హాస్పిటల్​లో ఇరువర్గాల ఘర్షణ - వైద్యురాలు, సిబ్బందిపై దాడి - DOCTORS AND STAFF AGITATION

కదిరి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మందుబాబుల వీరంగం - వైద్యుల గదిలోకి ప్రవేశించి అడ్డొచ్చిన సిబ్బందిపై దాడి

Doctors and Staff Agitation in Kadiri Govt Hospital
Doctors and Staff Agitation in Kadiri Govt Hospital (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 1:01 PM IST

Doctors and Staff Agitation in Kadiri Govt Hospital: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కదిరి ప్రభుత్వ హాస్పిటల్​లో బుధవారం రాత్రి మందుబాబులు వీరంగం సృష్టించారు. హాస్పిటల్​ ఆవరణలో పరస్పరం దాడికి పాల్పడ్డారు. వైద్యుల గదిలోకి ప్రవేశించి మందులు, వస్తువులు పడేశారు. అడ్డొచ్చిన సిబ్బందిపైనా దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో పలువురు వైద్య సిబ్బందికి గాయాలు అయ్యాయి. ఆసుపత్రిలో వైద్యురాలు, సిబ్బందిపై దాడికి నిరసనగా గురువారం విధులు బహిష్కరించి ఆసుపత్రి ఎదుట ఆందోళన చేపట్టారు. దాడికి పాల్పడిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ హాస్పిటల్​ ఎదుట వైద్యులు, సిబ్బంది ఆందోళన చేపట్టారు. డీసీహెచ్ఎస్ డాక్టర్ మధుసూదన్ సూచనతో ఆందోళన విరమించి విధులకు హాజరయ్యారు.

ఇదీ జరిగింది: బుధవారం రాత్రి కుటాగుళ్లకు చెందిన రెండు వర్గాలు పరస్పరం దాడి చేసుకుని చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి వచ్చారు. ఈ దశలో ఆసుపత్రిలో మరోసారి గొడవకు దిగారు. కొందరు క్యాజువాలిటిలోకి ప్రవేశించి దాడి చేసుకున్నారు. ఇక్కడే ఉన్న వైద్యురాలు రిషితా రెడ్డి, స్టాఫ్ నర్స్ బాల మునెమ్మ, ఎంఎన్ఓ దాదా పీర్, సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఈశ్వరయ్యకు గాయాలయ్యాయి.

తొలుత కుటాగుళ్లలోని మద్యం దుకాణం వద్ద రెండు వర్గాల ఘర్షణ జరిగింది. తొలుత మద్యం దుకాణం వద్దకు వెళ్లిన గిరినాయక్‌ను అక్కడే ఉన్న అనిల్‌కుమార్‌, సాయిగణేశ్‌ తాము తాగిన మద్యానికి డబ్బులు చెల్లించాలని చెప్పారు. ఈ విషయంలో గొడవ జరిగింది, గిరినాయక్‌పై దాడి చేశారు. విషయాన్ని బాధితుడు గిరినాయక్​ కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేయడంతో వారు అక్కడికి చేరుకుని ఘర్షణకు దిగారు.

గాయపడిన గిరి నాయక్​ను చికిత్స కోసం ఆయన బంధువులు కదిరి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చారు. అనంతరం సాయి, అనిల్‌ దాడి విషయాన్ని తమ మిత్రులకు తెలపడంతో 15 మంది వరకు హాస్పిటల్​కు చేరుకున్నారు. రెండు వర్గాలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మరోసారి ఘర్షణకు దిగారు. వైద్యులు, సిబ్బంది ఉన్న గదిలోకి రెండు వర్గాలు ప్రవేశించి పరస్పరం దాడి చేసుకున్నారు. పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని గొడవను అదుపుచేశారు.

దాడిలో అక్కడున్న వస్తువులను పడేసి, విచక్షణా రహితంగా కొట్టుకున్నారు. ఘర్షణలో మందులు తరలించే ట్రాలీ తగిలి స్టాఫ్ నర్స్ బాల మునెమ్మ, సిబ్బంది, వైద్యురాలు రిషిత గాయపడ్డారు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఓ వర్గానికి చెందిన వారితో పాటు వైద్యులను జిల్లా ఎస్పీ రత్న, జాయింట్ కలెక్టర్ అభిషేక్ కుమార్ పరామర్శించారు. దాడికి పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని, ఆసుపత్రిలో భద్రత పెంచుతామని అధికారులు తెలియజేశారు.

నిందితులపై కేసులు: రెండు వర్గాలకు చెందిన 8 మందికి పైగా నిందితులపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు ఎస్పీ చెప్పారు. వైద్యులపై దాడి చేయడం, విధులకు ఆటంకం కలిగించడం, ప్రభుత్వ ఆస్తిని ధ్వంసం చేశారని డాక్టర్ రిషితారెడ్డి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పలువురిపై హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. అదే విధంగా కుటాగుళ్లకు చెందిన అనిల్‌కుమార్‌ ఫిర్యాదు మేరకు పలుపురిపై దాడి కేసు నమోదు చేశారు. మరోవైపు మద్యం మత్తులో తనను కులం పేరుతో దూషించారని గిరినాయక్‌ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కుటాగుళ్లకు చెందిన మరికొందరిపై ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.

