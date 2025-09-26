ఆ ఊరివాళ్లను భయపెడుతున్న కుక్కలు, కోతులు - ముసుగు వేసుకుంటేనే రక్షణ
తీవ్రమైన శునకాలు, కోతుల బెడద - రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న బాధితుల సంఖ్య - అడవుల్లో ఆకలి తీర్చే వనరులు తగ్గిపోవడంతో కోతులు పల్లెలు, పట్టణాల్లోకి చేరుతున్న మూగజీవాలు
Published : September 26, 2025 at 3:56 PM IST
Dog And Monkey Attacks in Telangana : ములుగు జిల్లా వెంకటాపూర్ మండలం కేశవాపూర్లో ఈ నెల 24న రైతు పూసల రాజు అనే వ్యక్తిపై ఓ వానరం దాడి చేసింది. ఇంట్లో నుంచి బయటికి వచ్చిన సమయంలో ఒక్కసారిగా మీద పడి ఏకంగా చెవినే కొరుక్కొని పారిపోయింది. మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూర్ మండలం దుబ్బతండాలో ఆరేళ్ల ఓ చిన్నారిని శునకం దారుణంగా కరిచింది. ఆరుబయట ఆడుకుంటున్న బాలిక చెవిపై దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శునకాల బెడద తీవ్రమైంది. వాటి కిష్కిందకాండ హెచ్చుమీరుతోంది. రోజురోజుకూ వీటి బాధితుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా వీధుల్లో శునకాలు స్వైరవిహారం చేస్తుండటం, వేకువజామునే ఇళ్లపై తిష్ట వేస్తున్న కోతుల దండయాత్రతో ప్రజలు బెంబేలెత్తాల్సిన ధైన్యస్థితి ఏర్పడింది. దాడుల నుంచి ప్రజల్ని రక్షించాలని గౌరవ న్యాయస్థానాలు హెచ్చరిస్తున్నా, క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం పరిస్థితి ఎంతో ఉదారంగా, దయనీయంగా ఉంది.
నియంత్రణ ఊసెక్కడ : కుక్కల సంతాన నియంత్రణకు సాధారణంగా చేయాల్సిన సర్జరీల ఊసే లేదు. ప్రభుత్వాల నుంచి నిధులు రాకపోవడంతో పంచాయతీలు, పురపాలికల్లోనూ కుక్క కాట్లకు ప్రజలు బలవ్వడం తప్పడం లేదు. ఒక్కో కుక్క ఏడాదికి కనీసం రెండుసార్లు జన్మనిస్తుండగా, చిన్న పిల్లలు ఎనిమిది నెలల్లోనే అవి పెద్దవిగా (సంతానాన్ని ఇచ్చేస్థాయికి) ఎదుగుతుంటాయి. వీటి జీవిత కాలం 8 నుంచి 12 ఏళ్లు ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటి సంతతి నియంత్రణకు ప్రతి జిల్లాలో ప్రత్యేకమైన కమిటీలు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉన్నప్పటికీ ఆ ప్రక్రియ నిర్వాహణ ఊసే లేదు.
కోతి చేష్టలతో తిప్పలు : అడవుల్లో ఆకలి తీర్చే చెట్లు, వనరులు తగ్గిపోవడంతో కోతులు ఏం చేయాలో తెలియక పల్లెలు, పట్టణాల్లోకి చేరుతున్నాయి. కూరగాయలు, పండ్ల చెట్లను ధ్వంసం చేయడంతో పాటు తలుపులు తీసి ఉంటే ఇంట్లోకి ప్రవేశించి నిత్యావసరాలు, ఆహార పదార్థాలను బయటికి ఎత్తుకెళ్తున్నాయి. అడ్డుపడిన వారిపై మూకుమ్మడిగా తీవ్రంగా దాడి చేస్తున్నాయి. కోతులను పట్టి అటవీ ప్రాంతాల్లోకి తరలించాల్సిన గ్రామ పంచాయతీల సిబ్బంది కనీస చర్యలు చేపట్టడం లేదు.
కుక్క, కోతి ఏది కరిచినా వెంటనే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను సంప్రదించి వ్యాక్సిన్ తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని హనుమకొండ డీఎంహెచ్వో ఏ.అప్పయ్య తెలిపారు. విధిగా నాలుగు డోసులు ఏఆర్వీ ఇంజిక్షన్ తీసుకోవాలని సూచించారు. పిచ్చి కుక్క కరిస్తే అదనంగా డోసులు ఇస్తారని చెప్పారు. అన్నిచోట్ల వ్యాక్సిన్ లభిస్తుందన్నారు. కేసముద్రం మండలం గాంధీపురం గ్రామానికి చెందిన రైతు భూక్యా మంజా కల్వల గ్రామ శివారులో కొంత వ్యవసాయ భూమి కౌలుకు తీసుకొని మొక్కజొన్న పంటను సాగు చేస్తున్నాడు.
కోతులు గుంపులుగా వచ్చి పంటను నాశనం చేస్తుండటంతో వినూత్నంగా ఆలోచించి సింహం బొమ్మ ముసుగును ధరించి వాటిని తరిమి కోడుతున్నాడు. ఇటీవల దాడులు పెరగడంతో పలువురు రక్షణకు ఇలా వినూత్న ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ యంత్రాగం కూడా కోతులు, కుక్కల బెడదను పరిష్కరించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. తమ పంటలను నాశనం చేస్తే నష్టపోతున్నామని వాపోతున్నారు.
