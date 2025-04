ETV Bharat / state

టాయ్‌లెట్‌లో కమోడ్‌పై ఎక్కువసేపు కూర్చుంటున్నారా? - ఆ ముప్పు ఉందంటున్న వైద్యులు - DOCTORS WARN ABOUT TOILET

Published : April 19, 2025 at 10:34 AM IST

Doctors Warn That Dont Sit On The Toilet For More Than 10 Minutes : ఉదయాన్నే మీరు టాయ్‌లెట్‌లో ఎంతసేపు ఉంటున్నారు? కమోడ్‌పై కూర్చుని చాలాసేపు గడిపేస్తున్నారా దానివల్ల తీవ్ర సమస్యలు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నాయి అధ్యయనాలు. ఫోన్‌ పట్టుకుని వాష్‌రూంలోకి వెళ్లి అక్కడ కమోడ్‌పై కూర్చుని చాట్‌ చేయడం, సందేశాలను చూసుకోవడం, వీడియోలను చూడటం చాలామందికి అలవాటు. అంతసేపూ టాయ్‌లెట్‌లో కమోడ్‌పై కూర్చోవడం చాలా సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. రెస్ట్‌ రూంను పరిధిదాటి వినియోగిస్తే ముప్పు తప్పదంటున్నారు వైద్యులు.

పైల్స్‌ వచ్చే ప్రమాదముంది : అండాకారంలో ఉండే వెస్ట్రన్‌ కమోడ్‌ల మీద కూర్చున్నప్పుడు పిరుదులు నొక్కుకుపోయి మలద్వారం మరింత కిందికి అవుతుంది. దీనివల్ల పురీషనాళం వద్ద ఒత్తిడి పెరిగి, రక్త ప్రసరణ సరిగా జరగదు. ఇలా పురీషనాళం ఎక్కువ రక్తంతో ఉబ్బడం వల్ల, పైల్స్‌ వచ్చే ప్రమాదముంటుందని వైద్యులంటున్నారు. మరుగుదొడ్డిలో 7 నిమిషాలకు మించి గడపరాదని వారు చెబుతున్నారు.

గరిష్ఠంగా 10 నిమిషాలకు మించి అక్కడ కూర్చోకూడదంటున్నారు. అలాకాదని ఏ స్మార్ట్‌ ఫోనో పట్టుకుని 10 నిమిషాలకుపైన కూర్చునే ప్రతి నిమిషానికి పైల్స్‌ వచ్చే అవకాశం 1.26 శాతం పెరుగుతుందని గతంలో ప్రచురితమైన టర్కిష్‌ జర్నల్‌ స్పష్టం చేసింది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో సుమారు 80 శాతం మంది స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వినియోగదారులు టాయిలెట్‌లోకి ఫోన్‌లను తీసుకెళుతున్నారని ఒక అంచనా.

మలబద్ధకంతో మొదలై

కమోడ్‌పై విశ్రాంత స్థితిలో ఎక్కువసేపు ఫోన్‌ చూసుకుంటూ కూర్చోవడం వల్ల మలవిసర్జన చేయాలనే సహజ కోరిక బలహీనమవుతుంది.

తర్వాత మల విసర్జన సైకిల్‌లో తేడాలొస్తాయి, మలబద్ధక సమస్య మొదలవుతుంది. దీనివల్ల ఎక్కువ సార్లు లేదా తక్కువసార్లు టాయ్‌లెట్‌కు వెళుతుంటారు.

మోషన్‌ అవడం లేదని కొన్ని సందర్భాల్లో అసంకల్పితంగానే ముక్కడం, బలవంతంగా మలవిసర్జనకు ప్రయత్నిస్తారు. దీనివల్ల ఒత్తిడి పెరిగి పైల్స్‌ (హెమరాయిడ్స్‌) వస్తుంటాయి.

ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే ఫిషర్స్‌ (మలవిసర్జన ద్వారం వద్ద పగుళ్లు) సమస్యా తలెత్తవచ్చు.

మలం బయటకు రాకుండా లోపలే ఉండిపోవడం వల్ల దాన్ని బలవంతంగా విసర్జించేందుకు చేసే ప్రయత్నాలు పేగు కదలికలపైనా ప్రభావం చూపుతాయి. దీనివల్ల కొలొరెక్టల్‌ (పెద్ద పేగు) సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది.

సైకలాజికల్‌ నెగెటివ్‌