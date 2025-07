ETV Bharat / state

ఆపదలో ఉన్నవారి ప్రాణం కాపాడేలా - సీపీఆర్​పై పెద్ద ఎత్తున అవగాహన - DOCTOR CREATES AWARENESS ON CPR

YUVA Doctor of Vizag Creates Awareness On CPR Trained Over 1000 Till Now : మరణం ఎప్పుడెలా వస్తుందో ఎవరూ చెప్పలేరు! అప్పటివరకూ నవ్వుతూ కనిపించిన వారు ఉన్నట్లుండి కుప్పకూలుతుంటారు! కళ్లముందే ఆటలాడుతున్న వారు రెప్పపాటులో ప్రాణాలు కోల్పోతుంటారు! గుండెపోటుతో తరచూ ఇలాంటి ఘటనలు చూస్తున్నాం. ఇదే ఆమెనూ కదిలించింది. సీపీఆర్​ చేసి ఆపదలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి ప్రాణం కాపాడాలని భావించింది. దీనిపై పెద్ద ఎత్తున అవగాహన కల్పిస్తూ వేలాదిమందికి శిక్షణ ఇస్తూ మన్ననలు అందుకుంటున్న యువ వైద్యురాలిపై గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

ఒకప్పుడు 50ఏళ్లు పైబడిన వారిలో ఎక్కువగా కనిపించే గుండెపోటు ఇప్పుడు వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఎందరినో బలి తీసుకుంటోంది. చిన్నారుల్లోనూ ఈ తరహా మరణాలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే గుండెపోటు వచ్చిన వారిని సీపీఆర్​ (Cardiopulmonary Resuscitation)తో సకాలంలో కాపాడుకోవచ్చు. సరైన శిక్షణ, సమయానికి స్పందించే నేర్పు ఉంటే గుండెపోటు వచ్చిన వారికి తిరిగి పునఃజన్మ ఇవ్వచ్చు అని చెబుతుందీ వైద్యురాలు.

సీపీఆర్‌తో ప్రాణాలు కాపాడేలా 'దివ్య'ప్రయత్నం-ఇప్పటికే 1000మందికి శిక్షణ (ETV)

సీపీఆర్​పై శిక్షణ ఇస్తున్న వైద్యురాలు దివ్య స్వస్థలం విశాఖపట్నం. పుదుచ్చేరిలో ఎంబీబీఎస్​, నెల్లూరులో ఎండీ చేసి, 4 ఏళ్లుగా గీతంలో ఎమర్జెన్సీ మెడిసన్‌ విభాగాధిపతిగా పని చేస్తోంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఆరోగ్యం క్షీణిస్తే వెంటనే సీపీఆర్​ చేయాలి. దీనిపై ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన కల్పిస్తే ఎన్నో ప్రాణాలు కాపాడొచ్చు. దీనికి వైద్య విద్య చదవాల్సిన అవసరం లేదు. రక్షించాలన్న ఉద్దేశం, సీపీఆర్​పై అవగాహన ఉంటే చాలని చెబుతుంది దివ్య.

ఈ ఆలోచన మెుదట గీతం విశ్వవిద్యాలయం నుంచే మెుదలుపెట్టారు. మెుదట్లో వైద్యులతో పాటు హౌస్‌కీపింగ్‌ స్టాఫ్‌, హాస్పిటాలిటీ, సెక్యురిటీ, జూనియర్‌ అసిస్టెంట్లు, ల్యాబ్‌ సిబ్బంది ఇలా 70% పైగా ఉద్యోగులకు శిక్షణ ఇచ్చామంటోంది దివ్య. ఎవరికైనా సీపీఆర్‌ అవసరమైతే నిమిషాల్లో ఎవరో ఒకరు అందుబాటులో ఉంటారని దీని ఉద్దేశం. అత్యవసర సమయాల్లో పనికొస్తుందని అంబులెన్స్‌ డ్రైవర్లకు సైతం ఈ విద్యను నేర్పించామంటోందీ వైద్యురాలు.