌లో సేవలందిస్తున్న వివిధ విభాగాల్లోని 15 మంది ఉద్యోగులకు 8 గ్రాముల బంగారు నాణేలను విజయేశ్వరి అందజేశారు. వివిధ పోటీల్లో విజేతలకు బహుమతులు ప్రదానం చేశారు. ఫిల్మ్‌సిటీ ఎండీ విజయేశ్వరి మాట్లాడుతూ అంకితభావంతో కష్టపడి పనిచేస్తూ రామోజీరావు ఆదర్శాలను కొనసాగిస్తున్న సిబ్బందికి అభినందనలు తెలిపారు. అన్యోన్యతను పంచే తమ ఉద్యోగులను కలవడం సంతోషంగా ఉందని సుజయ్ తెలిపారు.

ఉద్యోగులకు అవార్డులు, సత్కారం: డాల్ఫిన్‌ హోటల్స్‌ ఉద్యోగుల్లో లాయల్టీ అవార్డులకు ఎంపికైన 15 మందికి 8 గ్రాముల చొప్పున బంగారు నాణేలు బహూకరించి సత్కరించారు. 53 మందికి ఎచీవ్‌మెంట్‌ అవార్డులు, ఏడుగురికి ఉత్తమ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ అవార్డులు, ఇద్దరికి మేనేజిరియల్‌ ఎక్స్‌లెన్స్‌ అవార్డులు, 10 మందికి పెర్ఫార్మెన్స్‌ ఎక్స్‌లెన్స్‌ అవార్డులు, 8 మందికి బ్రైట్‌ బిగినర్స్‌ అవార్డులు, నలుగురు మహిళలకు ప్రత్యేక పురస్కారాలను ప్రదానం చేశారు. యూనిట్, గ్రూప్‌ స్థాయి క్విజ్‌ విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు. డాల్ఫిన్‌ హోటల్స్‌ ఉద్యోగులుగా 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న 18 మంది ఉద్యోగుల కుటుంబాలను పురస్కారాలతో సత్కరించారు. ఉద్యోగుల కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఎండీ సీహెచ్‌ విజయేశ్వరి బతుకమ్మ ఆడారు.

బతుకమ్మ ఆడిన రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ ఎండీ: డాల్ఫిన్‌ హోటల్స్ 28వ వార్షికోత్సవం కార్యక్రమంలో సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. పంజాబీ మాషప్స్, ఉద్యోగుల పిల్లలు వేసిన నృత్యాలు, సోదరభావం తెలిపేలా ఆలపించిన పాట కార్యక్రమానికి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నంతసేపు ఉద్యోగులు ఆద్యంతం కేరింతలు కొడుతూ, ఈలలు వేస్తూ సంతోషంగా గడిపారు. నృత్యాలు చేసిన వారికి ఫిల్మ్‌సిటీ ఎండీ విజయేశ్వరి, సుజయ్ బహుమతులు అందజేశారు. తార హోటల్‌లో ఏర్పాటు చేసిన బతుకమ్మ చుట్టూ ఉద్యోగుల కుటుంబసభ్యులు ఆడిపాడారు. తమతో కలిసి బతుకమ్మ ఆడాలని విజయేశ్వరిని కోరడంతో ఉద్యోగుల కుటుంబసభ్యులతో కలిసి సంతోషంగా బతుకమ్మ ఆడారు.

సామాజిక బాధ్యతలో రామోజీ గ్రూపు మరో అడుగు - రూ.9.44 కోట్లతో మూడు కొత్త భవనాలు

ట్రావెల్ టూరిజం ఫెయిర్​లో రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీకి అవార్డ్​- స్టాల్​కు ప్రశంసలు

