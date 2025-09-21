మూడు నెలలు మృత్యువుతో పోరాడి గెలిచిన బాలుడు - సమగ్ర చికిత్సతో ప్రాణాలు కాపాడిన కామినేని వైద్యులు
నెలలు నిండకముందే పుట్టిన కవలలు - వారం రోజులకే మరణించిన ఒక బాలుడు - మూడు నెలలు మృత్యువుతో రెండో బాలుడి పోరాటం - సమగ్ర చికిత్సతో ప్రాణాలు కాపాడిన కామినేని వైద్యులు
Published : September 21, 2025 at 7:24 PM IST
Kamineni Hospital Doctors Save Premature Baby Boy life : నెలలు నిండక ముందే జన్మించి తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఇబ్బంది పడుతూ, మృత్యువుతో పోరాడిన బాలుడు గెలిచాడు. కామినేని ఆసుపత్రి వైద్యులు ఆ బాలుడికి మెరుగైన చికిత్సను అందించి ప్రాణం పోశారు. అనంతరం తల్లిదండ్రులకు శిశువును అప్పగించారు. ఈ వివరాలను కామినేని ఆసుపత్రి కన్సల్టెంట్ పీడియాట్రీషియన్, నియోనాటాలజిస్ట్ డా. ఆర్.వి. సౌజన్య వెల్లడించారు.
డాక్టర్ ఆర్.వి.సౌజన్య కథనం ప్రకారం : జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాకు చెందిన ఓ దంపతులకు వివాహం అయిన చాలా కాలం వరకు సంతానం కలగలేదు. దీంతో వారు ఐవీఎఫ్ పద్ధతిలో పిల్లల కోసం ప్రయత్నించారు. కొద్ది రోజులకు తమకు సంతానం కలుగుతుందని తెలిసి ఎంతో ఆనందపడ్డారు. కానీ విధి మాత్రం మరోలా ఉంది. ఆమెకు ఆరో నెలలోనే పురిటినొప్పులు వచ్చి, ఉమ్మునీరు పోతోంది. దీంతో కంగారు పడ్డ ఆ దంపతులు హైదరాబాద్ వచ్చి ఇక్కడ ప్రసవం చేయించుకున్నారు. కవల శిశువులిద్దరికీ తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్ ఉండటంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం కామినేని ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు.
మృత్యుంజయుడిగా నిలిచిన రెండో శిశువు : 'మొదటి వారానికే తీవ్రమైన ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్, కిడ్నీ సమస్యలతో ఒక శిశువు మరణించాడు. రెండోబాబుకు కూడా అనేక సమస్యలున్నాయి. ఇతడు మాత్రం వాటన్నింటితో పోరాడి, గెలిచి, చివరకు మృత్యుంజయుడిగా నిలిచాడు. బాబుకు ముందుగా యాంటీబయాటిక్స్, యాంటీఫంగల్ మందులతో చికిత్సలు చేశాం. పాలు తీసుకోలేకపోవడంతో టోటల్ పేరెంటల్ న్యూట్రిషన్ (టీపీఎన్) ద్వారా పోషకాలు అందించాం. ఒకటిన్నర నెలలు తర్వాత క్రమంగా 30 వారాల వయసుకు బాబు 1.05 కిలోల బరువుకు వచ్చాడు. క్రమంగా చికిత్సలకు స్పందించడంతో రెండు నెలల తర్వాత వెంటిలేటర్ తీసేసి ఆక్సిజన్ మాత్రం అందించాం. జ్వరం తగ్గడం, హెమోగ్లోబిన్ తగినంత రావడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నాం. బాబుకు హెమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉండడంతో పదేపదే రక్తపరీక్షలు కూడా చేయలేదు. లక్షణాలను బట్టే చాలావరకు చికిత్స అందించాం. వీలైనంతవరకు నొప్పిలేకుండా చూడాల్సి వచ్చింది. పిల్లల మెదడు ఎదుగులకు అది చాలా ముఖ్యం.' అని డాక్టర్ సౌజన్య వివరించారు.
ఎప్పటికప్పుడు వైద్యపరీక్షలు చేయించుకోవాలి : '36 వారాల వయసుకు వచ్చేసరికి బాబు 1.5 కిలోలకు చేరుకున్నాడు. అప్పుడు ఆక్సిజన్ కూడా తీసేసి ఎన్ఐసీయూ నుంచి వార్డుకు తరలించాం. అప్పట్నుంచి బాబుకు పాలు పట్టించడం, తర్వాత వీపుమీద తట్టడం లాంటివి తల్లికి నేర్పించాం. 38 వారాలకు 1.7 కిలోల బరువు రావడంతో బాబును డిశ్చార్జి చేశాం. మొత్తం ఆస్పత్రిలో మూడునెలలు చికిత్స చేయాల్సి వచ్చింది. ఇన్నింటినీ తట్టుకుని మామూలుగా పుట్టే సమయానికి బాబు సాధారణ బరువు సంతరించుకోవడం, సమస్యలన్నీ తగ్గడం ఎంతో సంతోషకరం. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే ఈ బాబు మృత్యువును జయించాడు. అయితే ఇప్పటినుంచి బాబు ఎదుగుదల దశలను గమనిస్తూ మెడ నిలబెట్టడం, పాకడం, శబ్దాలకు స్పందించడం, కంటి పరీక్ష లాంటి లక్షణాలు చూసుకోవాలి. ఎప్పటికప్పుడు వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలి' అని డాక్టర్ సౌజన్య తెలిపారు.
"ఐవీఎఫ్ చేయించుకున్నవారికి పూర్తిగా అంటే 38-40 వారాల పాటు పిల్లలు కడుపులో ఉండడం కష్టమే. కానీ కనీసం ఏడునెలలు నిండితే, అంటే 28 వారాలు గడిస్తే మంచిది. కానీ, ఈ కేసులో మాత్రం 23-24 వారాలకే ఆమెకు నొప్పులు రావడం, నీరు పోవడం మొదలైంది. 26వ వారానికి కవలలు పుట్టారు. ఇలా ఉమ్మనీరు పోయిన ఆరు గంటల తర్వాత పుట్టిన పిల్లలకు బ్యాక్టీరియల్, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. ఇద్దరు మగపిల్లల్లో ఒకరు తీవ్రమైన ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్, కిడ్నీ సమస్యలు రావడంతో మొదటి వారానికే మరణించాడు. మరో బాబు పుట్టాక ఏడవలేదు. దాంతో అతడికి ఊపిరితిత్తుల సమస్య వచ్చి రెండు నెలల పాటు వెంటిలేటర్ పెట్టాల్సి వచ్చింది"- డాక్టర్. ఆర్.వి. సౌజన్య, కన్సల్టెంట్ పీడియాట్రీషియన్
3 నెలల వ్యవధిలో 12 యూనిట్ల రక్తం : రక్తంలో బాగా ఇన్ఫెక్షన్లు ఉండడం, దానికితోడు ఎన్ఈసీ అనే కండిషన్ కారణంగా తాగిన పాలను పేగులు అరిగించుకోలేక పొట్ట ఉబ్బడం, వాంతులు, హార్ట్ రేట్, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గడం లాంటి సమస్యలు వచ్చాయి. ఈ ఎన్ఈసీ సమస్య మూడు సార్లకు పైగా వచ్చింది. దీనికోసం ఫీడింగ్ ట్యూబ్ ద్వారా గ్లూకోజ్ లాంటి ద్రావణాలను నిరంతర డ్రిప్స్ రూపంలో ఫీడ్స్ను ఇస్తారు. ఇది చాలా అరుదుగా చేస్తారు. వీటన్నింటికీ తోడు బాబుకు మూలుగ ఉత్పత్తి తగినంత లేకపోవడంతో హెమోగ్లోబిన్ బాగా తక్కువగా ఉంది. ఉండాల్సినంత షుగర్ కూడా లేక లో షుగర్ సమస్య వచ్చింది. తొలుత బ్యాక్టీరియల్, తర్వాత ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చాయి. హెమోగ్లోబిన్ లేకపోవడంతో 3 నెలల వ్యవధిలో దాదాపు 12 యూనిట్ల రక్తం ఎక్కించాల్సి వచ్చింది.
ప్రీమెచ్యూర్ బేబీకి ప్రాణం పోసిన కిమ్స్ కడల్స్ వైద్యులు - 1300 కి.మీ రోడ్డు ప్రయాణం చేసి మరీ
రక్తమూలుగ మార్పిడితో వందల మందికి కొత్త జీవితం - కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో పదేళ్లుగా ఈ సేవలు