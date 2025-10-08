ఘనంగా 'డొక్కా' వంశీకుడి పుట్టిన రోజు వేడుక - బీకాం చదివిన తొలి వ్యక్తిగా గుర్తింపు
ఘనంగా డొక్కా సీతమ్మ వంశీకుడి 98వ పుట్టిన రోజు వేడుక - పి.గన్నవరం ప్రాంతం నుంచి బీకాం చదివిన తొలి వ్యక్తిగా స్థానికులకు సుపరిచతం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 7:36 AM IST
Dokka Gopala Murthy 98th Birthday Celebrations : నిత్యాన్నధాత్రి, ఆంధ్రుల అన్నపూర్ణగా ఖ్యాతి పొందిన డొక్కా సీతమ్మ వంశీకుడాయన. 98 ఏళ్ల వయసులోనూ ఉత్సాహంగా జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఆ రోజుల్లో వారి ప్రాంతంలో బీకాం చదివిన తొలి వ్యక్తిగా పేరొందారు. ఉమ్మడి కుటుంబ పెద్దగా బాధ్యతలను నిర్వర్తించారు. ఎంతో మందికి మార్గదర్శిగా నిలిచారు. ఆ పెద్దాయన పుట్టినరోజు వేడుకను కుటుంబ సభ్యులు ఘనంగా నిర్వహించారు.
కుటుంబసభ్యులు, బంధువుల నుంచి శుభాకాంక్షలు అందుకుంటున్న ఈ వయోవృద్ధుడి పేరు డొక్కా గోపాలమూర్తి. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా పి.గన్నవరం మండలం లంకల గన్నవరం వాసి. అన్నార్తుల ఆకలిదప్పులు తీర్చి అన్నపూర్ణగా పేరొందిన డొక్కా సీతమ్మ వంశస్ధుడు. గోపాలమూర్తి 98వ పుట్టినరోజు వేడుకను కుటుంబసభ్యులు ఘనంగా నిర్వహించారు. హైదరాబాద్, విశాఖ సహా దూర ప్రాంతాల నుంచి బంధువులు స్వగ్రామం వచ్చి ఆయన్ను ఘనంగా సత్కరించి శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. గోపాలమూర్తి జన్మదిన వేడుకల వేళ పండితులు వేద ఆశీర్వచం పలికారు.
ఎంతోమంది ప్రముఖులతో పరిచయాలు : డొక్కా గోపాలమూర్తి ఆ రోజుల్లో పి.గన్నవరం ప్రాంతం నుంచి ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో బీకాం చదివిన మొదటి వ్యక్తి కావడంతో బీకాం గోపాలం అని అందరూ పిలిచేవారు. గ్రేడ్-1 ఉద్యోగం వచ్చినా కుటుంబ బాధ్యతలు మోయాల్సి రావడంతో వ్యవసాయం చూసుకుంటూ గ్రామంలోనే ఉండిపోయారు. టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు మొదలు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు, సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, దుర్గాబాయి దేశ్ ముఖ్ వంటి ప్రముఖులతో ఈయనకు సంబంధాలు ఉన్నాయి. నలుగురు కుమారులు, కుమార్తె సంతానం కాగా ఆయన వంశ వృక్షం నేడు నలభై మందిపైగా సభ్యులతో అలరారుతోంది.
" చిన్నప్పటినుంచి బాగా చదువుకొని ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాను. అయినా అమ్మ ఆదేశం మేరకు దాన్ని వదులుకోని తమ్ముళ్లందర్ని కూడ బెట్టుకొని వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉమ్మడి కుటుంబంగా ఉన్నాం. టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులుతోపాటు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు, సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, దుర్గాబాయి దేశ్ ముఖ్ వంటి ప్రముఖులతో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఇన్నాళ్ల జీవితం చాలా ఆనందంగా గడిచింది." - డొక్కా గోపాలమూర్తి, 98 ఏళ్ల వయోవృద్ధుడు
అన్నంపెట్టే అమ్మగా చరిత్రలో : అయితే పగలు, రాత్రీ తేడా లేకుండా ఆకలి అంటూ తన ఇంటికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి కడుపు నింపిన గొప్ప మనసు డొక్కా సీతమ్మది. ఆస్తులు కరిగిపోయినా, కష్టాలు కుంగదీసినా, చరమాంకం వరకు నిత్యాన్నదానం కొనసాగించారు ఆమె. అన్నంపెట్టే అమ్మగా చరిత్రలో నిలిచిపోయారు. కూటమి ప్రభుత్వం సైతం విద్యార్థులకు అందించే మధ్యాహ్న భోజన పథకానికి డొక్కా సీతమ్మ పేరు పెట్టడం విశేషం.
పల్లె ఖ్యాతి.. విశ్వవ్యాప్తి : ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా మండపేట వాస్తవ్యులు అనప్పిండి భవానీశంకరం, నరసమ్మ దంపతులకు 1841 అక్టోబరులో సీతమ్మ జన్మించారు. పి.గన్నవరం మండలం లంకల గన్నవరానికి చెందిన డొక్కా జోగన్న ఆ రోజుల్లో వేదసభలకు వెళ్తూ మండపేటలో భవానీశంకరం ఇంటివద్ద ఆగిన క్రమంలో సీతమ్మ ఆతిథ్యానికి ఆనందించి, 1850లో ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఎంతమంది వచ్చినా మాతృవాత్సల్యంతో సీతమ్మ భోజనం పెట్టేవారు. పిఠాపురం మహారాజు, మంత్రి బాటసారుల్లా మారువేషంలో వచ్చి తిన్నారని చెబుతుంటారు. డొక్కా దంపతులు అంతర్వేది లక్ష్మీనరసింహస్వామి దర్శనానికి వెళుతున్నప్పుడు మార్గమధ్యలో ఓ పెళ్లిబృందం సీతమ్మ ఇంటికి వెళ్దామని మాట్లాడుకోవడం విని దైవదర్శనానికి వెళ్లకుండా ఇంటికొచ్చేశారు. ఆ బృందానికి భోజనం పెట్టి పంపారు.
సేవలకు గుర్తింపు : 1903 జనవరి 1న అప్పటి మద్రాసు ప్రభుత్వం ఆమెకు ప్రశంసాపత్రాన్ని ఇచ్చింది. భారతదేశ ఏడో బ్రిటిష్ చక్రవర్తి ఎడ్వర్డ్ పేరు మీద మద్రాసు ప్రభుత్వ చీఫ్ సెక్రటరి జి.స్టోక్స్ ఈ ప్రశంసాపత్రాన్ని అందించారు.
- పి.గన్నవరం వద్ద వైనతేయ గోదావరిపై నిర్మించిన అక్విడక్ట్కు అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం డొక్కా సీతమ్మ అక్విడక్ట్గా పేరుపెట్టింది. 2000లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దాన్ని ప్రారంభించారు.
- ఆమె చరిత్ర ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థుల పాఠ్యపుస్తకాల్లోనూ చేరింది.
విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - సన్నబియ్యంతో మధ్యాహ్న భోజనం
నిత్యాన్నదాత డొక్కా సీతమ్మ - మధ్యాహ్న భోజన పథకానికి స్ఫూర్తి ప్రదాత పేరు