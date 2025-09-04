ETV Bharat / state

మహిళ ప్రాణాల మీదకు తెచ్చిన కరక్కాయ - దగ్గు వస్తోందని బుగ్గన పెట్టుకుని పడుకుంటే - చివరకు? - MYROBALAN STUCK IN WOMAN LUNG

దగ్గు వస్తోందని కరక్కాయ బుగ్గన పెట్టుకుని నిద్రించిన మహిళ - ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లిపోవడంతో దగ్గు, ఆయాసం, జ్వరంతో ఇబ్బంది - పేషెంట్​కు వైద్య సేవలు అందించి మహిళ ప్రాణాలు కాపాడిన కామినేని హాస్పిటల్​ వైద్యులు

Kamineni Hospital doctors save woman's life
Kamineni Hospital doctors save woman's life (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2025 at 10:49 PM IST

Updated : September 4, 2025 at 10:56 PM IST

Kamineni Hospital Doctors Save Woman's Life : దగ్గు వస్తోందని రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు కరక్కాయ బుగ్గన పెట్టుకోవడం ఓ మహిళ ప్రాణాల మీదకు తెచ్చింది. హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన 57 ఏళ్ల విజేత అనే మహిళకు దగ్గు బాగా ఎక్కువగా వస్తుందని రాత్రి నిద్రకు దగ్గుతో ఇబ్బంది అవుతుందని, ఆమె కరక్కాయ బుగ్గన పెట్టుకుని పడుకున్నారు. నిద్రలో తెలియకుండానే దాన్ని మింగేశారు. అది కాస్తా శ్వాసనాళాల్లోకి వెళ్లిపోవడంతో ఆమెకు తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను ఎల్బీనగర్​లోని కామినేని ఆస్పత్రికి చెందిన వివరాలను కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ ఈ రవీందర్ రెడ్డి, డాక్టర్ భరత్ జానపాటి తెలియజేశారు.

ఇదీ జరిగింది : విజేత అనే మహిళ కొంతకాలంగా దగ్గుతో ఇబ్బంది పడుతోంది. రాత్రి నిద్రకు ఆటంకం కలుగుతుందని, దీంతో దగ్గు నుంచి ఉపశమనానికి ఆమె కరక్కాయ బుగ్గన పెట్టుకుని నిద్రించారు. ఈ క్రమంలోనే పొరపాటున దాన్ని మింగేయడంతో ఆమెకు విపరీతమైన దగ్గు, ఆయాసం, ఊపిరి అందకపోవడం లాంటి సమస్యలు తలెత్తాయి. దీంతో ఆమెను కామినేని ఆస్పత్రి ఎమర్జెన్సీకి తరలించారు. అక్కడ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్ డా.రవీందర్ రెడ్డి ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితిని పరిశీలించి, శ్వాస ఆడటంలో ఇబ్బంది ఉంటడంతో ఆమెను వెంటిలేటర్​పై ఉంచి, ఐసీయూలో అడ్మిట్ చేశారు.

Kamineni Hospital doctors save woman's life
పేషెంట్ ఊపిరితిత్తుల్లోంచి తొలగించిన కరక్కాయ (ETV)

ఊపిరితిత్తుల్లో ఇరుక్కున్న కరక్కాయ : మహిళకు చెస్ట్ ఎక్స్-రే, హెచ్ఆర్ సీటీ స్కాన్ పరీక్షలు చేయగా ఎడమ శ్వాసనాళాల్లో ఎదో అడ్డు పడినట్టు, దాని కారణంగా ఎడమ ఊపిరితిత్తులు పూర్తిగా మూసుకుపోయినట్లుగా ఆస్పత్రి వైద్యులు గుర్తించారు. వెంటిలేటర్​పై ఆమె ఆరోగ్యం కాస్త మెరుగుపడ్డాక కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజిస్ట్ డా. భరత్ జానపాటి బ్రాంకోస్కోపీ ద్వారా శ్వాసనాళాలను పరీక్షించారు. ఎడమ శ్వాసనాళం ఒక పదార్థంతో మూసుకుపోయినట్టుగా ఆయన గుర్తించారు. దాంతో ఆమెకు ఫ్లెక్సిబుల్ బ్రాంకోస్కొపీ చికిత్స చేయాలని నిర్ణయించారు.

ఇదివరకే ఆమెకు అధిక రక్తపోటు, థైరాయిడ్, గుండె సమస్య ఉన్నాయి. గతంలో ఒకసారి యాంజియోప్లాస్టీ కూడా చేశారు. అందువల్ల ఈ ప్రక్రియ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. అనస్తీషియా టీం సహకారంతో ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఈ ప్రక్రియ మొదలుపెట్టారు. బ్రాంకోస్కోపీ ద్వారా రాట్ టూత్ ఫోర్సెప్స్ అనే ప్రత్యేకమైన పరికరం సహాయంతో ఎడమ శ్వాసనాళంలో రెండు ముక్కలుగా బలంగా ఇరుక్కుపోయిన కరక్కాయను పేషెంట్​కు ఎటువంటి హాని కలగకుండా విజయవంతంగా తీశారు. బ్రాంకోస్కోపీ చేసిన తర్వాత తీసిన ఎక్స్-రేలో ఎడమ ఊపిరితిత్తులు పూర్తిగా తెరుచుకున్నాయి. రోగి పరిస్థితి కూడా చాలా మెరుగుపడింది. ఎడమ ఊపిరితిత్తులు బాగా పనిచేస్తున్నాయని నిర్ధారించుకున్న మరుసటి రోజు ఆమెను డిశ్చార్జ్ చేశారు

"ఈ రకంగా శ్వాసనాళాలు, ఊపిరితిత్తుల్లోకి బయట పదార్థాలు వెళ్లడం ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో, లేదా న్యూరోలాజికల్ సమస్యలు ఉన్న వారిలో తరచూగా చూస్తూ ఉంటాం. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఆరోగ్యంగా ఉన్నవారిలో కూడా పడుకునే సమయాల్లో కరక్కాయలు, లేదా వక్క పలుకులు లాంటివి బుగ్గన పెట్టుకొని పడుకునే అలవాటు ఉన్నవారికి ఇలాంటి ప్రమాదాల బారిన పడే అవకాశాలు‌ ఉన్నాయి. ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు బ్రాంకోస్కోపీ ప్రక్రియ ద్వారా వాటిని తొలగించటం సాధ్యం" - డా. భరత్ జానపాటి, కామినేని హాస్పిటల్​ వైద్యులు

