ETV Bharat / state

మాత్రలు కొంచెం ఎక్కువైనా ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం! - ACCIDENTAL OVERDOSE OF MEDICINE

Don't Use Too Many Pills ( Eenadu )

Doctors Says Excessive Use of Medicines Can be Life Threatening : "35 సంవత్సరాల ఓ వ్యక్తి ఏ చిన్న ఆరోగ్య సమస్య వచ్చినా విచ్చలవిడిగా మాత్రలు తీసుకునేవారు. కొన్ని సంవత్సరాలకు ముఖం వాచిపోవడం, శరీరం ఉబ్బడం వంటి లక్షణాలు కనిపించాయి. వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడంతో ఆ వ్యక్తికి కిడ్నీ సమస్య ఉన్నట్లు తేలింది. తరచూ తీసుకున్న మాత్రలు అతని ఆరోగ్యాన్ని గుల్ల చేశాయి. ప్రాణాలు నిలిపే మాత్రలే ప్రాణాంతకం అయ్యాయని తేలింది."

ఆరోగ్యంపై తీవ్ర దుష్ప్రభావం చూపుతాయి : కామారెడ్డి జిల్లాలో ఔషధాల వాడకం విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతోంది. కొందరు డాక్టర్లను సంప్రదించకుండానే సొంతంగా మాత్రలను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అనంతం ఇష్టారాజ్యంగా వినియోగిస్తున్నారు. కొద్దిపాటి అనారోగ్య సమస్యలు కనిపించినా, రక్తపోటు, మధుమేహానికి పరీక్షలు చేయించుకోకుండానే అడ్డగోలుగా ఔషధాలు వాడుతున్నారు. ఈ కారణాలు భవిష్యత్తులో ఆరోగ్యంపై తీవ్ర దుష్ప్రభావం చూపుతాయని నిపుణులు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు.

డాక్టర్లు సిఫారసు చేస్తేనే మత్తు మాత్రలను ఇవ్వాలి : ఔషధాలు వాడే రోజుల్లో మద్యానికి దూరంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచనల చేస్తున్నారు. సాత్విక ఆహారం తీసుకోవాలి. మద్యం తాగి మాత్రలు తీసుకుంటే వ్యాధిని నయం చేయడానికి అవి పని చేయవు. పైగా ఆ వ్యసనం మరిన్ని ఆరోగ్య సమస్యలను తయారుచేస్తోంది. కొందరు అయితే ఏకంగా మత్తు కలిగించే మాత్రలను ఔషధ విక్రయ కేంద్రాల్లో తెచ్చుకుని మరీ స్వీకరిస్తున్నారు. డాక్టర్లు సిఫారసు చేస్తేనే మత్తు మాత్రలను ఇవ్వాలని ఔషధ విక్రయ కేంద్రాల యజమానులకు నిపుణులు సూచనలు చేస్తున్నారు.

అలా చేస్తే మన ఆరోగ్యానికి ఎలాంటి ముప్పు ఉండుదు : మాత్రలు వేసుకునేవారు నీళ్లు, ఆహారం తీసుకునే విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. రక్తపోటు ఉన్నవారు మాత్రలు వేసుకునేప్పుడు నీరు తగినంతగా తీసుకోవాలి. లేకుంటే మూత్రపిండాలు దెబ్బతినే అవకాశాలు ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటు బాధితులకు నీరు శరీరంలోని ఆయా వ్యవస్థలను నియంత్రించే ఔషధంలా పని చేస్తుందని డాక్టర్లు అంటున్నారు. మాత్రలు వేసుకునే సమయంలో పోషకాహారం తీసుకోవాలి. దీని వల్ల మన ఆరోగ్యానికి ఎలాంటి ముప్పు తలెత్తదు.