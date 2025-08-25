Tips For Students in Campus Life : కాలేజీ క్యాంపస్లోకి కొత్తగా ప్రవేశించినప్పుడు ఎవరికైనా కాస్త బెరుకుగానే ఉంటుంది. ఉన్నత విద్య కోసం ఎక్కడో దూరంగా చేరినప్పుడు స్నేహితుల సంగతి అటుంచితే పరిచయస్థులు కూడా ఎక్కడా కానరాక ఒంటరితనం వెంటాడుతుంది. అలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్ని అనుకూలంగా మలచుకొనేతత్వాన్ని అలవర్చుకుంటేనే కాలేజీ క్యాంపస్ లైఫ్ హాయిగా జాయ్ ఫుల్గా సాగుతోంది. లేదంటే తరచూ హోమ్ సిక్ తప్పదు. క్యాంపస్లో అడుగు పెట్టినప్పట్నుంచే నలుగురిలో కలిసిపోయేందుకు నిపుణులు సూచిస్తోన్న ఈ చిట్కాలను ప్రయత్నించండి.
- కొందరు సహజంగానే తోటి విద్యార్థులతో కలివిడితనంతో ఉంటారు కానీ మరికొందరికి ఈ వ్యవహారం పెద్ద సవాల్. ఇంటర్ వరకు ఉన్న లైఫ్ ఒక ఎత్తయితే, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి మరో ఎత్తు. ఇక్కడి నుంచి కొత్త స్నేహాలు మొదలవుతాయి. క్యాంపస్ లైఫ్ ఎవరికైనా కొత్త అనుభవాలు, స్నేహాలతో పాటు వ్యక్తిగత ఎదుగుదల, వికాసానికి అద్భుతమైన సమయమని గుర్తుంచుకోవాలి.
- కొత్త వారు కనబడితే భయపడి ముడుచుకుపోయే స్వభావం వీడండి. ఒక హాయ్, చిన్న స్మైల్తో కొత్త పరిచయాలు, స్నేహాలకు ఆహ్వానం పలకండి. వారు ఏ గ్రూప్లో చేరారో, క్యాంపస్ ఎలా ఉందో ప్రశ్నలు అడగడం ద్వారా మీ మధ్య మొదలైన ఈ చిన్న చిన్న మాటలతోనే స్నేహం మొదలవుతుంది.
- తరగతి గదిలో యాక్టివ్గా ఉండండి. చర్చల్లో పాల్గొనండి. ఏవైనా ప్రాజెక్టులు/అసైన్మెంట్లను తోటి విద్యార్థులతో కలిసి చేసేందుకు ఆసక్తి చూపండి. నోట్స్ షేర్ చేసుకోవడం, అసైన్మెంట్లలో ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకోవడం, క్లాస్లో మిస్ అయిన టాపిక్స్ను ఇతరులను అడగడం ద్వారా ఫ్రెండ్స్ అవుతారు.
- కొందరైతే అవతలి వ్యక్తుల కళ్లల్లోకి చూసి మాట్లాడలేరు. ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా కీలకం. నలుగురిలో నవ్వుతూ ఓపెన్గా ఉండేందుకు ప్రయత్నించండి. కళ్లలోకి చూసి మాట్లాడటం అలవాటు చేసుకోండి.
- క్యాంటీన్, కామన్ ఏరియాల్లోని సిట్టింగ్ స్పాట్లలో నలుగురితో కలిసి కూర్చోండి. తోటి విద్యార్థుల ఇష్టాయిష్టాలేంటో (సినిమాలు, స్పోర్ట్స్ వంటివి) చర్చించి మీ అభిరుచుల్ని పంచుకోవాలి.
- పెద్ద పెద్ద సమూహాల్లో కలవడం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే నలుగురైదుగురు ఉన్న గ్రూపుల్లో యాడ్ అవ్వండి. కలిసి కాఫీ/టీ తాగడం, లైబ్రరీకి వెళ్లడం, క్యాంపస్ ఈవెంట్లలో పాల్గొనడం వంటివి ప్రయత్నించండి. కొత్త వారిని కలిసేటప్పుడు వారిని మీ క్యాంపస్ ఫెస్ట్లు, సినిమా షోలకు ఆహ్వానించండి.
- మీ క్యాంపస్కు సంబంధించిన వాట్సప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీల్లో యాడ్ అవ్వండి. తద్వారా అక్కడ జరిగే ఈవెంట్లు, ఇతర అప్డేట్స్ గురించి మీకు సమాచారం అందుతుంది. ఫోన్లో ఎక్కువగా గడపడం, హెడ్ఫోన్స్ పెట్టుకొని మీ లోకంలో మీరుంటే మరింత ఒంటరైపోతారు.
- క్యాంపస్లో విద్యార్థులంతా విభిన్న ప్రాంతాలు, నేపథ్యాల నుంచి వచ్చినవారే. అందువల్ల అందరూ కలిసిపోయే తత్వంతో ఉంటారని వెంటనే స్నేహం చేస్తారని ఆశించడం తప్పు. కొందరు వెంటనే మీతో కలవలేకపోయినా, ఆ తర్వాత మీ మధ్య బలమైన స్నేహం ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల కొత్త స్నేహాలకూ ఓపిక, సహనం ఎంతో అవసరం.
- ఒంటరిగా కూర్చోకుండా క్యాంపస్లో జరిగే ఈవెంట్లకు హాజరవ్వండి. గతంలో మీరు నేర్చుకున్న కళల్ని (డ్యాన్స్, మ్యూజిక్, సింగింగ్) కల్చరల్ ఈవెంట్లు, డ్రామా క్లబ్లలో ప్రదర్శించడం ద్వారా మీ అభిరుచులకు తగిన వ్యక్తులకు మీరు దగ్గరవ్వొచ్చు.
- ఇక్కడ మీ ఒక్కరే కాదు అవతలి వారూ కూడా కొత్తవారే. కొత్త స్నేహాల పట్ల ఆసక్తి కనబరుస్తుంటారనే విషయాన్ని మరవొద్దు. మనసుంటే దారులెన్నో సానుకూల ఆలోచనలతో నలుగురితో కలిపోయేందుకు ప్రయత్నించి మీ క్యాంపస్ లైఫ్ని అత్యంత మెమరబుల్గా మార్చుకోవడానికి ఉన్న ఏ అవకాశాన్నీ చేజార్చుకోవద్దు.
