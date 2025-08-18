ETV Bharat / state

పెట్ డాగ్స్ ఆలనాపాలన చూసే హాస్టల్ - ఇంట్లో చూసుకునే విధంగా శునకాలపై శ్రద్ధ - DOG HOSTEL IN GUNTUR

యజమానులు వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లినప్పుడు శునకాలకు అన్ని రకాల సేవలు - శునకాలను గంటలు, రోజులు, నెలల తరబడి ఉంచే సదుపాయం

Dog Hostel In Guntur
Dog Hostel In Guntur (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 9:37 AM IST

Dog Hostel In Guntur: ఇటీవల పెంపుడు కుక్కలను పెంచుకునే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఒత్తిళ్లను పెంపుడు జంతువులతో కాలక్షేపంతో చాలా మంది దూరం చేసుకుంటున్నారు. అయితే డాగ్స్‌ను ఇష్టంగా పెంచుకుంటున్న వారు పని మీద వేరే ఊరు వెళ్లాలంటే, వాటికి ఆహారం పెట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకునే వారు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా అధునాతన వసతి సేవలు అందిస్తూ జంతు ప్రేమికులకు ఊరటనిస్తోంది గుంటూరులోని డాగ్స్‌ హాస్టల్‌.

పూర్వమే కాదు మనుషుల మధ్య దూరం పెరుగుతున్న ఈ సాంకేతిక యుగంలోనూ మూగజీవాల మీద ప్రేమ చూపే వరకు కొదవు లేదు. కుటుంబ సభ్యుల మాదిరే పెంపుడు కుక్కల ఆలనాపాలనా చూసుకుంటున్నారు. అయితే కుక్కలను ఇష్టంగా పెంచుకుంటున్న వారు రెండు మూడు రోజులు వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లాలంటే పెంపుడు జంతువుల్ని చూసే వారు ఉండటం లేదు. ఈ సమస్యకు గుంటూరులోని డాగ్స్ హాస్టల్ చెక్‌పెడుతోంది. డాగీస్ జోన్ పేరిట అందుబాటులోకి తెచ్చిన హాస్టల్​లో పెంపుడు శునకాలకు అన్నిరకాల సేవలు అందిస్తున్నారు.

పెట్ డాగ్స్ ఆలనాపాలన చూసుకుంటున్న డాగ్స్ హాస్టల్ - ఇంట్లో చూసుకునే విధంగా శునకాలపై శ్రద్ధ (ETV)

అనుభవం ఉన్న కేర్ టేకర్లతో: ఈ డాగ్స్ హాస్టల్​లో పెంపుడు జంతువుల్ని గంటలు, రోజులు, నెలల తరబడి ఉంచే సదుపాయం కల్పించారు. పూర్తి పరిశుభ్రమైన వాతావరణంతో పాటు ఏసీ గదిలో ప్రత్యేకమైన ఓపెన్ ఎన్ క్లోజర్స్ ఏర్పాటు చేశారు. శునకాలు ఆడుకునేందుకు ఆట వస్తువులు, వినోదం కోసం టీవీ ఉన్నాయి. అనుభవం ఉన్న కేర్ టేకర్లు మూడు పూటలా శునకాలకు ఆహారాన్ని అందిస్తారు. ఉదయం, సాయంత్రం వాకింగ్​కు తీసుకుని వెళతారు. యాజమానులు ప్రత్యేకమైన ఆహారం పెట్టాలని సూచిస్తే అదే ఆహారాన్ని అందిస్తారు. వాటి సంరక్షణకు సంబంధించిన వీడియోలను దూరంగా ఉన్న యజమానులకు వాట్సాప్‌లో పంపుతారు. ఏదైనా అనారోగ్య సమస్య వస్తే వెంటనే వైద్యం చేయించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. డాగీస్ జోన్ హాస్టల్ అందిస్తున్న సేవలపై జంతు ప్రేమికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

దాదాపు 13 ఏళ్లుగా: గుంటూరుకు చెందిన షేక్ మగ్బుల్​కి పెంపుడు జంతువులు అంటే ప్రాణం. దాదాపు 13 ఏళ్లుగా గుంటూరులోని అరండల్ పేటలో డాగ్ జోన్ పేరిట పెంపుడు జంతువులకు సంబంధించిన ఆహార, అలంకరణ ఉత్పత్తుల్ని అందిస్తున్నారు. పెట్ డాగ్స్ కు అవసరమైన వివిధ రకాల సామగ్రితో పాటు డాగ్స్ పార్లర్ సేవలను చేరువలోకి తెచ్చారు. ఈ క్రమంలో తన దగ్గరకు వచ్చే జంతు ప్రేమికులు. ఇతర ప్రదేశాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు డాగ్స్ సంరక్షణ బాధ్యతలు చూసేవారు లేరని చెప్పడంతో వాటి కోసం హాస్టల్ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించుకున్నారు. గుంటూరులోని అమరావతి రోడ్డులో అధునాతన సౌకర్యాలతో డాగ్స్ హాస్టల్​ను ఏర్పాటు చేశారు. పెద్ద పెద్ద నగరాల్లో పెంపుడు జంతువులకు లభించే వసతులను అందిస్తూ, పెట్ డాగ్స్ యాజమానులు కోరుకునే సేవలందిస్తున్నారు. తమ ఇంట్లో పెంపుడు జంతువుల కోసం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకుంటున్నామో అలాంటి శ్రద్ధ డాగ్స్ హాస్టల్​లో లభించడం పట్ల యజమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

'గుంటూరులో ఎవరైతే పెట్టారో అందరూ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు. గుంటూరులో గానీ ఎక్కడైనా డాగ్ హాస్టల్స్ ఉన్నా, ఏసీ హాస్టల్ లేవు. రోజుకు డాగ్​ని బట్టి రూ.1000 నుంచి రూ.1300 వరకు ఛార్జ్ చేస్తాం.' - షేక్ మగ్బుల్, డాగ్స్ హాస్టల్ నిర్వాహకుడు

TAGGED:

