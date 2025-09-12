ETV Bharat / state

కూటమి సర్కార్​ కృతనిశ్చయం - అధికారుల అలసత్వం - గిరిజనులకు తప్పని కష్టాలు

గిరిజన గ్రామాలకు తప్పని డోలీ మోతలు - రహదారి సౌకర్యం లేక వాహనాలు వెళ్లలేని దుస్థితి - గిరిజనుల కష్టాలు తీర్చేందుకు చిత్తశుద్ధితో పని చేస్తున్న కూటమి సర్కార్

Dolly Burdens For Tribals in Vizianagaram District
Dolly Burdens For Tribals in Vizianagaram District (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 3:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Dolly Burdens For Tribals in Vizianagaram District: పురిటి నొప్పులతో బాధపడుతున్న నిండు గర్భిణి ప్రసవ వేదన. తీవ్ర అనారోగ్యంతో ప్రాణాపాయస్థితిలో ఉన్న రోగి పరిస్థితి ఎంత ప్రమాదకరంగా ఉన్నా డోలీ మోతలే దిక్కు. రోడ్డు సౌకర్యం లేక అత్యవసర పరిస్థితుల్లోనూ అంబులెన్స్‌లు వెళ్లలేని దీనస్థితి. కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లే లోపు ఏం జరుగుతుందో దేవుడికే ఎరుక. తరాలు మారుతున్నా గిరిశిఖర గ్రామాల్లో ఎలాంటి పురోగతి లేదు. గిరిజనుల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరిచేందుకు కూటమి సర్కార్ కృతనిశ్చయంతో పని చేస్తున్నప్పటికీ అధికారుల అలసత్వంతో కొండదారుల్లో గిరిజనులకు కష్టాలు తప్పడం లేదు.

'ఎన్నాళ్లీ వెనుకబాటు, మా బతుకులింతేనా. ఇక మారవా' అంటూ గిరిజనుల ఆర్తనాదాలు అరణ్యరోదనగానే మిగిలిపోతున్నాయనేందుకు ఈ దృశ్యాలే నిదర్శనం. స్వాతంత్య్రం వచ్చి 79 ఏళ్లు దాటినా రోడ్డు లాంటి కనీస వసతులకు నోచుకోకపోవడం పాలకుల నిర్లక్ష్యానికి నిలువుటద్దంలా నిలుస్తోంది. గిరిబిడ్డల స్థితిగతులను సమూలంగా మార్చేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పని చేస్తున్నా క్షేత్రస్థాయిలో అధికారుల అలసత్వంతో మన్యం బిడ్డలకు ఆ ఫలాలు అందడం లేదు. విజయనగరం జిల్లా శృంగవరపుకోట, వేపాడ, బొబ్బిలి మండలాల్లో శతాబ్దాలుగా రోడ్లకు నోచుకుని గిరిశిఖర గ్రామాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.

గిరిశిఖర గ్రామాలకు తప్పని డోలీ మోతలు (ETV)

దృష్టి సారించిన కూటమి సర్కార్: దారి కష్టాల నుంచి మోక్షం కల్పించేందుకు అధికారులు నడుం బిగించారు. తొలి విడతగా నాలుగు గిరిజన గ్రామాలను ఎంపిక చేశారు. వీటిలో ఎస్‌.కోట మండలం పల్లపుదుంగాడ, చిట్టంపాడు, రేగ పుణ్యగిరి, వేపాడ మండలం మారిక రహదారులకు చోటు కల్పించారు. పల్లపుదుంగాడ రహదారి నిర్మాణానికి రూ. 5 కోట్లు మంజూరు చేశారు. దాదాపు 10 కిలోమీటర్ల మేర రోడ్డు నిర్మిస్తే గిరిజనులకు రహదారి సౌకర్యం అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఈ ఏడాది జనవరిలో శంకుస్థాపన జరిగినా పనులు కాస్తయినా ముందుకు కదల్లేదు. ఫలితంగా కొండదారుల్లో గిరిజనులకు యాతన తప్పటం లేదు.

బొడ్డవర పంచాయతీ చిట్టంపాడు పంచాయతీలోని 9 గిరిజన గ్రామాల్లోనూ ఇదే దుస్థితి నెలకొంది. రూ. 11 కోట్ల నిధులను కేటాయించినా అధికారుల నుంచి అనుమతులు రాక వాటికి మోక్షం కలగలేదు. అడవితల్లి బాట అంటూ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ ప్రత్యేక చొరవ చూపుతున్నప్పటికీ లోటు తీరడం లేదు. మరోవైపు పీఎం గ్రామీణ సడక్ యోజన కింద వేపాడ మండలం మారికకు రూ. 5 కోట్లు మంజూరైనా నేటికీ పనులు పూర్తికాక దారి కష్టాలు షరా మామూలైపోయాయి. ఈ మార్గంలో ప్రయాణమంటేనే నరకప్రాయంగా మారింది. రాళ్లు, కంకర తేలి కనీసం నడవడానికి కూడా తీవ్ర ఇబ్బందే. ఆటో నడపటమూ కత్తి మీద సామే.

ఇక వాహనాలు రిపేర్‌కు గురై మరమ్మతుల కోసమే వేలాది రూపాయలు వెచ్చించాల్సి వస్తోందని డ్రైవర్లు చెబుతున్నారు. గిరిశిఖర గ్రామాల్లో పనిచేసే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పరిస్థితి దినదిన గండమే. పెన్షన్ ఇచ్చేందుకు తెల్లవారి బయలుదేరితే చేరుకునే వరకు ఎప్పుడో మధ్యాహ్నమవుతంది. వర్షాల కారణంగా రోడ్డు నిర్మాణ పనులు ఆలస్యమవుతున్నాయనీ, జనవరి నాటికి పూర్తి చేస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు.

"గిరిశిఖర గ్రామాల్లో మా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పరిస్థితి దినదిన గండంగా మారింది. పెన్షన్ ఇచ్చేందుకు తెల్లవారి బయలుదేరితే చేరుకునే వరకు ఎప్పుడో మధ్యాహ్నమవుతోంది. ఈ మార్గంలో బైక్ పై వెళ్లేటప్పుడు సైతం మాకు నడుము నొప్పులతో పాటు అదుపు తప్పి కింద పడుపోతున్నాం. మాతో పాటు ఉపాధ్యాయులు సైతం ఈ మార్గంలో ప్రయాణించేటప్పుడు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ మార్గంలో ప్రయాణమంటేనే నరకప్రాయంగా ఉంది". -శ్రీనివాసరావు, సచివాలయ ఉద్యోగి

"వర్షాల కారణంగా రోడ్డు నిర్మాణ పనులు ఆలస్యమవుతున్నాయి. జనవరి నాటికి పక్కా ప్రణాళికలతో ఈ రోడ్డు పనులను పూర్తి చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నాం". -స్వామినాయుడు, పంచాయతీ రాజ్ డీఈ, ఎస్.కోట సబ్ డివిజన్

'అడవితల్లి బాట' పనుల్లో వేగం పెంచండి - డోలీరహిత గిరిజన గ్రామాలే లక్ష్యం: పవన్ కల్యాణ్

రోడ్లేశారు - తొలిసారి ఆ గ్రామానికి అంబులెన్స్​ - గ్రామస్థుల హర్షం

For All Latest Updates

TAGGED:

TRIBAL AREA PEOPLE STRUGGLESగిరిజన గ్రామాలకు తప్పని దారికష్టాలుTRIBAL AREAS AT VIZIANAGARAM DISTDOLLY BURDENS FOR TRIBALSTRIBAL AREAS IN VIZIANAGARAM DIST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

జీఎస్టీ 2.0 ఎఫెక్ట్​- తగ్గుతున్న వాహనాల ధరలు- మరి నిత్యావసరాల సంగతేంటి?

భారత్‌తో చర్చలకు సిద్ధం- మోదీతో మాట్లాడేందుకు ఎదురుచూస్తున్నా: ట్రంప్

వీసా లేకున్నా ఈ దేశాలు చుట్టేయొచ్చు! - ఎలానో తెలుసా?

విటమిన్ డి లోపంతో ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు? - ఇలా చేస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.